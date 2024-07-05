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Спорт

Медведев неожиданно проиграл сет немцу на Уимблдоне, и матч остановили из-за дождя. LIVE

Теннис. Уимблдон. 3-й круг. Штруфф (Германия) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

В матче третьего круга Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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18:42

Матч приостановили из-за дождя!

18:42

Штруфф под ноль забрал свою подачу и сравнял счет в четвертом сете — 1:1!

18:42

40:0! Даниил опять не смог принять подачу немца.

18:42

30:0!

18:41

15:0! Хорошая подача от Штруффа.

18:40

Медведев забрал свою подачу и повел в четвертом сете со счетом 1:0!

18:40

40:15! Ян-Леннард принял в аут.

18:40

30:15!

18:38

Медведев хорошо начал на своей подаче — 15:0, однако затем Штруфф классно попал по задней линии — 15:15.

18:36

Медведев сорвал удар по линии и проиграл третий сет со счетом 4:6! Нас ждет четвертый сет! Сейчас счет по партиям 2-1 в пользу россиянина.

18:36

Больше у Штруффа! Сетбол у немца!

18:36

Ровно! Медведев принял в аут отличную подачу Яна-Леннарда.

18:35

Больше у Медведева! Ян-Леннард вышел к сетке и попытался перевести мяч в противоположную от Медведева часть корта, но ошибся по ширине.

18:34

Ровно! Медведев принял в сетку. Хорошая подача прошла у Штруффа.

18:34

30:40! Медведев классно принял мяч — точно в ноги сопернику. В итоге Штруфф попал в сетку.

18:33

30:30! Ян-Леннард вышел к сетке, но не смог поднять мяч: тот не перелетел через трос.

18:33

30:15! Эйс в исполнении Штруффа!

18:33

15:15! А вот теперь Медведев попал в сетку.

18:32

0:15! Даниил хорошо принял чужую подачу и вынудил соперника атаковать в сетку.

18:30

Медведев допустил двойную ошибку и помог Штруффу сделать брейк! Счет в третьем сете стал 5:4 в пользу немца! В следующем гейме Ян-Леннард будет подавать на сет.

18:30

Брейк-поинт у Штруффа! Медведев ошибся по длине.

18:29

40:40! Ян-Леннард попал в сетку и помог Медведеву сравнять счет.

18:29

30:40! Даниил отыграл один брейк-поинт благодаря отличной подаче.

18:28

15:40! Двойной брейк-поинт у Штруффа! Немец выиграл долгий обмен ударами на задней линии.

18:28

15:30! Двойная ошибка у Даниила.

18:26

Медведев «свечой» попал точно по задней линии! Судья изначально заявил, что был аут, но россиянин попросил видеоповтор и оказался прав. В итоге счет остался 15:15.

18:26

15:15! Россиянин ошибся — попал в сетку после мощного приема Яна-Леннарда.

18:26

15:0! Даниил сыграл укороченным, и Штруфф не догнал.

18:25

Двойная ошибка у Штруффа! Медведев сделал обратный брейк и сравнял счет в третьем сете — 4:4!

18:24

30:40! Брейк-поинт у Медведева. Он красиво обвел соперника, вышедшего к сетке.

18:24

30:30! Штруфф остался на задней линии и атаковал оттуда, но попал в сетку.

18:24

30:15! И еще один классный удар в противоход с лета в исполнении немца!

18:23

15:15! Ян-Леннард с лета пробил в противоход россиянину.

18:22

0:15! Медведев догнал мяч после укороченного в исполнении Штруффа и здорово атаковал своим резаным ударом.

18:21

Даниил под ноль отдал свою подачу! Штруфф впервые в матче сделал брейк и вырвался вперед в третьем сете со счетом 4:3!

18:21

0:40! Три брейк-поинта у Штруффа! Медведев ошибся по длине.

18:21

0:30! Двойная ошибка у Медведева.

18:20

0:15! Штруфф вышел и здорово сыграл укороченным, закричав от радости на всю арену.

18:19

Штруфф сыграл укороченным, Медведев добежал, но не смог перебросить сетку. Немец сравнял счет в третьем сете — 3:3!

18:18

40:15! У Медведева не прошла обводка — мяч улетел за пределы корта.

18:16

Штруфф хорошо начал на своей подаче — 30:0, однако затем Медведев классно вышел к сетке и переиграл соперника — 30:15!

18:15

Медведев в третий раз подряд забрал свою подачу под ноль и повел в третьем сете со счетом 3:2!

18:14

30:0! Какая красота! Медведев атаковал «свечой», перебросив соперника, и попал точно по боковой линии!

18:14

15:0! Медведев вышел к сетке и атаковал точно по боковой линии — без шансов для Штруффа.

18:14

Ян-Леннард провел очень уверенный гейм на своей подаче и сравнял счет в третьем сете — 3:3!

18:13

40:15! Еще одна классная подача от немца — Медведев принял в аут.

18:13

30:15! Отличная подача от Штруффа!

18:13

15:15! Ян-Леннард вышел к сетке и красиво сыграл укороченным. Медведев не догнал мяч.

18:11

0:15! Штруфф продолжает ошибаться и отправлять мяч в сетку. Неудачное начало на своей подаче для немца.

18:10

Медведев второй раз под ноль забрал свою подачу и повел в третьем сете со счетом 2:1!

18:10

40:0! Немец опять не смог принять подачу Даниила.

18:10

30:0! Ян-Леннард принял далеко в аут прекрасную подачу Даниила.

18:09

15:0! Медведев и Штруфф выдали классный, долгий розыгрыш с красивыми попаданиями по линии, но в итоге немец ошибся первым — аут.

18:08

Штруфф забрал гейм на своей подаче и сравнял счет в третьем сете — 1:1!

18:08

Больше! Немец вышел к сетке и хитро пробил в противоход Медведеву.

18:08

Ровно! Штруфф пошел к сетке и ошибся — попал прямо в нее. В этом матче у него много ошибок именно в такой ситуации.

18:07

40:30! Медведев попытался обвести соперника, который вышел к сетке, но мяч сорвался с ракетки и улетел на трибуны.

18:06

30:30! Хорошая подача от Яна-Леннарда.

18:06

30:15! Штруфф вышел к сетке и с трудом перебросил мяч через нее, зацепив трос. Повезло немцу.

18:05

15:15! Штруфф вышел к сетке и несколько раз атаковал в упор, в конце концов вынудив Медведева отбить в аут.

18:04

0:15! Двойная ошибка у Яна-Леннарда.

18:04

Даниил под ноль взял свою подачу и повел в третьем сете со счетом 1:0!

18:03

Медведев быстро повел на своей подаче в начале третьего сета — 40:0!

17:59

Даниил сделал брейк и выиграл второй сет со счетом 6:3! Россиянин ведет в матче со счетом 2-0 по партиям.

17:59

30:40! Медведев великолепно принял мяч — обвел Штруффа, который опрометчиво вышел к сетке, и попал точно по задней линии. Трибуны аплодируют.

17:58

30:30! Штруфф здорово сыграл укороченным — Медведев не догнал.

17:58

15:30! Медведев принял в аут хорошую подачу Яна-Леннарда.

17:58

0:30! Немец вышел к сетке и пытался отправить мяч в боковую линию, но ошибся — аут.

17:57

0:15! Штруфф подал, а затем попытался атаковать в противоположный угол, но ошибся по ширине.

17:57

Россиянин забрал под ноль гейм на своей подаче и повел во втором сете со счетом 5:3!

17:56

40:0! Даниил красиво пытался обвести Штруффа, вышедшего к сетке. Немец успел развернуться и отбить мяч, но попал в сетку.

17:56

30:0! Отличная подача Медведева.

17:55

Медведев вышел к сетке, и Штруфф попытался его перебросить «свечой», но россиянин в красивом прыжке достал мяч и отправил точно в корт! 15:0 на подаче Даниила.

17:54

Даниил здорово принял — в ноги сопернику! И Штруфф ошибся — попал в сетку. Медведев сделал брейк и повел во втором сете со счетом 4:3!

17:53

Медведев классно принял и заработал еще один брейк-поинт.

17:53

Ровно! Штруфф здорово подал — попал в самую линию. Медведев принял в аут.

17:52

30:40! Немец вышел к сетке, но каким-то невероятным образом попал прямо в нее. Брейк-поинт у Медведева.

17:52

30:30! А вот теперь Штруфф отправил мяч в сетку после недолгого обмена ударами.

17:51

30:15! Ян-Леннард здорово атаковал по боковой линии, и Медведев отбил в сетку.

17:50

15:15! Двойная ошибка у Штруффа.

17:50

15:0! Даниил принял в аут хорошую подачу соперника.

17:50

Медведев сыграл укороченным, Штруфф догнал и ответил, но затем россиянин хитро забросил мяч за спину сопернику! Счет во втором сете стал 3:3.

17:49

40:30! Ян-Леннард вышел к сетке и неожиданно ошибся, попав в сетку в простой ситуации!

17:48

30:30! Штруфф пробил «свечой», и Медведев красиво атаковал с лета, попав точно по задней линии. Публика восторженно ахнула.

17:48

15:30! Двойная ошибка у Медведева — первая в этом матче.

17:47

15:15! Россиянин ошибся — аут.

17:46

15:0! Медведев здорово подал, и соперник принял в аут. Хотя стоит признать, что мяч совсем чуть-чуть не попал по боковой линии.

17:45

Ян-Леннард уверенно взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 3:2!

17:44

40:15! Штруфф мощно атаковал и вынудил соперника отбить в сетку.

17:44

30:15! Немец снова заработал очко в такой же манере — классная подача и выход к сетке с последующим смэшем.

17:43

15:15! А вот теперь Штруфф удачно вышел к сетке и смэшем вколотил мяч в корт.

17:43

0:15! Немец вышел к сетке и мощно атаковал, но ошибся по ширине — аут.

17:43

Еще один эйс — и Медведев уверенно забрал свою подачу и сравнял счет во втором сете — 2:2!

17:42

40:15! Штруфф принял в аут мощную подачу Медведева.

17:42

30:15! А вот теперь Ян-Леннард ошибся, отбив мяч в сетку.

17:42

15:15! Штруфф впервые выиграл долгий обмен ударами в этом матче — Даниил попал в сетку.

17:41

15:0! Медведев повел на своей подаче.

17:40

Ян-Леннард здорово подал и вырвался вперед во втором сете — 2:1!

17:39

Больше у Штруффа! Россиянин опять ошибся, приняв мяч в аут.

17:39

Ровно! Медведев принял в аут.

17:38

Брейк-поинт у Даниила! Россиянин сыграл укороченным, Ян-Леннард догнал, но отправил мяч в аут.

17:38

40:40! Ян-Леннард вышел к сетке и здорово атаковал. Медведев догнал мяч и постарался перекинуть соперника, но ошибся по длине.

17:37

30:40! Даниил здорово принял подачу — прямо в ноги Штруффу. В итоге немец с трудом отразил мяч и попал в аут.

17:37

30:30! Медведев принял в аут подачу немца.

17:36

15:30! Штруфф подал в самую боковую линию, а потом вышел к сетке и перевел мяч в противоположную сторону корта.

17:35

0:30! Ян-Леннард вложил всю силу в удар, и это привело к ошибке: мяч улетел за пределы корта.

17:35

0:15! Медведев уверенно принял подачу соперника и вынудил его ошибиться — отправить мяч в сетку.

17:34

После долгой перестрелки Ян-Леннард не выдержал первым и отправил мяч в аут. Медведев забрал свою подачу и сравнял счет во втором сете — 1:1!

17:33

40:30! Штруфф здорово принял подачу Медведева, так что тот отправил мяч в аут.

17:33

40:15! Ян-Леннард выиграл одно очко.

17:33

40:0! Россиянин вышел к сетке и успел отреагировать на мощный удар Штруффа с близкого расстояния, переведя мяч в противоположную часть корта.

17:32

30:0! Ян-Леннард принял в аут подачу Даниила.

17:32

15:0! Медведев повел на своей подаче. Штруфф пытался попасть по боковой линии, но отправил мяч в аут.

17:31

Немец здорово вышел к сетке и атаковал в недосягаемую часть корта! Ян-Леннард сумел отыграть брейк-поинт и взять гейм на своей подаче. Он повел во втором сете со счетом 1:0!

17:30

Больше! Немец здорово пробил в противоход Даниилу.

17:29

Ровно! Опять Штруфф ошибся, отправив мяч в сетку в ходе длинного розыгрыша.

17:29

Больше! Еще одна подача навылет в исполнении немца!

17:29

Ровно! Штруфф исполнил блестящий эйс!

17:28

30:40! Ян-Леннард постарался перевести мяч на противоположную часть корта от Даниила, но попал в сетку.

17:27

30:30! Россиянин красиво перекинул соперника «свечой», еще и попав точно по боковой линии.

17:27

30:15! Медведев принял в аут.

17:26

15:15! Четвертая двойная ошибка у Яна-Леннарда в этом матче.

17:26

Штруфф удачно начал второй сет на своей подаче — Медведев принял в аут. 15:0!

17:24

Медведев эйсом выиграл гейм на своей подаче и забрал первый сет со счетом 6:1!

17:24

40:15! Немец отбил мяч в сетку. Двойной сетбол у Даниила.

17:23

30:15! Медведев сделал эйс.

17:23

15:15! Ян-Леннард здорово попал по боковой линии. Медведев догнал мяч, но отправил его в аут.

17:22

15:0! Штруфф попал в сетку после мощной атаки Медведева.

17:22

Даниил подает на сет.

17:22

Медведев чуть-чуть ошибся по ширине, и Штруфф взял свою подачу! Счет в первом сете стал 5:1, впереди по-прежнему россиянин.

17:21

40:30! Ян-Леннард здорово вышел к сетке и пробил в недосягаемую для Медведева часть корта.

17:20

30:30! После короткой перестрелки Штруфф отправил мяч в сетку.

17:20

30:15! Медведев принял в аут мощную подачу соперника.

17:20

15:15! Немец ошибся — попал в сетку.

17:19

15:0! Штруфф начал с эйса на своей подаче.

17:18

Медведев забрал свою подачу под ноль и повел в первом сете со счетом 5:0!

17:18

40:15! Россиянин ошибся на ровном месте: вышел к сетке и попал с метра прямо в нее.

17:18

40:0! Эйс от Медведева.

17:17

30:0! Даниил здорово подает, и Штруфф принимает в аут.

17:16

Медведев сделал второй брейк в матче и повел в первом сете со счетом 4:0! Штруфф сыграл укороченным, Даниил с трудом догнал мяч, а затем выиграл перестрелку в упор у сетки!

17:15

30:40! Двойная ошибка от Яна-Леннарда! Еще один брейк-поинт у Медведева.

17:15

30:30! Медведев сыграл укороченным, а затем вышел к сетке и закинул мяч за спину сопернику.

17:14

30:15! Медведев наконец принял подачу Штруффа, а затем немец ошибся по ширине.

17:14

30:0! Эйс от Яна-Леннарда.

17:14

15:0! Штруфф начал с отличной подачи.

17:13

Даниил уверенно взял гейм на своей подаче и повел в первом сете уже со счетом 3:0!

17:11

40:15! Еще одна крутая подача от Медведева.

17:11

30:15! Россиянин здорово подал, а затем вышел к сетке и пробил в противоход сопернику.

17:11

15:15! Отличная подача Медведева!

17:10

Даниил неудачно начал на своей подаче — с ошибки по длине. 0:15!

17:09

Медведев сделал брейк и повел в первом сете уже со счетом 2:0!

Россиянин сыграл укороченным, Штруфф догнал мяч, но отправил его в аут.

17:09

Брейк-поинт у Медведева! Штруфф вышел к сетке и ошибся — отправил мяч за боковую линию.

17:08

40:40! Штруфф совершил вторую двойную ошибку в этом гейме.

17:08

40:30! Даниил принял в аут.

17:08

30:30! Немец здорово подал, а затем мощным ударом отправил мяч точно по боковой линии: Медведев отбил в аут.

17:07

15:30! Штруфф удачно вышел к сетке и мощно отправил мяч в корт без шансов для Медведева.

17:05

Медведев повел на подаче соперника — 0:15!

И сразу же Штруфф допустил двойную ошибку — 0:30.

17:02

Матч начался!

Медведев очень быстро взял гейм на своей подаче при помощи двух эйсов и повел в первом сете со счетом 1:0!

17:01

Медведев обыгрывал Штруффа уже пять раз и потерпел лишь одно поражение от этого соперника. Впрочем, на травяном покрытии счет равный — 1-1.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! В матче третьего круга Уимблдона встречаются россиянин Даниил Медведев и немец Ян-Леннард Штруфф.

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