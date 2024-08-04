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Спорт

Какой будет единственная медаль России на ОИ-2024: Андреева и Шнайдер бьются за золото в теннисе. LIVE

Теннис. ОИ-2024. Женщины. Пары. Финал. ОНЛАЙН

В финальном матче теннисного женского парного турнира ОИ-2024 российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер встречается с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:50

Спортсменки находятся в продтрибунном помещении и уже готовятся выйти на разминку!

18:30

Игра начнется в 19:00 мск.

18:15

Добрый день! Мы рады приветствовать вас на трансляции финального матча теннисного женского парного турнира ОИ-2024, где российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини!

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