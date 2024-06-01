Медведев сражается с мощным чехом на «Ролан Гаррос». LIVE

Махач поскользнулся и не добежал до укороченного. Медведев взял свою подачу и повел в первом сете 6:5!
15:0! Медведев заставил соперника носиться по всему корту, и в итоге Томаш устал и пробил в сетку.
30:30! Великолепный укороченный от Медведева! Махач немного не догнал. Зрители аплодируют стоя.
30:0! Медведев догнал мяч после укороченного от Томаша и перекинул соперника, но чуть-чуть ошибся по длине!
40:40! Махач шикарно принял подачу, загонял Медведева по разным углам, вышел к сетке и смэшем вогнал мяч в корт.
30:30! Махач мощно атаковал форхендом, и Медведев едва сумел отбить «свечой», но мяч улетел в аут.
15:15! Еще один супердолгий розыгрыш (33 удара) закончился тем, что Махач ошибся — попал в аут.
На подаче Медведева уже 0:30. Россиянин не выдерживает мощных атак соперника и отправляет мяч в аут.
40:40! Махач вышел к сетке и здорово пробил резаным ударом с лета. Медведев следом ошибся по длине.
30:40! Даниил решил сыграть укороченным, но Томаш догнал и отбил. В итоге пришлось обороняться уже россиянину, который не справился и отправил мяч в аут.
0:15! Как красиво! Махач мощно атаковал точно в угол корта, но Медведев каким-то чудом догнал мяч и перекинул соперника.
Больше у Медведева! Соперники долго обменивались ударами, и первым не выдержал Махач — аут. Всего мы увидели 17 ударов в этом розыгрыше.
Махач ошибся по длине, и Медведев забрал свою подачу, отыгравшись со счета 0:30! Россиянин повел в первом сете — 1:0.
40:40! Даниил сыграл укороченным, и мяч дважды коснулся корта до того, как Махач успел добежать до него.
Температура на корте — 14 градусов тепла, ветер — 15 м/сек. Медведев надел длинную футболку под короткую, а также теплые штаны.
Соперники встречались между собой только один раз — в 2022 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Тогда победу одержал Медведев со счетом 6:3, 6:2.