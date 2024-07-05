Медведев неожиданно проиграл сет немцу на Уимблдоне, и матч остановили из-за дождя. LIVE

Медведев хорошо начал на своей подаче — 15:0, однако затем Штруфф классно попал по задней линии — 15:15.
Медведев сорвал удар по линии и проиграл третий сет со счетом 4:6! Нас ждет четвертый сет! Сейчас счет по партиям 2-1 в пользу россиянина.
Больше у Медведева! Ян-Леннард вышел к сетке и попытался перевести мяч в противоположную от Медведева часть корта, но ошибся по ширине.
Медведев допустил двойную ошибку и помог Штруффу сделать брейк! Счет в третьем сете стал 5:4 в пользу немца! В следующем гейме Ян-Леннард будет подавать на сет.
Медведев «свечой» попал точно по задней линии! Судья изначально заявил, что был аут, но россиянин попросил видеоповтор и оказался прав. В итоге счет остался 15:15.
0:15! Медведев догнал мяч после укороченного в исполнении Штруффа и здорово атаковал своим резаным ударом.
Даниил под ноль отдал свою подачу! Штруфф впервые в матче сделал брейк и вырвался вперед в третьем сете со счетом 4:3!
Штруфф сыграл укороченным, Медведев добежал, но не смог перебросить сетку. Немец сравнял счет в третьем сете — 3:3!
Штруфф хорошо начал на своей подаче — 30:0, однако затем Медведев классно вышел к сетке и переиграл соперника — 30:15!
Медведев в третий раз подряд забрал свою подачу под ноль и повел в третьем сете со счетом 3:2!
30:0! Какая красота! Медведев атаковал «свечой», перебросив соперника, и попал точно по боковой линии!
0:15! Штруфф продолжает ошибаться и отправлять мяч в сетку. Неудачное начало на своей подаче для немца.
15:0! Медведев и Штруфф выдали классный, долгий розыгрыш с красивыми попаданиями по линии, но в итоге немец ошибся первым — аут.
Ровно! Штруфф пошел к сетке и ошибся — попал прямо в нее. В этом матче у него много ошибок именно в такой ситуации.
40:30! Медведев попытался обвести соперника, который вышел к сетке, но мяч сорвался с ракетки и улетел на трибуны.
15:15! Штруфф вышел к сетке и несколько раз атаковал в упор, в конце концов вынудив Медведева отбить в аут.
Даниил сделал брейк и выиграл второй сет со счетом 6:3! Россиянин ведет в матче со счетом 2-0 по партиям.
30:40! Медведев великолепно принял мяч — обвел Штруффа, который опрометчиво вышел к сетке, и попал точно по задней линии. Трибуны аплодируют.
40:0! Даниил красиво пытался обвести Штруффа, вышедшего к сетке. Немец успел развернуться и отбить мяч, но попал в сетку.
Медведев вышел к сетке, и Штруфф попытался его перебросить «свечой», но россиянин в красивом прыжке достал мяч и отправил точно в корт! 15:0 на подаче Даниила.
Даниил здорово принял — в ноги сопернику! И Штруфф ошибся — попал в сетку. Медведев сделал брейк и повел во втором сете со счетом 4:3!
30:40! Немец вышел к сетке, но каким-то невероятным образом попал прямо в нее. Брейк-поинт у Медведева.
Медведев сыграл укороченным, Штруфф догнал и ответил, но затем россиянин хитро забросил мяч за спину сопернику! Счет во втором сете стал 3:3.
30:30! Штруфф пробил «свечой», и Медведев красиво атаковал с лета, попав точно по задней линии. Публика восторженно ахнула.
15:0! Медведев здорово подал, и соперник принял в аут. Хотя стоит признать, что мяч совсем чуть-чуть не попал по боковой линии.
30:15! Немец снова заработал очко в такой же манере — классная подача и выход к сетке с последующим смэшем.
Брейк-поинт у Даниила! Россиянин сыграл укороченным, Ян-Леннард догнал, но отправил мяч в аут.
40:40! Ян-Леннард вышел к сетке и здорово атаковал. Медведев догнал мяч и постарался перекинуть соперника, но ошибся по длине.
30:40! Даниил здорово принял подачу — прямо в ноги Штруффу. В итоге немец с трудом отразил мяч и попал в аут.
15:30! Штруфф подал в самую боковую линию, а потом вышел к сетке и перевел мяч в противоположную сторону корта.
0:15! Медведев уверенно принял подачу соперника и вынудил его ошибиться — отправить мяч в сетку.
После долгой перестрелки Ян-Леннард не выдержал первым и отправил мяч в аут. Медведев забрал свою подачу и сравнял счет во втором сете — 1:1!
40:0! Россиянин вышел к сетке и успел отреагировать на мощный удар Штруффа с близкого расстояния, переведя мяч в противоположную часть корта.
15:0! Медведев повел на своей подаче. Штруфф пытался попасть по боковой линии, но отправил мяч в аут.
Немец здорово вышел к сетке и атаковал в недосягаемую часть корта! Ян-Леннард сумел отыграть брейк-поинт и взять гейм на своей подаче. Он повел во втором сете со счетом 1:0!
30:40! Ян-Леннард постарался перевести мяч на противоположную часть корта от Даниила, но попал в сетку.
Медведев чуть-чуть ошибся по ширине, и Штруфф взял свою подачу! Счет в первом сете стал 5:1, впереди по-прежнему россиянин.
Медведев сделал второй брейк в матче и повел в первом сете со счетом 4:0! Штруфф сыграл укороченным, Даниил с трудом догнал мяч, а затем выиграл перестрелку в упор у сетки!
Медведев сделал брейк и повел в первом сете уже со счетом 2:0!
Россиянин сыграл укороченным, Штруфф догнал мяч, но отправил его в аут.
30:30! Немец здорово подал, а затем мощным ударом отправил мяч точно по боковой линии: Медведев отбил в аут.
Матч начался!
Медведев очень быстро взял гейм на своей подаче при помощи двух эйсов и повел в первом сете со счетом 1:0!
Медведев обыгрывал Штруффа уже пять раз и потерпел лишь одно поражение от этого соперника. Впрочем, на травяном покрытии счет равный — 1-1.