Пройти итальянца: Рублев играет с Арнальди на «Ролан Гаррос». LIVE

С 30:0 начал гейм на своей подаче Рублев, но дальше он неуверенно выполнил укороченный, проиграв очко, а в следующем розыгрыше уже Арнальди снова подключил свой могучий форхенд справа — 30:30. Но дальше тот же форхенд ушел в аут, однако в розыгрыше на втором мяче итальянец выжал ошибку Рублева. Более того, Арнальди переиграл вышедшего к сетке россиянина и заработал брейк-пойнт! Андрей ответил на него подачей. Следующей подачей он выбил Арнальди из корта и забил смэш в противоход, но сразу дожать в атаке после второй подачи не сумел, пробив в сетку. В следующем розыгрыше россиянин все сделал неплохо, но последним драйвом слева уже на вылет совсем не попал по длине — еще брейк-пойнт. И снова Арнальди не смог на брейковом мяче принять подачу. А следующий розыгрыш Арнальди довел до форхенда на вылет, заработав третий в гейме брейк-пойнт. И вот тут Рублев не подал первую, а в равном розыгрыше на второй пробил в аут по длине — 4:4, обратный брейк сделал итальянец!
Спорный первый мяч выиграл на своей подаче Арнальди — Рублев считал, что была двойная ошибка. Но россиянину и самому уже так везло сегодня. Возник небольшой перерыв после первого розыгрыша, и после паузы Маттео ошибся дважды подряд. Итальянец отыгрался в следующем розыгрыше, но дальше Андрей сделал все для брейк-пойнта, кроме последнего шага — попал смэшем в трос, от которого мяч улетел в аут. Однако это не сбило россиянина с ритма. Проконтролировал следующий обмен ударами и закрыл его бэкхендом по линии на вылет — 40:40. Более того, в следующем розыгрыше россиянин обвел вышедшего к сетке соперника и все же заработал брейк-пойнт. Арнальди не попал первым мячом, розыгрыш на втором был жестким, но в итоге именно Маттео пробил в сетку — 4:3! Рублев повел с брейком!
Соперник заставляет играть активно, но Рублев в целом справляется, он уже вошел в игру. Выиграл три первых мяча уверенно, но затем Арнальди принял на вылет. А вот в следующем розыгрыше итальянец не попал по длине — 3:3.
Сначала обменялись розыгрышами на подаче Арнальди, затем он взял еще очко, а в четвертом розыгрыше Рублев классно укоротил, но итальянец успел и выиграл. И дальше был эйс — 2:3.
Свою подачу Рублев провел в атаках. В первом розыгрыше это дало плоды, во втором итальянец ошибся по длине на приеме, а вот в третьем и четвертом уже Андрей пробил мимо корта, дав оппоненту сравнять счет — 30:30. Но после этого россиянин снова классно подал дважды подряд — 2:2.
На своей подаче Арнальди позволил Рублеву взять только один розыгрыш, уже при 30:0. Виной тому пока что имеющееся у итальянца превосходство в скорости игры, ну и собственные ошибки Андрея — 1:2.
В первом же розыгрыше на подаче Рублева итальянец навязал борьбу, постоянно обострял и в итоге пробил на вылет с бэкхенда кроссом. После этого Андрей сделал двойную ошибку, чуть-чуть поорал и подал эйс. Но в следующем розыгрыше россиянин ошибся слева, и у соперника появился двойной брейк-пойнт. Арнальди попытался забить на вылет с приема второй подачи и не попал. Следующий розыгрыш был очень нервным. Сначала судья на линии крикнул аут после удара итальянца, но арбитр на вышке поправила. Пришлось переигрывать. Рублев не попал первым мячом, на грани попал вторым (причем Арнальди после розыгрыша сказал, что был аут), но в самом обмене ударами уработал оппонента форхендами. Правда, следующий розыгрыш опять остался за итальянцем, который заработал еще брейк-пойнт. Но Рублеву снова помог форхенд после приема соперника. И после этого россиянин закрыл гейм двумя эйсами подряд — 1:1.
Очень уверенно начал Арнальди свою подачу, выиграв два первых розыгрыша мощными форхендами. В третьем розыгрыше потребовалась вторая подача, но итог розыгрыша оказался таким же — снова форхенд итальянца прошел на вылет, а затем Рублев не принял вторую подачу, пытаясь обострить — 0:1.
Рублев и Арнальди встречались один раз. В прошлом году в матче 1/8 финала на турнире в Вене на харде россиянин победил — 7:5, 6:3.