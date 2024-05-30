Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Медведев сражается с сербом на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис.«Ролан Гаррос». 2-й круг. Кецманович — Медведев. ОНЛАЙН

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев играет с сербом Миомиром Кецмановичем во втором круге «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:52

Больше у Медведева! Кецманович после длительной перестрелки отправил мяч в сетку. Брейк-поинт у Даниила.

12:52

40:40! Миомир ошибся по длине.

12:50

40:30! Кецманович загонял Медведева по всему корту и в конце концов пробил в пустую часть корта — точно по линии с форхенда.

12:50

30:30! Серб ошибся по длине.

12:49

30:15! Медведев неудачно сыграл укороченным, Кецманович догнал мяч и наказал за эту беспечность.

12:49

15:15! А вот сейчас очень глубокая подача получилась у Миомира, Медведев не справился.

12:48

0:15! Кецманович уже как будто сдался. В легкой ситуации он отправил мяч далеко в аут.

12:48

Медведев очень быстро забрал свою подачу под ноль и повел во втором сете со счетом 2:0!

12:47

40:0! Как же подает Медведев! Серб не может ничего принять.

12:47

30:0! Кецманович принял в сетку.

12:46

15:0! Медведев начал с эйса на своей подаче.

12:45

Медведев сделал брейк в самом начале второго сета и повел 1:0 в этой партии!

12:45

30:40! И снова серб красиво развел Даниила и мяч по разным углам.

12:44

15:40! Кецманович пробил в недосягаемую часть корта.

12:43

0:40! Даниил вышел к сетке и смэшем вогнал мяч в корт без шансов для соперника.

12:42

Стартовал второй сет. Уже 0:30 на подаче Кецмановича!

12:40

Медведев победил в первом сете со счетом 6:1!

12:39

40:30! Двойная ошибка от Медведева!

12:39

40:15! Отличная подача от Даниила. Двойной сетбол у россиянина!

12:38

30:15! Россиянин сыграл укороченным, Кецманович догнал, но отбил в сетку.

12:38

15:15! Даниилу удался прекрасный перевод по линии с бэкхенда, соперник не догнал мяч.

12:37

0:15! Медведев попытался обвести Кецмановича с бэкхенда, но попал в аут.

12:36

Медведев блистательно исполнил укороченный, сделал брейк и повел в первом сете со счетом 5:1!

12:35

Больше у Медведева! Брейк-поинт у россиянина.

12:34

40:40! Кецманович захватил инициативу и вынудил Медведева отразить в аут.

12:34

30:40! У Кецмановича не прошел укороченный: мяч приземлился на его стороне корта.

12:33

30:30! Медведев и Кецманович обменялись укороченными, но победителем вышел россиянин, который сумел уложить мяч по линии с бэкхенда, — за спину сопернику.

12:32

30:15! Даниил принял в аут.

12:32

15:15! А вот теперь Медведев ошибся по линии.

12:30

0:15! Медведев мощнейшим ударом с форхенда попал по линии и не оставил шансов сопернику.

12:29

Благодаря еще одному эйсу Медведев выиграл этот гейм и повел в первом сете со счетом 4:1!

12:29

40:15! Эйс от Даниила.

12:29

30:15! Кецманович ошибся на приеме.

12:28

15:15! Миомир здорово принял подачу Медведева, перехватил инициативу, вышел к сетке и с лета отправил мяч в угол корта.

12:27

Кецманович промахнулся по линии с бэкхенда, и Медведев сделал первый брейк в этой партии! Счет в первом сете стал 3:1 в пользу россиянина.

12:27

30:40! Брейк-поинт у Медведева.

12:26

30:30!

12:25

15:30! Даниил ошибся, попав в сетку.

12:25

0:30! Медведев классно атаковал с форхенда.

12:23

0:15! Кецманович вышел к сетке и очень агрессивно атаковал. Казалось, что шансов у Медведева нет: он едва успевал отбиваться, однако сумел перекинуть мяч через соперника и попал точно по задней линии!

12:22

Медведев отыгрался с 0:30 и забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 2:1 в пользу Даниила!

12:21

40:30! Медведев мощно пробил по боковой линии с бэкхенда, и соперник не достал мяч.

12:21

30:30! Россиянин здорово подал во второй квадрат, а потом вышел к сетке и с лета завершил розыгрыш в свою пользу.

12:20

15:30! Медведев классно укоротил. Кецманович этого не ожидал и не смог догнать мяч.

12:20

0:30! Даниил решил внезапно обвести соперника, но послал мяч в аут.

12:19

0:15! Серб мощно атаковал Медведева и вынудил его отразить мяч «свечкой», а потом пробил в недосягаемую часть корта.

12:18

Медведев три раза подряд послал мяч в аут в простых ситуациях, и Кецманович взял свою подачу. Счет в первом сете стал 1:1!

12:18

40:30! И опять Медведев бьет в аут на ровном месте.

12:17

30:30! Медведев ошибся по длине.

12:17

15:30! Кецманович исполнил отличную косую подачу в первый квадрат, и Медведев принял в сетку.

12:16

0:30! Медведев загонял соперника по разным углам, а затем вышел к сетке и с лета отправил мяч в противоположную сторону от Кецмановича.

12:15

0:15. На подаче Кецмановича завязался обмен ударами, и в конце концов серб не выдержал первым и ошибся по длине.

12:14

Медведев уверенно забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 1:0.

12:14

Матч начался!

Медведев сначала ошибся на своей подаче, но затем трижды подряд подал так, что соперник не смог принять.

15:40.

12:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев продолжает свой путь на «Ролан Гаррос» матчем с Миомиром Кецмановичем (57-я ракетка мира).

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Умерла Анастасия Заворотнюк
Военная операция на Украине, день 827-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 827-й день
Расправился с любовницей, чтобы не рассказала жене: поэта-разведчика из ВДВ обвиняют в убийстве
«Ъ»: двое разведчиков ВС России обвиняются в похищении и убийстве жительницы ЛНР
Один из воздушных шаров с мусором КНДР упал на крышу здания посольства Японии в Сеуле
Селена Гомес призналась, что хотела усыновить ребенка до встречи с новым возлюбленным
Российские военные ликвидировали солдат ВСУ в дельте Днепра
Стало известно, на сколько подорожала окрошка
Новости и материалы
Столтенберг признал незащищенность США
Анфиса Чехова показала архивное видео с радостной Заворотнюк в Ереване
Для бойцов в зоне СВО создали бронежилет-трансформер «Медоед»
Экс-премьер Швеции объяснил, чем обернется для США победа России на Украине
В Курской области объявлена опасность БПЛА
Катя Лель рассказала, готова ли уйти в монастырь
Экс-хоккеист Кожевников: шведы могут только вонять
Создан пластырь, помогающий выявлять рак кожи на ранней стадии
Российского офицера заковали в наручники ради отправки на СВО
Звезда «Уральских пельменей» снялась топлес в постели
Путин предложил мэру российского города стать главой ХМАО
В Минобороны ФРГ оценили идею разрешить Украине бить по РФ западным оружием
Во Франции сомневаются в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»
В Японии создадут комиссию по вопросам неопознанных воздушных явлений
Россиянин обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов
В Москве чиновницу обвинили в незаконной выдаче 72 загранпаспортов
Наталья Водянова в платье-комбинации снялась для российского бренда
В Финляндии хотят изменить правила продажи алкоголя в продуктовых магазинах
Все новости
Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине
Губернатор ХМАО уходит в отставку
Польша запретит приближаться к границе с Белоруссией на 90 дней
В российском вузе мусульманку заставили читать стихи о вреде хиджаба
Протестующие в Ереване окружили здание правительства
«Люди бежали в укрытие, а по ним — девушки на каблуках»: очевидец о трагедии в минском метро
В давке у станции метро «Немига» 30 мая 1999 года погибли 53 человека
«Я слышал, как работает мое сердце»: космонавту Леонову исполнилось бы 90 лет
Парик и фаллоимитатор на пружине: как ловили секретного киллера 90-х
«Газета.Ru» узнала эксклюзивные подробности дела киллера Ореховской ОПГ Капоне
Убийцу звезды «Дома-2» задержали за поджог стриптиз-клуба
«Одно из самых важных решений». США могут разрешить ВСУ атаковать Россию американским оружием
Politico: США обсуждают возможность разрешить ВСУ атаки по территории России
«Версия диверсии исключена»: появились новые данные о крушении вертолета президента Ирана
Генштаб ВС Ирана отверг диверсию как причину крушения вертолета Раиси
«Я бы бомбил Москву и Пекин». Трамп сделал сильное предвыборное заявление
Слуцкий: слова Трампа о бомбежке Москвы могут привести к столкновению ядерных держав
«Типичный веселый пьяница»: Панина признали террористом
Росфинмониторинг добавил актера Панина в реестр экстремистов и террористов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами