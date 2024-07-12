Гордость российского бокса сражается за титул чемпиона мира. LIVE

19:48

Четвертый раунд. В последнем раунде Нагапетян сразу пошел в атаку, хотя и так понятно, что он побеждает. Но в последнем раунде он, видимо, решил показать необычные стороны своего технического арсенала. Салохиддинову, уступающему в резкости, было непросто.