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Спорт

Калинская бьется с бывшей россиянкой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона. LIVE

Уимблдон. Четвертьфинал. Рыбакина (Казахстан) — Калинская (Россия). ОНЛАЙН

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TRACEY NEARMY/REUTERS
В четвертьфинале женского Уимблдона в одиночном разряде встречаются представляющая Казахстан Елена Рыбакина и Анна Калинская из России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:45

Шикарно в розыгрыше со второй подачи Рыбакина перевела в боковую линию в хафкорт — 40:30.

15:44

Долгий розыгрыш, который снова остается за классно действовавшей Калинской — 40:15.

15:43

Калинская классно переводит по линии в открытый корт после приема соперницы — 30:15.

15:42

Нет приема — 15:15.

15:41

Со второй подачи Калинской Рыбакина идет вперед и уверенно пробивает с лета на вылет у сетки — 0:15.

15:40

Прием на вылет — 0:1, с брейком повела россиянка.

15:39

Ох, как же здорово Калинская обводит вышедшую к сетке со второй подачи соперницу — 0:40, тройной брейк-пойнт.

15:39

Короткий размен ударами, и Рыбакина не попадает — 0:30.

15:38

Сразу же долгий розыгрыш на второй подаче. Калинская захватила инициативу и должна была у сетки завершать, но пробила в соперницу, однако смогла затем закрыть сетку — 0:15.

15:37

Итак, начинается матч. Рыбакина выходит на подачу.

15:35

По результатам жеребьевки первой подавать будет Елена Рыбакина.

15:32

Теннисистки вышли на корт, сейчас начнется разминка.

15:30

Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA, Калинская располагается на 18-й строчке. Соперницы встречались четырежды. Интересно, что каждая выиграла дважды. Россиянка выиграла первую и третью встречи, представительница Казахстана — вторую и четвертую. Правда, в последней игре, состоявшейся в 1/16 финала в прошлом году в Риме, Калинская отказалась от продолжения борьбы из-за травмы в первом сете при счете 3:4.

15:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале Уимблдона в женском одиночном разряде играют экс-россиянка, представляющая Казахстан Елена Рыбакина и последняя оставшаяся в турнире теннисистка из России Анна Калинская. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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