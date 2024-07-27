Взять Париж: Медведев начинает выступление на Олимпиаде. LIVE

Напомним, что сегодня провели свои матчи другие фавориты мужского одиночного турнира. Новак Джокович разгромил австралийца Мэттью Эбдена 6:0, 6:1, а Карлос Алькарас уверенно переиграл Хэйди Хабиба из Ливана — 6:3, 6:1.
Пока ожидаемое начало матча Медведева — 19:15 мск. Но, судя по тому, как складывается игра Гарсии и Кристиан, возможно, ждать придется еще дольше.
Итак, румынка Жаклин Кристиан отыграла сет у хозяйки корта Каролин Гарсия — 6:3 в ее пользу во втором сете. Впереди решающая партия.
Кристиан ведет во втором сете 5:2, и все идет к тому, что будет третья партия. Раньше 18:45 Медведев и Хидзиката не начнут.
Пока продолжают Гарсия и Кристиан. Идет упорная борьба во втором сете. Первый Гарсия выиграла 7:5, а во второй партии счет сейчас 2:2. Медведеву — и нам вместе с ним — надо ждать.
Второй день идущий над Парижем дождь доставил много неприятностей организаторам теннисного турнира, ряд матчей на открытых кортах пришлось перенести на другой день. Это коснулось в том числе и россиян, которые должны были играть сегодня, — Павла Котова и пары Елена Веснина/Екатерина Александрова. Но Медведеву такие неприятности не грозят: корт Сюзанн Ленглен оснащен раздвижной крышей.
Матч идет четвертым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнется после игры Каролин Гарсии с Жаклин Кристиан.