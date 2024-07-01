Первый шаг: Медведев играет с американцем из топ-100 в первом круге Уимблдона. LIVE

Аут у Ковачевича, но он проверяет попадание Медведева с подачи. Медведев попал с запасом — 40:30. Все улыбаются.
Глубокий прием Медведева не дал ему явного преимущества, но в остром размене мощными ударами первым сфальшивил Ковачевич — ровно.
Ковачевич выходит к сетке с подачи. Медведев достает укороченный, но на ракетку сопернику — 15:0.
Мощно пытался прошить вышедшего к сетке Медведева соперник, а Даниил убрал руку, почувствовав, что будет аут — 40:0.
Несильно сыграл Даниил, но Ковачевич у сетки сыграл мягко, а потом Александр еще и не поднял после не самой идеальной обводки россиянина — 0:2, Медведев сразу повел с брейком.
Заставил американец бегать Даниила, но тот везде забежал, а потом еще и такой слайс пустил, что соперник не поднял — коротко, низко и в боковую линию уходящим! Меньше, это первый в матче брейк-пойнт.
Классный слайс от Медведева в розыгрыше после второй подачи, и Ковачевич не поднимает над сеткой — 40:40.
Непродолжительный обмен ударами, и Ковачевич пробивает со своего одоручного бэкхенда за заднюю линию — 30:30.
Ух, еле принял сложную подачу Ковачевича Даниил. Александру пришлось бежать к сетке и бить оттуда, а Медведев снова отбил, еще и направив под заднюю линию в свободную часть корта — 0:15.
Ковачевич приемом задел заднюю линию и завязал розыгрыш, а в нем еще и блестяще укоротил — 40:15.
Теннисисты вышли на жеребьевку. Ее выиграл Ковачевич, который выбрал прием. Началась разминка.
В прошлом году Медведев показал свой лучший карьерный результат на Уимблдоне, дойдя до полуфинала! Так что ему предстоит защищать много очков.
Соперники еще никогда не встречались друг с другом в туре. Хотя американцу 25 лет, в туре он только с 2021 года — до того играл в студенческой лиге в США. Медведеву — 28. И он в профессиональном теннисе аж с 2014 года.
Александр Ковачевич занимает 88-е место в мировом рейтинге АТР, в то время как Даниил Медведев находится на пятой строчке рейтинга.