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Спорт

Второй шаг: Медведев играет против 102-й ракетки мира. LIVE

Уимблдон. Второй круг. Мюллер (Франция) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

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Lisi Niesner/Reuters
В матче второго круга Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет со 102-й ракеткой мира Александром Мюллером из Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:38

Мюллер вроде держал ситуацию в руках, вышел к сетке и пытался укорачивать, но попал в коридор — 15:15.

16:37

Серв энд воллей от Александра — 15:0.

16:37

Какой прием на вылет косой подачи — 2:0! Мюллер повел с брейком!

16:37

Двойная ошибка — меньше, первый в матче брейк-пойнт Мюллера.

16:36

Медведев идет к сетке, но как же круто по линии обводит Мюллер — 40:40.

16:36

Эйс — 40:30.

16:36

Отыгрывается Мюллер — 30:30.

16:35

Очко с подачи — 30:15.

16:35

Вторая подача, а в розыгрыше француз решил бэкхендом перевести по линии и пробил в сетку — 15:15.

16:34

Мюллер играет агрессивно и добивается ошибки Медведева — 0:15.

16:33

Гейм за Мюллером — 1:0.

16:33

Аут по длине с приема — 40:15.

16:32

Двойная ошибка — 30:15.

16:31

Нет приема у Медведева, а во втором розыгрыше Мюллер обводит — 30:0.

16:30

Медведев по ходу сета был лучше соперника. В трех геймах имел пять брейк-пойнтов, включая один мяч на сет, но все упустил. На тай-брейке россиянин сразу повел с минибрейком, но отдал преимущество, а со счета 3-2 в свою пользу проиграл пять очков подряд и партию! Мюллер ведет по сетам — 1-0.

16:29

Мюллер дожимает первый сет — 7:6 (7-3).

16:29

Срывает Медведев удар от сетки — 6-3, два минибрейка преимущества и три сетбола у Мюллера! Даниил начинает психовать.

16:28

А теперь Медведев бьет в аут по длине после приема соперника — 5-3, с минибрейком повел уже француз!

16:27

Нет приема — 4-3.

16:26

Медведев атаковал со второй подачи соперника, но Мюллер выровнял, попал в самую линию, и Даниил отправил в ответ мяч в коридор — 3-3.

16:26

Нет приема — 2-3.

16:25

Агрессивная игра Мюллера приводит к ошибке Даниила — 2-2, есть обратный минибрейк у француза.

16:25

Трос после удара Александра сильно меняет траекторию, и россиянин, подстраиваясь, не перебил сетку — 1-2.

16:24

В розыгрыше на подаче Мюллера, сам француз не перебивает сетку — 0-2, минибрейк!

16:23

Медведев не подал первым мячом, но на втором в розыгрыше Мюллер дал слабину, тут же оказался под атакой и не справился — 0-1.

16:23

Шикарный серв энд воллей от Мюллера — 6:6. Нас ждет тай-брейк.

16:22

В очень важном розыгрыше Медведев не попадает по длине, но проверяет. Небольшой аут был — 40:30.

16:21

Шикарный прием Даниила — 30:30.

16:2

Медведев взял челлендж на подачу соперника, но она была в корте — 30:15.

16:21

Медведев хорошо вел розыгрыш и в итоге вышел к сетке, находясь в хорошей позиции, но соперник идеально обвел — 15:15.

16:20

Атакует Мюллер в первом розыгрыше на своей подаче, но пробивает в аут по длине — 0:15.

16:18

Прием в сетку — 5:6.

16:1716:17

Поддавил россиянин, и Мюллер в итоге не справился — 40:30.

16:16

А вот сам Даниил срывает бэкхенд в коридор — 30:30.

16:16

Отменная косая подача — 30:15.

16:16

Даниил пошел к сетке, но не подготовил и не справился — 15:15.

16:15

Медведев подал, соперник принял в сетку — 15:0.

16:15

Задавил француз в атаке и все-таки удержал и эту подачу, а вместе с тем не дал закончиться сету — 5:5.

16:14

Прием в сетку — больше.

16:14

Отыгрывается в атаке Мюллер — 40:40.

16:13

Очень острый прием кроссом от Медведева, и француз не справляется — 30:40, сетбол у Медведева!

16:13

Вторую подачу принимает в сетку Медведев — 30:30.

16:12

Сетка при попытке перевода у Мюллера после приема Даниила — 15:30.

16:12

А вот теперь аут по длине у француза в розыгрыше — 15:15.

16:11

Мюллер переподает первую, а в розыгрыше в атаке идеально форхендом переводит в угол корта — 15:0.

16:09

Подачей закрывает гейм — 4:5.

16:08

Не принимает вторую подачу Мюллер, потому что Даниил подал, как первую — больше.

16:08

В простой ситуации прилично не попадает по длине Медведев — 40:40.

16:08

Оба в розыгрыше попали в трос, и Мюллер не сумел после троса соперника уложить слайс в корт — 40:30.

16:07

Медведев поймал соперника на противоходе, выскочил к сетке и закрыл ее с лета — 30:30.

16:07

Как попал Мюллер с приема — 15:30.

16:06

Выиграл первое очко на своей подаче Даниил, но затем ошибся — 15:15.

16:05

А вот на подаче Мюллера россиянин наошибался, и Александр тоже не отдал ни одного мяча — 4:4.

16:04

Даниил Медведев снова взял свою подачу под «ноль» — 3:4.

16:02

Мюллер тоже был уверен на своей подаче, проиграв одно очко только при счете 40:0 — 3:3.

15:59

Медведев снова разобрался со своей подачей под «ноль», закончив эйсом — 2:3.

15:57

Мюллер выиграл первые два очка на своей подаче, но затем Медведев взял три мяча подряд и опять добился брейк-пойнта. Но снова его не реализовал — три подряд очка за Мюллером. 2:2.

15:51

Под «ноль» уверенно оттарабанил свою подачу Даниил — 1:2.

15:49

А вот сам Даниил добился тройного брейк-пойнта на подаче француза с ходу. Вот только Мюллер все три отыграл, затем дважды выходил вперед и итоге отстоял гейм — 1:1.

15:45

В первом гейме на своей подаче Даниил Медведев все сделал уверенно, отдав только один мяч сопернику, уже при счете 30:0 — 0:1.

15:40

В матче второго круга Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет с французом Александром Мюллером, 102-й ракеткой мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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