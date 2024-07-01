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Спорт

Первый шаг: Медведев играет с американцем из топ-100 в первом круге Уимблдона. LIVE

Уимблдон. Первый круг. Ковачевич (США) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con
В матче первого круга Уимблдона встречаются 88-я ракетка мира американец Александр Ковачевич и пятый теннисист планеты россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:41

Двойная ошибка — 0:30.

15:41

Медведев срывает в розыгрыше кросс с форхенда — 0:15.

15:40

Прием в сетку — 3:5. Теперь Медведев выйдет подавать на сет.

15:40

Двойная ошибка — 40:30.

15:39

Еще одно очко с косой подачи — 40:15.

15:39

Косой эйс — 30:15.

15:38

Отменный укороченный американца. Не ожидал Даниил — 15:15.

15:37

Классный прием Медведева, и первое очко за ним — 0:15.

15:36

Медведев тоже забирает свою подачу под «ноль» — 2:5.

15:35

Аут с форхенда по длине у Ковачевича, когда он переходит в атаку — 40:0.

15:35

Классный перевод россиянина с бэкхенда по диагонали. Александр добежал, но не поднял — 30:0.

15:35

Эйс Медведева — 15:0.

15:34

Эйсом после трех переподач завершает свою подачу Ковачевич — 2:4.

15:33

Еще одна отличная подача — 40:0.

15:32

Очень уверенно начинает свой гейм Ковачевич — 30:0.

15:30

Не справляется с давлением Медведева соперник — 1:4.

15:29

Аут у Ковачевича, но он проверяет попадание Медведева с подачи. Медведев попал с запасом — 40:30. Все улыбаются.

15:29

И тут же двойная ошибка — 30:30.

15:29

Второй эйс Медведева подряд — 30:15.

15:28

Обменялись соперники очками на подаче Медведева — 15:15.

15:27

Аут у Медведева по длине — 1:3.

15:27

Очко с подачи — больше.

15:26

Глубокий прием Медведева не дал ему явного преимущества, но в остром размене мощными ударами первым сфальшивил Ковачевич — ровно.

15:26

Не справляется россиянин с атакой с одноручного бэкхенда соперника — больше.

15:25

Надежная игра Медведева и неудачное обострение от его соперника — 40:40.

15:24

Не выходит у Ковачевича укороченный — 40:30.

15:24

Ошибается Медведев на задней линии в обмене ударами — 40:15.

15:23

Аут у Александра — 30:15.

15:23

Все четко американец сделал в атаке, погоняв оппонента — 30:0.

15:22

Ковачевич выходит к сетке с подачи. Медведев достает укороченный, но на ракетку сопернику — 15:0.

15:20

И тут же мощным эйсом закрывает россиянин гейм — 0:3.

15:20

В аут по длине с форхенда пробивает Медведев — 40:30.

15:19

Отыгрывает одно очко фирменным одноручным бэкхендом Ковачевич — 40:15.

15:19

Мощно пытался прошить вышедшего к сетке Медведева соперник, а Даниил убрал руку, почувствовав, что будет аут — 40:0.

15:18

Даниил идет к сетке и уверенно закрывает ее — 30:0.

15:18

Отличная подача — 15:0.

15:18

Несильно сыграл Даниил, но Ковачевич у сетки сыграл мягко, а потом Александр еще и не поднял после не самой идеальной обводки россиянина — 0:2, Медведев сразу повел с брейком.

15:17

Заставил американец бегать Даниила, но тот везде забежал, а потом еще и такой слайс пустил, что соперник не поднял — коротко, низко и в боковую линию уходящим! Меньше, это первый в матче брейк-пойнт.

15:16

Классный слайс от Медведева в розыгрыше после второй подачи, и Ковачевич не поднимает над сеткой — 40:40.

15:16

Эйс — 40:30.

15:15

Непродолжительный обмен ударами, и Ковачевич пробивает со своего одоручного бэкхенда за заднюю линию — 30:30.

15:15

Прием в сетку — 30:15.

15:14

Слишком мягкий прием, и обратный кросс на вылет от Ковачевича — 15:15.

15:13

Ух, еле принял сложную подачу Ковачевича Даниил. Александру пришлось бежать к сетке и бить оттуда, а Медведев снова отбил, еще и направив под заднюю линию в свободную часть корта — 0:15.

15:13

Подачей завершил гейм в свою пользу россиянин — 0:1.

15:12

Мощный прием второй подачи, и потом Даниил не справляется с атакой — 40:30.

15:12

Ковачевич приемом задел заднюю линию и завязал розыгрыш, а в нем еще и блестяще укоротил — 40:15.

15:11

У Медведева не прошла первая. Подал уходящую вторую косую — эйс! 40:0.

15:11

Прием в аут по длине — 30:0.

15:10

Сразу же нет приема — 15:0.

15:10

Медведев выходит на подачу.

15:05

Теннисисты вышли на жеребьевку. Ее выиграл Ковачевич, который выбрал прием. Началась разминка.

15:00

В прошлом году Медведев показал свой лучший карьерный результат на Уимблдоне, дойдя до полуфинала! Так что ему предстоит защищать много очков.

14:55

Соперники еще никогда не встречались друг с другом в туре. Хотя американцу 25 лет, в туре он только с 2021 года — до того играл в студенческой лиге в США. Медведеву — 28. И он в профессиональном теннисе аж с 2014 года.

14:50

Александр Ковачевич занимает 88-е место в мировом рейтинге АТР, в то время как Даниил Медведев находится на пятой строчке рейтинга.

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга третьего в сезоне турнира «Большого шлема», Уимблдона, встречаются американец Александр Ковачевич и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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