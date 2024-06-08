Битва за трофей: Швентек и Паолини играют в финале женского «Ролан Гаррос». LIVE

16:05

Соперницы дважды встречались друг с другом, но это было в 2018 году. В обеих встречах легко победила Швентек — 6:2, 6:1 и 6:3, 6:0. Но сейчас все-таки совсем другое время. Хотя Швентек — все равно явный фаворит.