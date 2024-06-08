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Битва за трофей: Швентек и Паолини играют в финале женского «Ролан Гаррос». LIVE

«Ролан Гаррос». Женщины. Финал. Швентек (Польша) — Паолини (Италия). ОНЛАЙН

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Sandra Sanders/Reuters
В финале «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде встречаются первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и итальянка Жасмин Паолини, 15-й номер рейтинга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:53

Подачей забирает гейм Швентек — 1:0.

16:53

Две подряд ошибки Паолини в атаке — 40:15.

16:51

Красиво проводит первый розыгрыш на подаче Швентек Паолини, но в следующем ошибается — 15:15.

16:48

Непростое было начало у партии, но как только потеряла свою подачу Швентек, после этого она просто разнесла соперницу выиграв все геймы — 1-0.

16:47

И этот гейм полька забирает под «ноль» — 6:2!

16:46

Еще одна ошибка Паолини, и вот уже три сетбола у Швентек — 0:40.

16:46

Очень агрессивно начинает гейм на подаче итальянки первая ракетка мира — 0:30.

16:43

Подачей забирает еще один гейм Швентек — 5:2.

16:43

Обводит итальянка вышедшую к сетке соперницу — 40:15.

16:42

Ошибка по длине с приема — 40:0.

16:41

Все под контролем у Швентек на ее подаче — 30:0.

16:40

Двойная ошибка! 4:2 — с брейком повела Швентек.

16:39

Ошибается Паолини — 30:40, брейк-пойнт.

16:39

В активной манере Паолини выжимает ошибку соперницы по длине — 30:30.

16:38

Опять не попадает бэкхендом Паолини — 15:30.

16:37

Отменная выбивающая подача и затем виннер в свободную часть корта — 15:15.

16:37

Ошибается в первом розыгрыше на своей подаче Паолини — 0:15.

16:34

Паолини не попадает по длине — 3:2.

16:33

Срывает Швентек форхенд после приема соперницы — 40:15.

16:33

Здорово приняла Паолини, но дальше в розыгрыше Ига сыграла лучше — 40:0.

16:32

Еще один виннер от польки — 30:0.

16:31

Шикарный розыгрыш провели обе теннисистки, от души погоняв друг друга по корту, но в итоге Швентек 25-м ударом в этом размене пробила с бэкхенда на вылет — 15:0.

16:30

Швентек принимает на вылет и сразу же делает обратный брейк — 2:2.

16:29

И срывает итальянка бэкхенд — 0:40, тройной брейк-пойнт.

16:29

Ошибка от Паолини под давлением — 0:30.

16:28

Классный форхенд выкручивает Швентек — 0:15.

16:26

Срывает Швентек бэкхенд после приема соперницей второй подачи — 1:2, Паолини сразу повела с брейком!

16:25

Самый длинный пока розыгрыш матча из 14-ти ударов берет Паолини — 15:40, двойной брейк-пойнт уже у итальянки!

16:24

Отыгрывает одно очко Швентек — 15:30.

16:24

И еще одна! Уже шестая в этом матче! А у Паолини пока только одна. 0:30!

16:23

С невынужденной ошибки начинает гейм на своей подаче Швентек — 0:15.

16:22

Две подряд ошибки по длине от Швентек — 1:1.

16:21

Аут от тросса после острого удара Швентек — ровно.

16:21

Классный угол атаки выбирает Ига и добивается первого брейк-пойнта — меньше.

16:20

Паолини пробивала с бэкхенда на вылет, но попала чуть-чуть за боковую линию. И уже 40:40.

16:19

Шикарным приемом отыгрывает еще один мяч Швентек — 40:30.

16:18

В обмене кроссами с форхенда Швентек пробивает на вылет с высоким отскоком — 40:15.

16:18

Отличный перевод кроссом от Жасмин — 40:0.

16:17

Очень уверенно начинает гейм на своей подаче Паолини — 30:0.

16:16

Эйсом завершает гейм первая ракетка мира — 1:0.

16:15

Обе играли мощно, но атаковала Паолини. Швентек попытался сама перейти в атаку и попала в сетку переводом — 40:30.

16:14

Нет приема — 40:15.

16:14

Ох! Швентек атакует от сетки, но Паолини угадала направление удара и забила в ответ — 30:15.

16:14

Еще одну ошибку выжимает из Паолини полька — 30:0.

16:13

Первый розыгрыш в матче на подаче Швентек заканчивается ошибкой соперницы по длине — 15:0.

16:10

Швентек будет подавать первой.

16:05

Соперницы дважды встречались друг с другом, но это было в 2018 году. В обеих встречах легко победила Швентек — 6:2, 6:1 и 6:3, 6:0. Но сейчас все-таки совсем другое время. Хотя Швентек — все равно явный фаворит.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде встречаются польская теннисистка Ига Швентек и итальянка Жасмин Паолини. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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