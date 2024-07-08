Калинская бьется с бывшей россиянкой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона. LIVE

Со второй подачи Калинской Рыбакина идет вперед и уверенно пробивает с лета на вылет у сетки — 0:15.
Ох, как же здорово Калинская обводит вышедшую к сетке со второй подачи соперницу — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Сразу же долгий розыгрыш на второй подаче. Калинская захватила инициативу и должна была у сетки завершать, но пробила в соперницу, однако смогла затем закрыть сетку — 0:15.
Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA, Калинская располагается на 18-й строчке. Соперницы встречались четырежды. Интересно, что каждая выиграла дважды. Россиянка выиграла первую и третью встречи, представительница Казахстана — вторую и четвертую. Правда, в последней игре, состоявшейся в 1/16 финала в прошлом году в Риме, Калинская отказалась от продолжения борьбы из-за травмы в первом сете при счете 3:4.