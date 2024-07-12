Гордость российского бокса сражается за титул чемпиона мира. LIVE

Четвертый раунд. В последнем раунде Нагапетян сразу пошел в атаку, хотя и так понятно, что он побеждает. Но в последнем раунде он, видимо, решил показать необычные стороны своего технического арсенала. Салохиддинову, уступающему в резкости, было непросто.
Второй раунд. Нагапетян стал активнее давить. В хорошем темпе. Показалось, что бой будет односторонним, но во второй половине раунда Салохиддинов стал серьезно огрызаться. И все же Хасан выглядит уставшим.
Первый раунд прошел в разменах ударами. Оба были максимально активны, но ни у того, ни у другого пока не получилось прямо-таки потрясти соперника.
Начинается вечер боев на свежем воздухе в Серхпухове. Артур Нагапетян сейчас сразится с Хасаном Салохиддиновым. Это поединок легковесов.