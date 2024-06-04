Вторая ракетка мира Синнер сражается с Димитровым за полуфинал «Ролан Гаррос». LIVE

Больше у Янника! Димитров принял в сетку. Болгарин закрывает лицо рукой и сетует на свою слабую игру в этом эпизоде.
Ровно! Синнер вышел к сетке и мощно обострил с форхенда. Григор ответил с бэкхенда, но плохо: мяч ушел далеко в аут.
Больше у Григора! Он очень качественно атаковал по разным углам, и в конце концов Синнер не добежал. Брейк-поинт у болгарина!
40:40! Как же повезло Григору! Мяч ударился об трос и приземлился на половине корта Синнера. Димитров извиняется.
15:15! Синнер отлично подал, а затем ударил в противоположный угол. Григор с трудом отбил — аут.
Синнер принял в аут, и Димитров взял гейм на своей подаче! Счет в третьем сете стал 1:0 в пользу болгарина.
Ровно! Янник очень красиво пробил за спину сопернику, мяч издевательски пролетел над плечом Григора и приземлился на задней линии.
Больше у Григора! Болгарин вышел к сетке и дважды подряд бил в упор. В итоге ему удалось отправить мяч в противоположную часть корта от Синнера.
Димитров принял в аут, и Синнер победил во втором сете со счетом 6:4! Он лидирует в матче 2-0 по партиям.
30:15! Янник невероятным образом попал по боковой линии, Григор кое-как достал, но сумел лишь отправить мяч в сетку.
Димитров исполнил отличную подачу и забрал этот гейм! Счет во втором сете стал 5:4, впереди все еще Синнер.
0:15! Димитров обидно ошибся по длине после того, как отлично подал и заставил Синнера освободить огромную часть корта.
Синнер исполнил эйс и под ноль взял свою подачу. Итальянец повел во втором сете со счетом 5:3.
Синнер второй раз подряд принял в аут, и Димитров забрал свою подачу! Счет во втором сете стел 4:3, впереди по-прежнему Янник.
30:15! Димитров сыграл укороченным, Янник догнал, но отбил прямо на соперника, и тот уже спокойно отправил мяч в свободную часть корта.
Синнер дождался слабого удара Григора с бэкхенда, выбежал к сетке и с лета отправил мяч в недосягаемую часть корта. Итальянец взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 4:2.
0:15! Димитров сыграл укороченным, и Синнер даже не стал бежать: он стоял слишком далеко за задней линией.
Янник принял в аут, и Димитров забрал свою подачу. Счет во втором сете стал 3:2 — впереди все еще итальянец.
И еще одна подача навылет от Синнера! Итальянец взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 3:1.
40:15! Синнер мощно подал, Димитров с трудом отразил «свечой», итальянец вышел к сетке и пробил в свободную часть корта.
Димитров исполнил эйс и забрал гейм на своей подаче! Счет во втором сете стал 2:1 — впереди по-прежнему Синнер.
15:30! Отличная подача от Димитрова. Синнер с трудом отбил «свечой», и болгарин неотразимо пробил в противоположную часть корта.
0:15! Димитров принял подачу Синнера, завязалась долгая перестрелка, и в конце концов ошибся итальянец — аут.
30:40! Болгарин неудачно сыграл укороченным, Синнер спокойно догнал мяч и мощно пробил без шансов для соперника.
40:0! Синнер атаковал в противоход Димитрову. Тот успел развернуться, но отбил только в сетку.
15:0! Янник умело атаковал под бэкхенд Димитрова, который не несет особой опасности. В итоге болгарин отправил мяч в аут.
Димитров все-таки взял свою подачу и чуть-чуть сократил отставание в первом сете — 2:5. Впереди все еще Синнер.
40:30! Димитров вышел к сетке и пытался перебросить мяч в недосягаемую часть корта для Синнера, но попал в трос!
Димитров на подаче, но это ему пока не помогает.
Синнер спокойно принял, а потом атаковал в противоположную часть корта. Григор не догнал.
0:15!
Итальянский теннисист под ноль забрал свою подачу благодаря множеству невынужденных ошибок от Димитрова. Синнер повел в первом сете со счетом 5:1!
40:0! Синнер мощно атаковал по боковой линии, Димитров находился рядом с той частью корта, но почему-то даже не попытался достать этот мяч.
15:0! Янник мощно атаковал по боковой линии, Димитров уже по традиции ошибся с бэкхенда — попал в сетку.
И в третий раз Григор послал мяч в сетку и позволил Яннику сделать брейк. Итальянец повел в первом сете со счетом 4:1!
Ровно! Димитров попытался с бэкхенда перевести мяч в противоположный угол от соперника, но попал в сетку.
40:40! Синнер неожиданно сыграл укороченным, но Димитров добежал до мяча и ответил своим дропшотом. Итальянец тоже догнал, но отбил в сетку.
Димитров ошибся по длине, и Синнер взял свою подачу! Итальянец повел в первом сете со счетом 3:1.
30:15! Димитров случайно пробил укороченным — мяч ударился о трос и поскакал по корту. Однако Синнер все-таки успел догнать и отправить его в свободную часть корта.
Синнер очень мощно атаковал в разные части корта, загонял Димитрова и заставить его отбить в сетку. Итальянец сделал брейк и повел в первом сете со счетом 2:1!
30:40! Какая грубая ошибка Димитрова на ровном месте! Болгарин вышел к сетке и был обязан расстреливать пустую часть корта, но отправил мяч далеко в аут.
Синнер с большим трудом взял свою подачу — плотная борьба шла до последнего. Тем не менее счет в первом сете стал 1:1.