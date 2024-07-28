Теннисисты играют перенесенные матчи: Олимпиада — 2024, день 2. LIVE

11:20

А тем временем на играх случился первый допинг-скандал! Международное агентство по тестированию (ITA) на официальном сайте сообщило о положительной допинг-пробе нигерийской спортсменки Синтии Огунсемилоре, выступающей в боксе.

ITA взяло образец под контролем Международного олимпийского комитета (МОК) во время внесоревновательного антидопингового контроля 25 июля 2024 года в Париже. Результат был сообщен уже 27 числа.

Спортсменка была проинформирована и отстранена — она не может выступать на Олимпийских играх — 2024, тренироваться, тренировать и участвовать в любой деятельности, которая связана с ОИ в Париже.