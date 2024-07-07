Медведев сражается с экс-бойфрендом Шараповой на Уимблдоне. LIVE

15:0! Медведев здорово попал справа в самый угол корта. Отличное начало на своей подаче для россиянина.
0:15! Димитров долго выжидал возможность атаковать в противоположную часть корта от Медведева, но в итоге ошибся по длине.
Димитров шикарно принял подачу Медведева, а потом вышел к сетке и атаковал в пустую часть корта! Болгарин сразу сделал брейк и повел в первом сете — 2:0!
30:15! Медведев шикарно подал с бэкхенда, а затем атаковал в противоположный угол. Димитров не догнал.
15:15! Соперники обменивались сильными ударами, и Димитров ошибся первым — мяч улетел за пределы корта.
0:15! Димитров хорошо принял подачу Медведева, а потом мяч свалился с ракетки у россиянина и улетел в аут.
Димитров загонял Медведева по всему корту, а потом элегантно сыграл укороченным: россиянин не достал мяч. Григор уверенно забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 1:0!
30:15! Даниил красиво сыграл обводящим с бэкхенда и перехитрил Григора, который опрометчиво вышел к сетке.
Матч начался! Димитров удачно начал на своей подаче: вышел к сетке и пробил в пустую часть корта. 15:0!