Андреева и Шнайдер бьются за золото, Джокович против Алькараса: Олимпиада-2024, день 9. LIVE

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскрыл, в чем заключается преимущество российских теннисисток — 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер — на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит ТАСС.
«Выход в финал — это успех несомненный. Они из молодых, сошлись, дополняют друг друга в игре. В Париже у них создалась команда, поддерживают друг друга. Тактически выглядят зрело. Самое хорошее — они всегда выигрывали начало своих матчей, у соперниц ступор против них», — заявил он.
Начало матча между Джоковичем и Алькарасом запланировано на 15:00 мск. Андреева вместе со Шнайдер начнут свой финал ориентировочно в 16:30.
Тренировка триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париж была отменена из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета соревнований.
«Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие. Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно», — указано в сообщении.
Сегодня будет разыгран 21 комплект медалей. Внимание российских болельщиков будет приковано к финалу женского парного теннисного турнира, где Мирра Андреева и Диана Шнайдер поборются за золото с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. В мужском одиночном разряде также состоится финал, где Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.
Кроме того, в женской групповой велогонке примут участие две российские спортсменки — Тамара Дронова и Алена Иванченко.