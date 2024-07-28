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Спорт

Теннисисты играют перенесенные матчи: Олимпиада — 2024, день 2. LIVE

Олимпийские игры — 2024. 2 день. ОНЛАЙН

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Теннисист Павел Котов

Теннисист Павел Котов

championat.com
Во второй соревновательный день российские теннисисты Диана Шнайдер, Павел Котов и пара Елена Веснина/Екатерина Александрова проведут перенесенные из-за непогоды матчи, если снова не вмешается дождь. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня.
Трансляция
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12:20

Серена Уильямс пожаловалась на погоду во время церемонии открытия Олимпиады! Прославленная теннисистка заявила, что лишилась накладных ресниц из-за дождя и ветра в пятницу, 26 июля. «У вас когда-нибудь был незабываемый момент? У меня он был в пятницу! От участия в потрясающей церемонии открытия на Олимпиаде в Париже до катания на лодке под дождем. А он был проливным! Настолько, что мои ресницы сразу же отпали. Незабываемо!», — написала Уильямс.

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Серена Уильямс

Reuters
12:00

Тем временем у нас уже разыгран первый комплект медалей дня! Китайский стрелок Юй Се стал чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Серебро и бронзу выиграли итальянцы — Федерико-Нило Мальдини и Паоло Монна соотвественно.

11:40

Рафаэль Надаль заявил, что может сняться с одиночного турнира Парижа-2024. «Я не знаю, буду ли играть или нет (в одиночном разряде)», — приводит слова Надаля Associated Press.

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Gonzalo Fuentes/Reuters
11:20

А тем временем на играх случился первый допинг-скандал! Международное агентство по тестированию (ITA) на официальном сайте сообщило о положительной допинг-пробе нигерийской спортсменки Синтии Огунсемилоре, выступающей в боксе.

ITA взяло образец под контролем Международного олимпийского комитета (МОК) во время внесоревновательного антидопингового контроля 25 июля 2024 года в Париже. Результат был сообщен уже 27 числа.

Спортсменка была проинформирована и отстранена — она не может выступать на Олимпийских играх — 2024, тренироваться, тренировать и участвовать в любой деятельности, которая связана с ОИ в Париже.

11:00

Французские полицейские задержали 19 человек во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) в пятницу, 26 июля. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в эфире телеканала France 2.

«В течение вчерашнего вечера были задержаны 19 человек», — сказал Дарманен. Причины задержаний он не уточнил.

Кроме того, министр отметил, что властям удалось избежать крупных нарушений общественного порядка.

10:45

Сегодня будут разыграны 13 комплектов наград — в дзюдо, фехтовании, стрельбе, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе и плавании.

10:30

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий второго соревновательного дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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