Битва за трофей: Швентек и Паолини играют в финале женского «Ролан Гаррос». LIVE

Непростое было начало у партии, но как только потеряла свою подачу Швентек, после этого она просто разнесла соперницу выиграв все геймы — 1-0.
Шикарный розыгрыш провели обе теннисистки, от души погоняв друг друга по корту, но в итоге Швентек 25-м ударом в этом размене пробила с бэкхенда на вылет — 15:0.
Срывает Швентек бэкхенд после приема соперницей второй подачи — 1:2, Паолини сразу повела с брейком!
Самый длинный пока розыгрыш матча из 14-ти ударов берет Паолини — 15:40, двойной брейк-пойнт уже у итальянки!
Обе играли мощно, но атаковала Паолини. Швентек попытался сама перейти в атаку и попала в сетку переводом — 40:30.
Соперницы дважды встречались друг с другом, но это было в 2018 году. В обеих встречах легко победила Швентек — 6:2, 6:1 и 6:3, 6:0. Но сейчас все-таки совсем другое время. Хотя Швентек — все равно явный фаворит.