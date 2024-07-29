Мирра Андреева и Даниил Медведев стартуют в миксте на Олимпиаде. LIVE

6:3, первый сет завершен не в пользу российских атлетов. Но ничего страшного не произошло, все еще можно будет наверстать!
40:30, сумели все-таки итальянцы отыгрывать отставание, и теперь всего в одном розыгрыше от победы в гейме они оказываются.
30:15, подловил в третьем розыгрыше итальянец Медведева, выслав мяч в недосягаемое пространство.
40:0, очень уверенно Сара действует при вводе мяча в игру — пока без шансов на прием у наших ребят.
1:0, первый гейм остается за итальянцами. Был шанс у Даниила спасти ситуацию и перевести гейм на мини-тай-брейк, но не вышло.