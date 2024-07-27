Первые шаги: россияне начинают выступления на ОИ-2024. LIVE

11:20

Французский депутат Европарламента Марион Марешаль выразила в своих соцсетях негодование после открытия парижской Олимпиады.

Она обратилась к христианам, которые были оскорблены этой пародией на тайную вечерю с участием трансвеститов.

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации», — написала Марешаль.