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Вторая ракетка мира Синнер сражается с Димитровым за полуфинал «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». Четвертьфинал. Димитров — Синнер. ОНЛАЙН

Вторая ракетка мира Янник Синнер играет с Григором Димитровым в четвертьфинале «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:38

Димитров на подаче.

17:38

Григор принял в аут, и Синнер с трудом взял свою подачу. Счет в третьем сете стал 1:1.

17:37

Больше у Янника! Димитров принял в сетку. Болгарин закрывает лицо рукой и сетует на свою слабую игру в этом эпизоде.

17:35

Ровно! Синнер вышел к сетке и мощно обострил с форхенда. Григор ответил с бэкхенда, но плохо: мяч ушел далеко в аут.

17:34

Больше у Григора! Он очень качественно атаковал по разным углам, и в конце концов Синнер не добежал. Брейк-поинт у болгарина!

17:33

40:40! Как же повезло Григору! Мяч ударился об трос и приземлился на половине корта Синнера. Димитров извиняется.

17:32

40:30! Синнер спокойно играл прямо в Димитрова и дождался ошибки: болгарин попал в сетку.

17:32

30:30! Янник исполнил подачу навылет.

17:31

15:30! Синнер пошел на обострение и ошибся по длине.

17:31

15:15! Синнер отлично подал, а затем ударил в противоположный угол. Григор с трудом отбил — аут.

17:30

0:15! Синнеру не удалось направить мяч в корт.

17:30

Янник на подаче.

17:29

Синнер принял в аут, и Димитров взял гейм на своей подаче! Счет в третьем сете стал 1:0 в пользу болгарина.

17:29

Больше у Димитрова! Отличный кросс в его исполнении. Янник отбил в аут.

17:28

Ровно! Янник очень красиво пробил за спину сопернику, мяч издевательски пролетел над плечом Григора и приземлился на задней линии.

17:27

Больше у Григора! Болгарин вышел к сетке и дважды подряд бил в упор. В итоге ему удалось отправить мяч в противоположную часть корта от Синнера.

17:27

40:40! Янник принял в аут.

17:26

30:40! Синнер попал в самую боковую линию, и Григор отбил в сетку.

17:25

30:30! Болгарин попытался сыграть чуть острее, но сразу ошибся — мяч улетел за заднюю линию.

17:25

30:15! Димитров здорово исполнил короткий кросс, и Синнер не смог ответить.

17:24

15:15! Двойная ошибка от Димитрова.

17:24

15:0! В ходе короткого обмена ударами Синнер ошибся по длине.

17:22

Третий сет начался! Григор на подаче.

17:20

Димитров принял в аут, и Синнер победил во втором сете со счетом 6:4! Он лидирует в матче 2-0 по партиям.

17:20

40:15! Итальянец пробил в противоход Григору. Два сетбола у Янника.

17:19

30:15! Янник невероятным образом попал по боковой линии, Григор кое-как достал, но сумел лишь отправить мяч в сетку.

17:18

15:15! Григор мощно вложился в форхенд и идеально попал по линии.

17:18

15:0! Димитров принял в аут.

17:17

Синнер подает на сет.

17:16

Димитров исполнил отличную подачу и забрал этот гейм! Счет во втором сете стал 5:4, впереди все еще Синнер.

17:15

Больше у Димитрова! Эйс в его исполнении.

17:15

40:40! Димитров сорвал удар — мяч отправился на боковую трибуну.

17:14

40:30! Болгарин ошибся по длине.

17:13

40:15! Димитров загонял соперника по разным углам и мощным ударом вынудил его отбить в сетку.

17:13

30:15! Две отличных подачи подряд от Григора.

17:12

0:15! Димитров обидно ошибся по длине после того, как отлично подал и заставил Синнера освободить огромную часть корта.

17:11

Синнер исполнил эйс и под ноль взял свою подачу. Итальянец повел во втором сете со счетом 5:3.

17:11

40:0! Димитров принял в сетку.

17:10

30:0! Янник спокойно пробил в противовоход Григору.

17:08

15:0! Синнер начал на своей подаче с эйса.

17:08

Синнер второй раз подряд принял в аут, и Димитров забрал свою подачу! Счет во втором сете стел 4:3, впереди по-прежнему Янник.

17:07

Больше у Григора! Янник сорвал прием.

17:06

40:40! Димитров остро атаковал в самый угол корта, и Синнер не успел.

17:06

30:40! Болгарин попал в трос. Не повезло.

17:06

30:30! Двойная ошибка у Григора.

17:05

30:15! Димитров сыграл укороченным, Янник догнал, но отбил прямо на соперника, и тот уже спокойно отправил мяч в свободную часть корта.

17:04

15:15! Болгарин ошибся с форхенда — аут.

17:03

15:0! Димитров здорово начал на своей подаче.

17:02

Синнер дождался слабого удара Григора с бэкхенда, выбежал к сетке и с лета отправил мяч в недосягаемую часть корта. Итальянец взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 4:2.

17:01

40:30! Синнер неудачно исполнил укороченный: мяч попал в сетку.

17:01

40:15! И очередная ошибка от Григора — сетка.

17:00

30:15! Григор и Янник очень долго били по линиям, пока болгарин не ошибся — аут.

16:59

15:15! Соперники обменивались впечатляющим ударами, и Янник додавил: Григор ошибся по ширине.

16:58

0:15! Димитров сыграл укороченным, и Синнер даже не стал бежать: он стоял слишком далеко за задней линией.

16:56

Синнер на подаче.

16:56

Янник принял в аут, и Димитров забрал свою подачу. Счет во втором сете стал 3:2 — впереди все еще итальянец.

16:55

40:15! Синнер сорвал удар — мяч улетел куда-то в небеса.

16:55

30:15! Димитров вышел к сетке и атаковал с лета, но послал мяч в аут.

16:55

30:0! Великолепный эйс от Григора!

16:54

15:0! Болгарин здорово исполнил обратный кросс — точно по линии.

16:54

Димитров на подаче.

16:53

И еще одна подача навылет от Синнера! Итальянец взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 3:1.

16:53

Больше у Янника! Итальянец сделал эйс.

16:52

40:40! Димитров невероятным кроссом перевел мяч по боковой линии. Без шансов для Синнера.

16:51

40:30! Янник неожиданно ошибся — попал в сетку.

16:50

40:15! Синнер мощно подал, Димитров с трудом отразил «свечой», итальянец вышел к сетке и пробил в свободную часть корта.

16:50

30:15! Болгарин ошибся в простой ситуации и отправил мяч в аут.

16:49

15:15! Григор здорово попал по линии в противоположной части корта от Синнера.

16:48

15:0! Янник отлично атаковал и вынудил Григора ошибиться по длине.

16:47

Синнер на подаче.

16:46

Димитров исполнил эйс и забрал гейм на своей подаче! Счет во втором сете стал 2:1 — впереди по-прежнему Синнер.

16:46

40:30! Вау! Димитров забрал три очка подряд.

16:46

30:30! Подача навылет от Григора!

16:45

15:30! Отличная подача от Димитрова. Синнер с трудом отбил «свечой», и болгарин неотразимо пробил в противоположную часть корта.

16:45

0:30! Ошибка по длине от болгарина.

16:44

0:15! Григор сорвал форхенд. Ошибки продолжаются.

16:44

Димитров на подаче.

16:43

Синнер взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 2:0!

16:43

40:15! Димитров допускает очередную грубую ошибку по длине.

16:42

30:15! Григор опять принял в аут.

16:41

15:15! Димитров принял в аут.

16:41

0:15! Димитров принял подачу Синнера, завязалась долгая перестрелка, и в конце концов ошибся итальянец — аут.

16:40

Синнер на подаче.

16:40

Синнер принял навылет и с брейком повел во втором сете со счетом 1:0!

16:38

30:40! Болгарин неудачно сыграл укороченным, Синнер спокойно догнал мяч и мощно пробил без шансов для соперника.

16:38

15:15! Эйс от Григора.

16:37

15:30! Янник чудесным образом попал по линии и вынудил соперника отбить в аут.

16:37

15:15! Синнер пробил коротким кроссом точно по боковой линии. У Димитрова не было шансов.

16:36

15:0! Синнер ошибся с форхенда.

16:35

Второй сет начался! Димитров на подаче.

16:33

Димитров принял в сетку, и Синнер уверенно выиграл первый сет со счетом 6:2!

16:33

40:15! Янник неожиданно плохо исполнил укороченный удар — мяч улетел далеко в аут.

16:33

Тройной сет-поинт у Янника.

16:32

40:0! Синнер атаковал в противоход Димитрову. Тот успел развернуться, но отбил только в сетку.

16:32

30:0! Григор не справился с подачей Синнера.

16:31

15:0! Янник умело атаковал под бэкхенд Димитрова, который не несет особой опасности. В итоге болгарин отправил мяч в аут.

16:30

Синнер на подаче.

16:29

Димитров все-таки взял свою подачу и чуть-чуть сократил отставание в первом сете — 2:5. Впереди все еще Синнер.

16:28

40:30! Димитров вышел к сетке и пытался перебросить мяч в недосягаемую часть корта для Синнера, но попал в трос!

16:28

40:15! Янник ошибся по длине.

16:28

30:15! И снова прекрасная подача от Димитрова, Синнер не справился.

16:27

15:15! Наконец-то заработала подача у Димитрова: Синнер принял в аут.

16:27

Димитров на подаче, но это ему пока не помогает.

Синнер спокойно принял, а потом атаковал в противоположную часть корта. Григор не догнал.

0:15!

16:26

Итальянский теннисист под ноль забрал свою подачу благодаря множеству невынужденных ошибок от Димитрова. Синнер повел в первом сете со счетом 5:1!

16:25

40:0! Синнер мощно атаковал по боковой линии, Димитров находился рядом с той частью корта, но почему-то даже не попытался достать этот мяч.

16:25

30:0! Григор принял в аут.

16:24

15:0! Янник мощно атаковал по боковой линии, Димитров уже по традиции ошибся с бэкхенда — попал в сетку.

16:23

Синнер на подаче.

16:22

И в третий раз Григор послал мяч в сетку и позволил Яннику сделать брейк. Итальянец повел в первом сете со счетом 4:1!

16:21

Больше у Синнера! Вторая подряд похожая ошибка у Димитрова — в сетку.

16:21

Ровно! Димитров попытался с бэкхенда перевести мяч в противоположный угол от соперника, но попал в сетку.

16:20

Больше у Григора! Синнер перекрутил мяч и не попал по линии.

16:19

40:40! Синнер неожиданно сыграл укороченным, но Димитров добежал до мяча и ответил своим дропшотом. Итальянец тоже догнал, но отбил в сетку.

16:19

30:40! Григор мощно атаковал по линии, и Янник с трудом отразил — в сетку.

16:18

15:40! Димитров здорово развел соперника и мяч по разным углам.

16:17

0:40! Синнер невероятным образом пробил за спину Димитрову — точно в уголок корта.

16:17

0:30! Двойная ошибка у Димитрова.

16:17

0:15! Димитров не смог попасть по боковой линии.

16:16

Димитров на подаче.

16:16

Димитров ошибся по длине, и Синнер взял свою подачу! Итальянец повел в первом сете со счетом 3:1.

16:15

40:15!

16:14

30:15! Димитров случайно пробил укороченным — мяч ударился о трос и поскакал по корту. Однако Синнер все-таки успел догнать и отправить его в свободную часть корта.

16:14

15:15! А вот теперь Синнер не справился с неприятным отскоком мяча и послал его в сетку.

16:13

15:0! Димитров ошибся после короткой перестрелки — попал в сетку.

16:13

Синнер на подаче.

16:11

Синнер очень мощно атаковал в разные части корта, загонял Димитрова и заставить его отбить в сетку. Итальянец сделал брейк и повел в первом сете со счетом 2:1!

16:11

Больше у Синнера! Итальянец точно попал в угол.

16:10

40:40! Димитров отыграл брейк-поинт.

16:09

30:40! Какая грубая ошибка Димитрова на ровном месте! Болгарин вышел к сетке и был обязан расстреливать пустую часть корта, но отправил мяч далеко в аут.

16:08

30:30! После короткой перестрелки Димитров ошибся по длине.

16:07

30:15! Димитров мощно подал, и Синнер принял в аут.

16:07

Димитров на подаче. Счет 15:15.

16:06

Синнер с большим трудом взял свою подачу — плотная борьба шла до последнего. Тем не менее счет в первом сете стал 1:1.

16:01

Матч начался! Димитров очень быстро взял гейм на своей подаче и повел в первом сете со счетом 1:0!

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