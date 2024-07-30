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Спорт

Борьбу за золото отменили из-за грязной воды в Сене: Олимпиада-2024, день 4. LIVE

Олимпийские игры в Париже. День 4. ОНЛАЙН

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Вид на Эйфелеву башню с реки Сена, июнь 2024 года

Вид на Эйфелеву башню с реки Сена, июнь 2024 года

Pawel Kopczynski/Reuters
На Олимпийских играх в Париже разыгрывается 12 комплектов наград. Соревнования по триатлону перенесли на следующий день из-за грязной воды в Сене. Россиянин Даниил Медведев во втором круге теннисного турнира сражается с австрийцем Себастьяном Офнером, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют парную встречу против австралиек. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня Олимпиады.
Трансляция
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09:45

Две главные интриги сегодняшнего дня:

1. Рафаэль Надаль может провести последний матч в карьере. Легендарный испанец сыграет с паре с Карлосом Алькарасом против голландцев Весли Колхофа и Таллона Грикспора во втором круге парного турнира. В случае вылета Надаль, скорее всего, завершит карьеру.

2. Сборная США по спортивной гимнастике во главе с Симоной Байлз может выиграть золото в командном многоборье. Байлз горит желанием исправиться за личный провал на Играх в Токио.

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Gonzalo Fuentes/Reuters
09:35

На данный момент топ-10 медального зачета выглядит так:

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09:25

Что касается россиян, то поболеть за них можно сегодня в теннисе.

Даниил Медведев сыграет во втором круге одиночного турнира с австрийцем Себастьяном Офнером примерно в 21:30 мск.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют против австралиек Айлы Томлянович и Оливии Гадеки в первом круге парного женского турнира. Начало встречи примерно в 14:30 мск.

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Violeta Santos Moura/Reuters
09:20

К счастью, кроме триатлона, больше переносов не произошло. Сегодня будут разыграны медали в настольном теннисе, дзюдо, плавании, стрельбе, спортивной гимнастике, фехтовании, серфинге и регби-7.

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Американская гимнастка Симона Байлз

Reuters
09:10

Сегодня должны были быть разыграны медали в мужском триатлоне, но соревнования официально перенесли на следующий день: теперь они стартуют 31 июля в 11:45 мск. Причина — плохое качество воды в Сене. Организаторы Олимпиады заявили, что в воду поступили загрязнения из-за сильного ливня, который прошел еще 26-27 июля.

Если качество воды не улучшится к 31 июля, то возможен перенос на 2 августа.

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Gonzalo Fuentes/Reuters
09:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий четвертого соревновательного дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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