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Спорт

Зверев сражается с гениальным Алькарасом за титул «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». Финал. Александр Зверев — Карлос Алькарас. ОНЛАЙН

Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев играет с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:32

0:30! Алькарас не форсировал события и просто атаковал надежными ударами, дождавшись ошибки Зверева: немец попал в сетку.

16:31

0:15! Александр неожиданно сорвал удар справа — мяч улетел в небеса.

16:31

Зверев на подаче.

16:30

Алькарас взял свою подачу и сравнял счет в первом сете — 2:2!

16:30

40:15! Испанец вышел к сетке и атаковал по боковой линии. Зверев сумел добежать и пробить за спину сопернику, но ошибся по длине.

16:29

30:15! Зверев исполнил отличный удар с форхенда и попал точно по боковой линии. Алькарас каким-то чудом достал этот мяч, но смог отбить только в аут.

16:28

30:0! Зверев принял в аут.

16:27

15:0! Карлос атаковал мощными ударами и вынудил соперника «свечой» отправить мяч в аут.

16:26

Алькарас на подаче.

16:25

Зверев уверенно забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 2:1!

16:25

40:15! Зверев неожиданно ошибся справа — в простой ситуации попал в сетку.

16:25

40:0! Блестящая косая подача в исполнении немецкого теннисиста.

16:24

30:0! Еще одна отличная подача от Зверева — 216 км/ч.

16:24

15:0! Александр хорошо начал на своей подаче.

16:23

Зверев быстро сделал обратный брейк и сравнял счет в первом сете — 1:1!

16:21

15:40! Алькарас плохо сыграл укороченным. Зверев легко догнал мяч и отправил его в уголок корта — без шансов для соперника.

16:20

30:15! Зверев вышел к сетке и попытался развести Алькараса и мяч по разным углам, но ошибся по ширине — аут.

16:20

0:30! Двойная ошибка у Карлоса. Неожиданно!

16:18

0:15! Испанец неожиданно сорвал удар с форхенда — мяч улетел высоко на трибуны.

16:18

Карлос на подаче.

16:17

Алькарас сделал брейк и повел в первом сете со счетом 1:0!

16:16

Больше у Алькараса! Он вышел к сетке и с лета пробил в недосягаемую для Зверева часть корта.

16:16

40:40! А вот теперь Александр ошибся по ширине.

16:15

40:30! Карлос принял в аут. Три классных подачи подряд от Зверева!

16:15

30:30! Алькарас попытался форхендом попасть по боковой линии, но чуть-чуть ошибся — аут.

16:14

15:30! Наконец прошла первая подача у Зверева, — и Алькарас принял в сетку.

16:14

0:30! Сразу же вторая двойная ошибка у Зверева. Немец решил поменять ракетку.

16:13

0:15! Александр начал встречу с двойной ошибки.

16:13

Матч стартовал! Зверев на подаче.

16:07

Началась разминка.

16:05

Теннисисты появились на арене!

15:20

Соперники встречались ранее девять раз, Зверев выиграл в пяти матчах, Алькарас — в четырех.

15:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня третья ракетка мира Карлос Алькарас играет с четвертым номером мирового рейтинга — Александром Зверевым — за титул «Ролан Гаррос».

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