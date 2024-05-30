Медведев сражается с сербом на «Ролан Гаррос». LIVE

Больше у Медведева! Кецманович после длительной перестрелки отправил мяч в сетку. Брейк-поинт у Даниила.
40:30! Кецманович загонял Медведева по всему корту и в конце концов пробил в пустую часть корта — точно по линии с форхенда.
30:15! Медведев неудачно сыграл укороченным, Кецманович догнал мяч и наказал за эту беспечность.
30:30! Медведев и Кецманович обменялись укороченными, но победителем вышел россиянин, который сумел уложить мяч по линии с бэкхенда, — за спину сопернику.
15:15! Миомир здорово принял подачу Медведева, перехватил инициативу, вышел к сетке и с лета отправил мяч в угол корта.
Кецманович промахнулся по линии с бэкхенда, и Медведев сделал первый брейк в этой партии! Счет в первом сете стал 3:1 в пользу россиянина.
0:15! Кецманович вышел к сетке и очень агрессивно атаковал. Казалось, что шансов у Медведева нет: он едва успевал отбиваться, однако сумел перекинуть мяч через соперника и попал точно по задней линии!
30:30! Россиянин здорово подал во второй квадрат, а потом вышел к сетке и с лета завершил розыгрыш в свою пользу.
0:15! Серб мощно атаковал Медведева и вынудил его отразить мяч «свечкой», а потом пробил в недосягаемую часть корта.
Медведев три раза подряд послал мяч в аут в простых ситуациях, и Кецманович взял свою подачу. Счет в первом сете стал 1:1!
0:30! Медведев загонял соперника по разным углам, а затем вышел к сетке и с лета отправил мяч в противоположную сторону от Кецмановича.
0:15. На подаче Кецмановича завязался обмен ударами, и в конце концов серб не выдержал первым и ошибся по длине.
Матч начался!
Медведев сначала ошибся на своей подаче, но затем трижды подряд подал так, что соперник не смог принять.
15:40.