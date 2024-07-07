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Спорт

Медведев сражается с экс-бойфрендом Шараповой на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. 4-й круг. Димитров (Болгария) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

В матче четвертого круга Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет с болгарским теннисистом Григором Димитровым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:44

30:0! Эйс в исполнении Даниила.

20:42

15:0! Медведев здорово попал справа в самый угол корта. Отличное начало на своей подаче для россиянина.

20:41

Димитров взял свою подачу и повел в первом сете уже 3:0!

20:40

40:30! Россиянин не справился с отличной подачей Димитрова — аут.

20:40

30:30! Димитров пытался сыграть укороченным, но отправил мяч в сетку.

20:39

30:15! Даниил принял в аут хорошую подачу соперника.

20:39

15:15! Медведев опять сорвал удар с форхенда — аут.

20:38

0:15! Димитров долго выжидал возможность атаковать в противоположную часть корта от Медведева, но в итоге ошибся по длине.

20:37

Димитров шикарно принял подачу Медведева, а потом вышел к сетке и атаковал в пустую часть корта! Болгарин сразу сделал брейк и повел в первом сете — 2:0!

20:36

Больше у Григора! Медведев на ровном месте ошибся по длине. Удар справа никак не получается.

20:36

40:40! Отличная подача Даниила. Димитров принял в аут.

20:36

30:40! Двойная ошибка у Медведева.

20:35

30:30! Даниил попытался атаковать в противоход сопернику, но ошибся при ударе справа — аут.

20:35

30:15! Медведев шикарно подал с бэкхенда, а затем атаковал в противоположный угол. Димитров не догнал.

20:34

15:15! Соперники обменивались сильными ударами, и Димитров ошибся первым — мяч улетел за пределы корта.

20:33

0:15! Димитров хорошо принял подачу Медведева, а потом мяч свалился с ракетки у россиянина и улетел в аут.

20:32

Димитров загонял Медведева по всему корту, а потом элегантно сыграл укороченным: россиянин не достал мяч. Григор уверенно забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 1:0!

20:32

40:15! Хорошая подача Димитрова — 203 км/ч. Медведев принял в сетку.

20:31

30:15! Даниил красиво сыграл обводящим с бэкхенда и перехитрил Григора, который опрометчиво вышел к сетке.

20:30

30:0! После короткой перестрелки Медведев ошибся по длине.

20:30

Матч начался! Димитров удачно начал на своей подаче: вышел к сетке и пробил в пустую часть корта. 15:0!

20:25

Началась разминка!

20:23

Теннисисты появились на корте!

20:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Пятая ракетка мира Даниил Медведев сегодня встретится с 10-м номером мирового рейтинга Григором Димитровым.

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