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Спорт

Первые шаги: россияне начинают выступления на ОИ-2024. LIVE

Олимпийские игры — 2024. День 1. ОНЛАЙН

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Lisi Niesner/Reuters
В Париже стартует первый соревновательный день XXXIII летних Олимпийских игр. Выступления на соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов начинают россияне Евгений Сомов, Павел Котов, Даниил Медведев, Глеб Сырица и Тамара Дронова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня.
Трансляция
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11:20

Французский депутат Европарламента Марион Марешаль выразила в своих соцсетях негодование после открытия парижской Олимпиады.

Она обратилась к христианам, которые были оскорблены этой пародией на тайную вечерю с участием трансвеститов.

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации», — написала Марешаль.

10:50

Международная федерация скейтбординга (World Skate) сообщает, что соревнования по скейтбордингу на Олимпийских играх в Париже, запланированные на субботу, были перенесены.

27 июля на Олимпиаде должны были пройти соревнования в дисциплине «стрит» у мужчин. Теперь они состоятся 29 июля.

10:35

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал в соцсети X (ранее Twitter) церемонию открытия Олимпийских игр из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.

10:15

Греческий портал pronews.gr назвал открытие Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю.

«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации. Превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров», — говорится в статье.

10:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий 1-го дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже!

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