Первые шаги: россияне начинают выступления на ОИ-2024. LIVE

Французский депутат Европарламента Марион Марешаль выразила в своих соцсетях негодование после открытия парижской Олимпиады.
Она обратилась к христианам, которые были оскорблены этой пародией на тайную вечерю с участием трансвеститов.
«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации», — написала Марешаль.
Международная федерация скейтбординга (World Skate) сообщает, что соревнования по скейтбордингу на Олимпийских играх в Париже, запланированные на субботу, были перенесены.
27 июля на Олимпиаде должны были пройти соревнования в дисциплине «стрит» у мужчин. Теперь они состоятся 29 июля.
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал в соцсети X (ранее Twitter) церемонию открытия Олимпийских игр из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю.
«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.
Греческий портал pronews.gr назвал открытие Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю.
«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации. Превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров», — говорится в статье.