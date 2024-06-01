Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Медведев сражается с мощным чехом на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг. Томаш Махач — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев играет с чехом Томашем Махачем в третьем круге «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:50

Махач взял свою подачу и сравнял счет в первом сете — 6:6! Теперь нас ждет тай-брейк.

16:49

40:15! Махач в легкой ситуации попал в сетку.

16:49

40:0! Эйс от Махача.

16:48

30:0! Медведев не попал по боковой линии.

16:48

15:0! Томаш идеально попал в уголок корта, Медведев не догнал.

16:46

Махач поскользнулся и не добежал до укороченного. Медведев взял свою подачу и повел в первом сете 6:5!

16:45

40:30!

16:45

30:30! Медведев вышел к сетке и мощно пробил в угол корта с форхенда.

16:44

15:30! Махач шикарно попал по линии в противоположной стороне корта от Медведева.

16:44

15:15!

16:43

15:0! Медведев заставил соперника носиться по всему корту, и в итоге Томаш устал и пробил в сетку.

16:42

Томаш взял свою подачу и сравнял счет в первом сете — 5:5!

16:42

Больше у Томаша! Он попал в самый уголок корта.

16:41

40:40! Невынужденная ошибка от Махача — мяч попал в сетку.

16:40

40:30! Даниил совсем чуть-чуть не попал по боковой линии.

16:39

30:30! Великолепный укороченный от Медведева! Махач немного не догнал. Зрители аплодируют стоя.

16:39

30:15! Даниил попал точно в заднюю линию и вынудил чеха отбить в аут.

16:38

30:0! Медведев догнал мяч после укороченного от Томаша и перекинул соперника, но чуть-чуть ошибся по длине!

16:36

15:0! После долгой перестрелки Медведев ошибся по длине.

16:35

Медведев опять с огромным трудом забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 5:4.

16:35

Больше у Даниила! Шикарная подача.

16:34

40:40! Махач шикарно принял подачу, загонял Медведева по разным углам, вышел к сетке и смэшем вогнал мяч в корт.

16:34

40:30! Двойная ошибка от Даниила.

16:34

40:15! Шикарный укороченный от Медведева, Томаш не догнал.

16:33

30:15! Эйс от Даниила.

16:33

15:15! Россиянин попал в сетку.

16:33

15:0 на подаче Даниила!

16:32

Махач очень уверенно забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 4:4!

16:31

40:15! А вот на этот раз Томаш не смог попасть по боковой линии — переборщил.

16:31

40:0! Медведев принял в сетку.

16:30

30:0! Чешский теннисист идеально попал по боковой линии.

16:28

15:0! Махач повел на своей подаче.

16:27

Медведев с огромным трудом взял свою подачу и вышел вперед в первом сете — 4:3!

16:26

Больше у россиянина! Он неотразимо пробил в противоположный угол от соперника.

16:26

40:40! Снова двойная ошибка у Медведева!

16:25

Больше у Даниила! И снова ошибка по длине у Томаша.

16:24

Ровно! Опять долгий розыгрыш, и ошибся в итоге Махач — аут.

16:24

Больше у Махача! Медведев в легкой ситуации ошибся по длине.

16:23

40:40! Двойная ошибка у Медведева!

16:23

40:30! Ошибка по длине от Томаша.

16:22

30:30! Махач мощно атаковал форхендом, и Медведев едва сумел отбить «свечой», но мяч улетел в аут.

16:20

30:15! Махач ошибся с бэкхенда — попал в сетку.

16:19

15:15! Еще один супердолгий розыгрыш (33 удара) закончился тем, что Махач ошибся — попал в аут.

16:18

0:15! Медведев ошибся по длине после очень долгого обмена ударами.

16:17

Медведев очень быстро сделал обратный брейк и сравнял счет в первом сете — 3:3!

16:16

Неожиданно уже 0:30 на подаче Махача. Не попадает он в корт.

16:15

Махач сделал брейк и повел в первом сете со счетом 3:2!

16:14

15:40! Томаш вышел к сетке и обвел Даниила.

16:13

15:30! Даниилу удалась отличная подача, а затем он пробил в противоход Томашу.

16:12

На подаче Медведева уже 0:30. Россиянин не выдерживает мощных атак соперника и отправляет мяч в аут.

16:11

Махач взял свою подачу, отыграв два брейк-поинта! Счет в первом сете стал 2:2.

16:10

Больше у Томаша! Медведев неудачно пробил кроссом и отправил мяч в аут.

16:09

40:40! Махач вышел к сетке и здорово пробил резаным ударом с лета. Медведев следом ошибся по длине.

16:08

30:40! Даниил решил сыграть укороченным, но Томаш догнал и отбил. В итоге пришлось обороняться уже россиянину, который не справился и отправил мяч в аут.

16:07

15:40! Махач загнал Медведева в один угол и пробил в другой, но ошибся по длине — аут.

16:06

15:30! Махач вышел к сетке и отправил мяч в недосягаемую часть корта.

16:06

0:30! Томаш занервничал и в простой ситуации отправил мяч в сетку.

16:03

0:15! Как красиво! Махач мощно атаковал точно в угол корта, но Медведев каким-то чудом догнал мяч и перекинул соперника.

16:03

Медведев не без труда взял свою подачу и повел в первом сете со счетом 2:1!

16:01

Больше у Медведева! Соперники долго обменивались ударами, и первым не выдержал Махач — аут. Всего мы увидели 17 ударов в этом розыгрыше.

16:01

40:40!

16:01

40:30! Россиянин ошибся с бэкхенда — попал в сетку.

16:00

40:15! Медведев красиво перекинул мяч над соперником в свободную часть корта.

15:59

30:15! Шикарная подача от Даниила.

15:59

15:15! Даниил загонял соперника по разным частям корта и вынудил ошибиться — аут у Махача.

15:58

0:15! Медведев загнал соперника в один угол и попытался пробить в другой, но мяч ушел в аут.

15:57

Махач уверенно забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 1:1.

15:57

40:15! Томаш идеально попал в свободную часть корта.

15:55

30:15! Медведев попал в трос со своего коронного бэкхенда. Внезапно.

15:54

15:15! Томаш неудачно сыграл укороченным — попал в сетку.

15:54

15:0! После долгого обмена ударами Медведев ошибся — попал в сетку.

15:53

Махач на подаче.

15:53

Махач ошибся по длине, и Медведев забрал свою подачу, отыгравшись со счета 0:30! Россиянин повел в первом сете — 1:0.

15:52

Больше у Даниила! Сильная подача и добивание в противоположный угол при помощи бэкхенда.

15:51

40:40! Даниил сыграл укороченным, и мяч дважды коснулся корта до того, как Махач успел добежать до него.

15:51

30:40! Томаш развел россиянина и мяч по разным углам.

15:50

30:30! Махач вышел к сетке, но опять почему-то пробил прямо в нее.

15:50

15:30! Медведев сыграл укороченным, соперник догнал мяч, но каким-то чудом попал в сетку!

15:49

0:30! Томаш легко принял подачу Медведева, а потом попал точно по боковой линии.

15:49

0:15! Махач принял подачу Медведева, и после короткой перестрелки россиянин ошибся по длине.

15:48

Даниил на подаче. Матч начался!

15:44

Температура на корте — 14 градусов тепла, ветер — 15 м/сек. Медведев надел длинную футболку под короткую, а также теплые штаны.

15:42

Медведев и Махач появились на корте! Началась разминка.

15:35

Соперники встречались между собой только один раз — в 2022 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Тогда победу одержал Медведев со счетом 6:3, 6:2.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев продолжает свой путь на «Ролан Гаррос» матчем с Томашем Махачем (34-я ракетка мира).

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Повреждения критические: ВС РФ ударили по украинским ГЭС и ТЭС
ДТЭК: две ТЭС на Украине получили серьезные повреждения из-за обстрелов
Военная операция на Украине, день 829-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 829-й день
«Объявил охоту на российских журналистов»: Фонд Клуни хотят признать нежелательным в России
В Госдуме обсудят признание фонда Джорджа Клуни нежелательным в РФ
В Белгороде сработали системы ПВО
В Белгородской области сработали сирены ракетной опасности
Врач перечислила симптомы инфаркта
Врач Малиновская: резкая слабость и одышка — симптомы инфаркта
Блогер Ярдрей объяснил, почему «вломился» на склад в Петербурге и устроил конфликт с сотрудником
Новости и материалы
На Украине рекомендуют гражданам самим копить на пенсии и работать до глубокой старости
Boeing в очередной раз попробует запустить пилотируемый космический корабль Starliner
Маша из «Папиных дочек» показала редкие фото с сестрой и племянницей
Более половины выявленных в 2023 году случаев ВИЧ зафиксировали в 24 регионах
Стали известны цена и дата выхода MacBook с большим и складным OLED-экраном
Роберта Паттинсона с невестой засняли на свидании после рождения дочери
Критик рассказал о вкладе Надежды Кадышевой в развитие русской народной музыки
Аналитик из Британии заявил об изменившемся поведении Зеленского
Омича отправили в колонию на шесть лет за фейки о ВС РФ в «Одноклассниках»
Путин поблагодарил команду фонда «Защитники Отечества»
Максим Фадеев представил гимн для фонда «Защитники Отечества»
Во Франции призвали начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Украине
Экс-голкипер «Зенита» ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Ford выпустил пикап F-150 для гонок
Найден новый фактор риска деменции
Назван лидер парламентских выборов в Индии
В НАТО призвали производить дешевое оружие на фоне конфликта на Украине
В парижском музее Орсе вандал наклеила плакат на картину Клода Моне
Все новости
Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» стали более 1700 человек
Космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС
КНДР снова отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором
«Информация устаревшая»: Джигурда опроверг данные о своих планах уйти на СВО
Педиатру Буяновой, обвиняемой в дискредитации армии, передали в СИЗО 20 кг соли
G7 хочет наказать банки 20 стран за использование «российского SWIFT»
Bloomberg: ЕС и G7 готовят санкции против банков, использующих аналог SWIFT
Песков, Лолита, Авербух: кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк
Подозрение на рак и ссора с Бабкиной: главные слухи о Надежде Кадышевой
Певице Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет
Козье, овечье, оленье, лосиное, ослиное: какое молоко самое полезное
Профессор Шкребко: лосиное молоко оказалось эффективно при лечении рака
«Чтобы не досталась России»: почему ЕС положил глаз на Молдавию
Политолог Брутер исключил прием Молдавии в Евросоюз без Украины
СК завел уголовное дело против сотрудников «Крокуса». В чем их подозревают?
«Ъ»: СК завел дело против сотрудников «Крокуса» из-за закрытых пожарных дверей
«Судебное сафари». Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов
Песков назвал команду фонда Клуни безумцами за идею ареста журналистов из России
«Демократы перешли красную линию»: что значит признание Трампа виновным по уголовному делу
Байден счел безрассудными заявления о фальсификации дела Трампа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами