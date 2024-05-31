Пройти итальянца: Рублев играет с Арнальди на «Ролан Гаррос». LIVE

14:52

С 30:0 начал гейм на своей подаче Рублев, но дальше он неуверенно выполнил укороченный, проиграв очко, а в следующем розыгрыше уже Арнальди снова подключил свой могучий форхенд справа — 30:30. Но дальше тот же форхенд ушел в аут, однако в розыгрыше на втором мяче итальянец выжал ошибку Рублева. Более того, Арнальди переиграл вышедшего к сетке россиянина и заработал брейк-пойнт! Андрей ответил на него подачей. Следующей подачей он выбил Арнальди из корта и забил смэш в противоход, но сразу дожать в атаке после второй подачи не сумел, пробив в сетку. В следующем розыгрыше россиянин все сделал неплохо, но последним драйвом слева уже на вылет совсем не попал по длине — еще брейк-пойнт. И снова Арнальди не смог на брейковом мяче принять подачу. А следующий розыгрыш Арнальди довел до форхенда на вылет, заработав третий в гейме брейк-пойнт. И вот тут Рублев не подал первую, а в равном розыгрыше на второй пробил в аут по длине — 4:4, обратный брейк сделал итальянец!