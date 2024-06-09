Зверев сражается с гениальным Алькарасом за титул «Ролан Гаррос». LIVE

0:30! Алькарас не форсировал события и просто атаковал надежными ударами, дождавшись ошибки Зверева: немец попал в сетку.
40:15! Испанец вышел к сетке и атаковал по боковой линии. Зверев сумел добежать и пробить за спину сопернику, но ошибся по длине.
30:15! Зверев исполнил отличный удар с форхенда и попал точно по боковой линии. Алькарас каким-то чудом достал этот мяч, но смог отбить только в аут.
15:40! Алькарас плохо сыграл укороченным. Зверев легко догнал мяч и отправил его в уголок корта — без шансов для соперника.
30:15! Зверев вышел к сетке и попытался развести Алькараса и мяч по разным углам, но ошибся по ширине — аут.