Андреева и Шнайдер бьются за золото, Джокович против Алькараса: Олимпиада-2024, день 9. LIVE

10:45

Тренировка триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париж была отменена из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета соревнований.

«Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие. Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно», — указано в сообщении.