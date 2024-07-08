Калинская бьется с бывшей россиянкой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона. LIVE

15:30

Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA, Калинская располагается на 18-й строчке. Соперницы встречались четырежды. Интересно, что каждая выиграла дважды. Россиянка выиграла первую и третью встречи, представительница Казахстана — вторую и четвертую. Правда, в последней игре, состоявшейся в 1/16 финала в прошлом году в Риме, Калинская отказалась от продолжения борьбы из-за травмы в первом сете при счете 3:4.