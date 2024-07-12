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Гордость российского бокса сражается за титул чемпиона мира. LIVE

Бокс. Бой за пояс чемпиона мира по версии WBA. Гаджимагомедов — Чжаосинь. ОНЛАЙН

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020, двукратный чемпион мира, российский боксер Муслим Гаджимагомедов сражается с китайским спортсменом Чжаном Чжаосинем за титул чемпиона мира по версии WBA. В со-главном поединке олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев поборется за временный титул WBA с ирландцем Джоно Кэрроллом. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию турнира.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:50

Нагапетян побеждает боксера из Таджикистана единогласным решением судей.

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19:48

Четвертый раунд. В последнем раунде Нагапетян сразу пошел в атаку, хотя и так понятно, что он побеждает. Но в последнем раунде он, видимо, решил показать необычные стороны своего технического арсенала. Салохиддинову, уступающему в резкости, было непросто.

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19:45

Третий раунд. Жестко рубились, но темп упал — оба сильно устали, это видно.

19:41

Второй раунд. Нагапетян стал активнее давить. В хорошем темпе. Показалось, что бой будет односторонним, но во второй половине раунда Салохиддинов стал серьезно огрызаться. И все же Хасан выглядит уставшим.

19:37

Первый раунд прошел в разменах ударами. Оба были максимально активны, но ни у того, ни у другого пока не получилось прямо-таки потрясти соперника.

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19:32

Начинается вечер боев на свежем воздухе в Серхпухове. Артур Нагапетян сейчас сразится с Хасаном Салохиддиновым. Это поединок легковесов.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители бокса! Сегодня нас ждет важный турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», в котором два россиянина — Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев — сразятся за чемпионские пояса.

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