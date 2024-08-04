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Спорт

Андреева и Шнайдер бьются за золото, Джокович против Алькараса: Олимпиада-2024, день 9. LIVE

Олимпиада-2024. День 9. ОНЛАЙН

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Edgar Su/REUTERS
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют парный финал, а Новак Джокович и Карлос Алькарас встретятся в финале мужского одиночного разряда в теннисе. Тамара Дронова и Алена Иванченко выступят в женской групповой велогонке. Всего разыгрывается 21 комплект наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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11:15

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскрыл, в чем заключается преимущество российских теннисисток — 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер — на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит ТАСС.

«Выход в финал — это успех несомненный. Они из молодых, сошлись, дополняют друг друга в игре. В Париже у них создалась команда, поддерживают друг друга. Тактически выглядят зрело. Самое хорошее — они всегда выигрывали начало своих матчей, у соперниц ступор против них», — заявил он.

11:00

Начало матча между Джоковичем и Алькарасом запланировано на 15:00 мск. Андреева вместе со Шнайдер начнут свой финал ориентировочно в 16:30.

10:45

Тренировка триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париж была отменена из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета соревнований.

«Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие. Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно», — указано в сообщении.

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Lisa Leutner/Reuters
10:30

Так выглядит актуальный топ-10 медального зачета Игр-2024.

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10:15

Сегодня будет разыгран 21 комплект медалей. Внимание российских болельщиков будет приковано к финалу женского парного теннисного турнира, где Мирра Андреева и Диана Шнайдер поборются за золото с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. В мужском одиночном разряде также состоится финал, где Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.

Кроме того, в женской групповой велогонке примут участие две российские спортсменки — Тамара Дронова и Алена Иванченко.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий девятого соревновательного дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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