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Спорт

Мирра Андреева и Даниил Медведев стартуют в миксте на Олимпиаде. LIVE

ОИ-2024. Теннис. Микст. Андреева/Медведев — Вавассори/Эррани. ОНЛАЙН

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Lisi Niesner/Reuters
В первом матче теннисного микста российский дуэт Мирры Андреева / Даниил Медведев сойдутся с Андреа Вавассори и Сарой Эррани из Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:33

40:40, круто с правой дважды Даня положил мяч под руку Эррани, застав ее врасплох!

21:32

15:40, да что ж ты будешь делать! Двойной брейк-пойнт у итальянцев.

21:31

15:30, Вавассори на приеме чертовски хорош!

21:30

Начинаем второй сет! 15:0, на подаче Медведев.

21:28

6:3, первый сет завершен не в пользу российских атлетов. Но ничего страшного не произошло, все еще можно будет наверстать!

21:27

40:0, тройной сетбол у соперников нашей пары. Что-то разладилась игра у Мирры и Даниила.

21:26

15:0, на подаче Андреа.

21:25

3:5, все же делают брейк Эррани и Вавассори.

21:21

30:40, очень опасное положение, надо спасаться!

21:20

15:30, дважды подряд до сложных мячей добираются соперники российского дуэта.

21:19

15:0, на подаче Андреева.

21:18

4:3, Италия в четвертый раз выходит вперед!

21:17

40:30, сумели все-таки итальянцы отыгрывать отставание, и теперь всего в одном розыгрыше от победы в гейме они оказываются.

21:16

15:30, ошибается на приеме Вавассори!

21:15

0:15, на подаче Эррани.

21:14

3:3, пока без брейков двигаемся в первом сете.

21:13

40:30, спокойно и без нервов играют Мирра и Даниил.

21:12

30:15, пока все летит у Дани в нужном направлении.

21:11

15:0, на подаче Медведев.

21:10

3:2, косая подача от Вавассори приносит ему и его партнерше очередной выигранный гейм.

21:09

40:30, поочередно ошиблись Андреа и Андреева.

21:08

30:15, подловил в третьем розыгрыше итальянец Медведева, выслав мяч в недосягаемое пространство.

21:07

15:0, Вавассори на подаче неплох.

21:06

2:2, на табло счет снова равный.

21:06

40:30, без жалости к Андреа Даниил сейчас впечатывает мяч практически перед лицом оппонента.

21:05

15:30, тяжеловато пока россиянам в этом гейме.

21:04

0:15, первую подачу Эррани принимает великолепно!

21:03

2:1, итальянцы вновь впереди.

21:02

40:0, очень уверенно Сара действует при вводе мяча в игру — пока без шансов на прием у наших ребят.

21:01

15:0, на подаче Эррани.

21:00

1:1, снова счет равный!

21:00

40:30, двойная ошибка на подаче от Медведева.

20:59

30:15, ошибся Медведев на втором ударе, но затем сделал все по науке.

20:58

15:0, Мирра отлично замыкает атаку.

20:58

1:0, первый гейм остается за итальянцами. Был шанс у Даниила спасти ситуацию и перевести гейм на мини-тай-брейк, но не вышло.

20:57

40:30, уже вперед вырываются итальянцы.

20:56

15:30, обменялись успешными атаками пары.

20:55

Поехали! 0:15, неплохое начало!

20:50

Первыми подавать будут итальянские спортсмены.

20:40

Игра против итальянского дуэта Андреа Вавассори / Сара Эррани начнется в 20:55 мск.

20:30

Добрый день! Мы рады приветствовать вас на трансляции первого матча теннисного микста российского дуэта Мирры Андреевой и Даниила Медведева!

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