Борьбу за золото отменили из-за грязной воды в Сене: Олимпиада-2024, день 4. LIVE

09:45

Две главные интриги сегодняшнего дня:

1. Рафаэль Надаль может провести последний матч в карьере. Легендарный испанец сыграет с паре с Карлосом Алькарасом против голландцев Весли Колхофа и Таллона Грикспора во втором круге парного турнира. В случае вылета Надаль, скорее всего, завершит карьеру.

2. Сборная США по спортивной гимнастике во главе с Симоной Байлз может выиграть золото в командном многоборье. Байлз горит желанием исправиться за личный провал на Играх в Токио.