Невезение Украины и грузинское чудо: на чемпионате Европы закончился групповой этап

На чемпионате Европы в Германии закончился групповой этап и определились все 16 участников 1/8 финала. Сборная Испании стала единственной сборной, не потерявшей ни одного очка, сборная Австрии стала главным открытием этапа, а Грузия сотворила чудо и вышла в плей-офф на дебютном турнире. «Газета.Ru» подводит итоги группового этапа Евро и прикидывает расклады плей-офф.

Ожидания от фаворитов

Многие считают чемпионат Европы турниром более качественным, нежели чемпионат мира, потому что тут нет «случайных» команд из не совсем футбольных стран, попавших в финальную часть благодаря особенностям отбора и квотам своих конфедераций. В то же время на Евро тоже выделяется ряд общепризнанных фаворитов, внимание к которым повышенное.

На турнире в Германии к таким можно отнести хозяев, традиционно сильную сборную Испании, финалистов предыдущего Евро Италию и Англию, а также Францию, Португалию и Бельгию, в отношении которой только ленивый не сделал оговорку о сходе «золотого» поколения, которое, правда, так ничего и не выиграло.

Сыграли фавориты в группе по-разному, но никто из них не сделал своим болельщикам неприятного сюрприза в виде невыхода в плей-офф. Правда, не все вышли в 1/8 финала спокойно и уверенно.

Германия, разгромившая в матче открытия шотландцев (5:1), сразу обозначила свою силу. Однако дальше подопечные Юлиана Нагельсманна, несмотря на результаты, были уже не столь убедительны: победа над Венгрией (1:0) вышла скромной по счету, а по игре соперник мог спастись; ну а против Швейцарии (1:1) пришлось и вовсе отыгрываться, причем сделала это бундестим в самой концовке, вернувшись на первую строчку в квартете.

К кому вопросов не возникло вообще, так это к сборной Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте предстала на групповом этапе очень слаженной и грозной силой. В итоге снесены были и постаревшая Хорватия, и Италия, и Албания. Нико Уильямс и Ламин Ямаль разрывают на флангах, но и остальные игроки смотрятся ярко. Только испанцы выиграли все три матча на групповой стадии.

А вот Италия была близка к тому, чтобы разочаровать. В изначально сложной группе она уже на первой минуте пропустила от Албании самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Правда, подопечные экс-главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти минут за десять уже вышли вперед и удержали перевес, но затем по всем статьям по игре уступили испанцам (0:1), а в игре третьего тура лишь на восьмой добавленной ко второму тайму минуте ушли от поражения в матче с Хорватией (1:1), благодаря чему вышли в плей-офф со второго, а не с третьего места, заодно не пустив туда своего соперника. Но выглядели в этой встрече итальянские футболисты не как фавориты турнира.

Еще больше вопросов в этом отношении к англичанам и французам. Особенно это касается команды Гарета Саутгейта, обладающей шикарным подбором исполнителей, но показывающей на поле такой скупой, душный футбол, что не плевался от него только тот, кто не видел матчей. Минимальная победа над Сербией (1:0) и ничьи со Словенией (1:1) и Данией (0:0) в усыпляющем стиле — не то, чего ждут от звездного состава. Но в то же время нельзя забывать, что Саутгейт смотрит вперед и готовит команду к решающим матчам.

Фавориты вообще очень часто в группе только разгоняются. Так, например, испокон веков действовали итальянцы, традиционно еле выползавшие из группы, а затем творившие историю в плей-офф. На этом турнире явно пока не включала всех оборотов Франция. Да и соперники по групповой стадии в лице Австрии, Нидерландов и Польши у нее были непростые. Команда Дешама не обошлась без потерь, среди которых ничейные исходы с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1) выглядят менее значимыми, нежели сломанный в первой игре нос Килиана Мбаппе. Впрочем, главная звезда уже вернулась на поле в маске и готова к подвигам в плей-офф.

Нидерланды, обычно классно проводящие групповой этап, но сдувающиеся в плей-офф, здесь начали тоже здорово, но за яркой победой над Польшей (2:1) не последовало продолжения. Ничья с французами со спорно отмененным голом Хави Симонса и поражение от Австрии (2:3) привели «оранжевых» на третье место в группе, пусть оно и дало путевку в плей-офф.

Главным же разочарованием после стиля игры Англии у фаворитов стали бельгийцы. Россыпь неиспользованных моментов и три отмененных гола Ромелу Лукаку не отменяют проблем в игре подопечных экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Да и в третьем туре против Украины Бельгия сыграла, как кажется, излишне осторожно, заранее согласившись на более-менее устраивающую ничью. Добиться ее удалось (0:0), но первое место в группе уплыло, а вместе с ним и более легкая (потенциально) сетка плей-офф.

Португалия классно провела первые две встречи, набрав шесть очков и решив все вопросы с первым местом в своем квартете, но вот игра третьего тура оставила вопросы. Да, там была ротация, но играли подопечные Роберто Мартинеса в полную силу, однако не вывезли…

Грузия и другие открытия

Не вывезли португальцы в матче против супермотивированных грузин (0:2). Хвича Кварацхелия и Ко приехали на свой первый крупный турнир под руководством звездного, в прошлом французского защитника Вилли Саньоля не для того, чтобы отбывать номер.

Грузия впечатлила всех еще в первом туре против Турции, пусть и уступила (1:3), затем был яркий матч с Чехией (1:1), где соперник отыгрался, а сами грузины не использовали стопроцентный момент на последних секундах. В итоге против грозной Португалии устраивала только победа. В нее мало кто верил, но точно верили футболисты, сделавшие все блестяще. Хвича Кварацхелия забил уже на второй минуте, а затем до гола Жоржа Микаутадзе с пенальти и после него все полевые геройствовали в обороне, а голкипер Георгий Мамардашвили здорово тащил. Но кто назовет эту победу незаслуженной?

На групповом этапе качественным футболом порадовали многие команды средней руки. Выделить можно всех, кто вышел в плей-офф: и Швейцария, и Дания, и Румыния, и Словакия, и Словения, и Турция показали хорошую и местами яркую игру.

Но больше всех впечатлила Австрия. Подопечные работавшего в «Локомотиве» Ральфа Рангника играют в энергозатраный футбол с высоким прессингом, но им явно хватает на это сил, а класс у игроков весьма приличный. Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и другие даже без травмированной звезды Давида Алабы выиграли группу с Францией и Нидерландами, хотя начали ее с поражения от «трехцветных». Теперь от этой сборной волей-неволей ждешь подвигов и в играх на выбывание.

Отдельно пару слов нужно сказать о невыходе в плей-офф сборной Украины. Он получился уникальным. Впервые в истории чемпионатов Европы команда, набравшая четыре очка, заняла четвертое место в группе. В квартете украинцев по четыре балла взяли все сборные, а команду Сергея Реброва подвела стартовая осечка в игре с Румынией — не нужно было проигрывать со счетом 0:3...

Расклады в плей-офф

Групповой этап со всеми его нюансами и неожиданностями подарил нам интересную сетку плей-офф, где по именам есть явный перекос в сторону фаворитов в левой части.

Судите сами, наиболее статусным противостоянием 1/8 финала будет встреча Франции с Бельгией, она как раз в самом низу левой части сетки. Эти команды в 2018 году в России играли друг с другом в полуфинале чемпионата мира. А победитель их поединка выйдет на выжившего в сражении между звездной и яркой Португалией и проявившей себя крепкой и мастеровитой командой Словении.

В этой же части сетки открытия турнира Грузия попробует что-то противопоставить Испании, а Германия сразится с не менее хладнокровной и выстроенной, пусть и уступающей в классе, Данией. На предыдущем Евро датчане добрались до полуфинала. Ну и на бумаге вырисовывается потрясающий четвертьфинал: Испания – Германия.

В четвертьфинале же нас может ждать ремейк финала последнего чемпионата Европы. Случится он, если Англия справится со Словакией, а Италия пройдет Швейцарию. В последнем, особенно на фоне выступления итальянцев на этом чемпионате, и под впечатлением от игры швейцарцев против Германии, есть большие сомнения.

Ну и еще одна четверть сетки плей-офф выглядит наименее статусной, зато обещает нам суперяркие матчи. Имеются все предпосылки, чтобы таковой стала битва Румынии с Нидерландами, ну а уж Турция и Австрия просто обязаны дать и качество, и зрелище. И при этом кажется, что в полуфинал из этого квартета может пробиться более-менее любой.

Сейчас на чемпионате Европы будет два дня отдыха, а затем начнется самое вкусное и интересное. Главное блюдо скоро подадут. В первый день плей-офф, 29 июня мы увидим матчи Швейцария – Италия и Германия – Дания.