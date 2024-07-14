Легендарный Джокович сражается с Алькарасом в финале Уимблдона. LIVE

Ровно! Алькарас сравнял. Испанцу удалось принять подачу, и после короткого обмена ударами Джокович ошибся по длине.
15:30! Испанский теннисист принял подачу, а потом ему немного повезло: мяч задел трос и сразу приземлился на половине корта Джоковича.
0:15! Алькарас уверенно принял подачу Джоковича, завязалась перестрелка, и в итоге серб ошибся по длине.
Эти же соперники играли в финале Уимблдона в прошлом году. Тогда Алькарас одержал победу в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Теперь испанский теннисист постарается защитить титул.