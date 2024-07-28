Теннисисты играют перенесенные матчи: Олимпиада — 2024, день 2. LIVE

Серена Уильямс пожаловалась на погоду во время церемонии открытия Олимпиады! Прославленная теннисистка заявила, что лишилась накладных ресниц из-за дождя и ветра в пятницу, 26 июля. «У вас когда-нибудь был незабываемый момент? У меня он был в пятницу! От участия в потрясающей церемонии открытия на Олимпиаде в Париже до катания на лодке под дождем. А он был проливным! Настолько, что мои ресницы сразу же отпали. Незабываемо!», — написала Уильямс.
Серена УильямсReuters
Тем временем у нас уже разыгран первый комплект медалей дня! Китайский стрелок Юй Се стал чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Серебро и бронзу выиграли итальянцы — Федерико-Нило Мальдини и Паоло Монна соотвественно.
Рафаэль Надаль заявил, что может сняться с одиночного турнира Парижа-2024. «Я не знаю, буду ли играть или нет (в одиночном разряде)», — приводит слова Надаля Associated Press.
А тем временем на играх случился первый допинг-скандал! Международное агентство по тестированию (ITA) на официальном сайте сообщило о положительной допинг-пробе нигерийской спортсменки Синтии Огунсемилоре, выступающей в боксе.
ITA взяло образец под контролем Международного олимпийского комитета (МОК) во время внесоревновательного антидопингового контроля 25 июля 2024 года в Париже. Результат был сообщен уже 27 числа.
Спортсменка была проинформирована и отстранена — она не может выступать на Олимпийских играх — 2024, тренироваться, тренировать и участвовать в любой деятельности, которая связана с ОИ в Париже.
Французские полицейские задержали 19 человек во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) в пятницу, 26 июля. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в эфире телеканала France 2.
«В течение вчерашнего вечера были задержаны 19 человек», — сказал Дарманен. Причины задержаний он не уточнил.
Кроме того, министр отметил, что властям удалось избежать крупных нарушений общественного порядка.
Сегодня будут разыграны 13 комплектов наград — в дзюдо, фехтовании, стрельбе, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе и плавании.