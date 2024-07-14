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Спорт

Легендарный Джокович сражается с Алькарасом в финале Уимблдона. LIVE

Теннис. Уимблдон. Финал. Карлос Алькарас — Новак Джокович. ОНЛАЙН

Сербский теннисист Новак Джокович играет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Ровно! Алькарас сравнял. Испанцу удалось принять подачу, и после короткого обмена ударами Джокович ошибся по длине.

16:14

40:30! Две отличных подачи от Джоковича помогли ему выйти из непростой ситуации.

16:13

15:30! Испанский теннисист принял подачу, а потом ему немного повезло: мяч задел трос и сразу приземлился на половине корта Джоковича.

16:12

15:15! А вот теперь Карлос принял подачу в сетку.

16:12

0:15! Алькарас уверенно принял подачу Джоковича, завязалась перестрелка, и в итоге серб ошибся по длине.

16:11

Матч начался!

16:04

Подавать первым будет Джокович.

16:02

Соперники появились на корте!

16:00

По личным встречам Джокович пока ведет со счетом 3-2.

15:57

Эти же соперники играли в финале Уимблдона в прошлом году. Тогда Алькарас одержал победу в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Теперь испанский теннисист постарается защитить титул.

15:55

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня Карлос Алькарас и Новак Джокович сразятся за титул Уимблдона.

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