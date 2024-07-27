Взять Париж: Медведев начинает выступление на Олимпиаде. LIVE

17:55

Второй день идущий над Парижем дождь доставил много неприятностей организаторам теннисного турнира, ряд матчей на открытых кортах пришлось перенести на другой день. Это коснулось в том числе и россиян, которые должны были играть сегодня, — Павла Котова и пары Елена Веснина/Екатерина Александрова. Но Медведеву такие неприятности не грозят: корт Сюзанн Ленглен оснащен раздвижной крышей.