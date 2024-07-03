Второй шаг: Медведев играет против 102-й ракетки мира. LIVE

Мюллер вроде держал ситуацию в руках, вышел к сетке и пытался укорачивать, но попал в коридор — 15:15.
Вторая подача, а в розыгрыше француз решил бэкхендом перевести по линии и пробил в сетку — 15:15.
Медведев по ходу сета был лучше соперника. В трех геймах имел пять брейк-пойнтов, включая один мяч на сет, но все упустил. На тай-брейке россиянин сразу повел с минибрейком, но отдал преимущество, а со счета 3-2 в свою пользу проиграл пять очков подряд и партию! Мюллер ведет по сетам — 1-0.
Срывает Медведев удар от сетки — 6-3, два минибрейка преимущества и три сетбола у Мюллера! Даниил начинает психовать.
А теперь Медведев бьет в аут по длине после приема соперника — 5-3, с минибрейком повел уже француз!
Медведев атаковал со второй подачи соперника, но Мюллер выровнял, попал в самую линию, и Даниил отправил в ответ мяч в коридор — 3-3.
Трос после удара Александра сильно меняет траекторию, и россиянин, подстраиваясь, не перебил сетку — 1-2.
Медведев не подал первым мячом, но на втором в розыгрыше Мюллер дал слабину, тут же оказался под атакой и не справился — 0-1.
В очень важном розыгрыше Медведев не попадает по длине, но проверяет. Небольшой аут был — 40:30.
Медведев хорошо вел розыгрыш и в итоге вышел к сетке, находясь в хорошей позиции, но соперник идеально обвел — 15:15.
Задавил француз в атаке и все-таки удержал и эту подачу, а вместе с тем не дал закончиться сету — 5:5.
Очень острый прием кроссом от Медведева, и француз не справляется — 30:40, сетбол у Медведева!
Мюллер переподает первую, а в розыгрыше в атаке идеально форхендом переводит в угол корта — 15:0.
Оба в розыгрыше попали в трос, и Мюллер не сумел после троса соперника уложить слайс в корт — 40:30.
Мюллер выиграл первые два очка на своей подаче, но затем Медведев взял три мяча подряд и опять добился брейк-пойнта. Но снова его не реализовал — три подряд очка за Мюллером. 2:2.
А вот сам Даниил добился тройного брейк-пойнта на подаче француза с ходу. Вот только Мюллер все три отыграл, затем дважды выходил вперед и итоге отстоял гейм — 1:1.
В первом гейме на своей подаче Даниил Медведев все сделал уверенно, отдав только один мяч сопернику, уже при счете 30:0 — 0:1.