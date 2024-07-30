Борьбу за золото отменили из-за грязной воды в Сене: Олимпиада-2024, день 4. LIVE

Две главные интриги сегодняшнего дня:
1. Рафаэль Надаль может провести последний матч в карьере. Легендарный испанец сыграет с паре с Карлосом Алькарасом против голландцев Весли Колхофа и Таллона Грикспора во втором круге парного турнира. В случае вылета Надаль, скорее всего, завершит карьеру.
2. Сборная США по спортивной гимнастике во главе с Симоной Байлз может выиграть золото в командном многоборье. Байлз горит желанием исправиться за личный провал на Играх в Токио.
Что касается россиян, то поболеть за них можно сегодня в теннисе.
Даниил Медведев сыграет во втором круге одиночного турнира с австрийцем Себастьяном Офнером примерно в 21:30 мск.
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют против австралиек Айлы Томлянович и Оливии Гадеки в первом круге парного женского турнира. Начало встречи примерно в 14:30 мск.
К счастью, кроме триатлона, больше переносов не произошло. Сегодня будут разыграны медали в настольном теннисе, дзюдо, плавании, стрельбе, спортивной гимнастике, фехтовании, серфинге и регби-7.
Американская гимнастка Симона БайлзReuters
Сегодня должны были быть разыграны медали в мужском триатлоне, но соревнования официально перенесли на следующий день: теперь они стартуют 31 июля в 11:45 мск. Причина — плохое качество воды в Сене. Организаторы Олимпиады заявили, что в воду поступили загрязнения из-за сильного ливня, который прошел еще 26-27 июля.
Если качество воды не улучшится к 31 июля, то возможен перенос на 2 августа.