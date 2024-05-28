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Спорт

17-летняя вундеркинд из России сражается с американкой на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис.«Ролан Гаррос». 1-й круг. Мирра Андреева — Эмина Бектас. ОНЛАЙН

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая занимает уже 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), играет в первом круге «Ролан Гаррос» с 31-летней американкой Эминой Бектас (98-я ракетка мира). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:48

Андреева выиграла первый сет со счетом 6:2! 17-летняя россиянка здорово начала свой матч.

20:47

Больше у Мирры! Россиянка очень здорово попала в самый уголок корта, соперница ответила в сетку.

20:487

Ровно! Мирра исполнила классную первую подачу, захватила инициативу и вынудила Эмину отбить в сетку.

20:46

Больше у Бектас! Россиянка не попала по боковой линии.

20:46

30:30! Мирра ошиблась по длине.

20:46

30:15! Бектас не смогла принять первую подачу Андреевой.

20:45

15:15! А вот теперь Мирра плохо сыграла укороченным, и Эмина наказала ее за это.

20:44

Бектас внезапно сыграла укороченным, но Андреева успела догнать мяч у сетки и забросила его за спину американке! 15:0.

20:43

Россиянка сейчас будет подавать на сет.

20:43

Андреева сделала брейк и повела в первом сете со счетом 5:2!

20:42

30:40! Андреева приняла в сетку.

20:42

15:40! Мирра шикарно приняла подачу, попав точно в угол корта. Два брейк-поинта у россиянки.

20:41

Двойная ошибка у Бектас! 15:30.

20:41

15:15!

20:40

Розыгрыш длился очень долго. В конце концов Мирра решилась обострить сильным ударом по боковой линии, и американка отбила в сетку. 0:15!

20:39

Андреева взяла свою подачу и повела в первом сете со счетом 4:2!

20:39

40:30! Мирра не смогла толком поднять мяч в простой ситуации — пробила в сетку.

20:38

40:15! Бектас приняла в аут.

20:37

30:15! Эмина дерзко сыграла ударом с лета, но чуть-чуть не попала по боковой линии.

20:36

15:15. Бектас мощно атаковала и вынудила Андрееву ошибиться — аут.

20:35

15:0! Андреева шикарно пробила в открытую часть корта, у соперницы не было шансов.

20:34

Бектас все-таки с трудом забрала свою подачу. Счет в первом сете стал 3:2 — впереди по-прежнему Андреева.

20:34

40:30! Андреева приняла в сетку.

20:33

Двойная ошибка у Эмины! 30:30.

20:32

30:15! Мирра действовала очень агрессивно, перехватила инициативу в розыгрыше и заставила Эмину отбить в аут.

20:32

30:0 на подаче Эмины.

20:31

15:0! Бектас каким-то чудом сумела догнать мяч после мощного удара Андреевой и попасть точно по боковой линии. Это было невозможно отразить.

20:30

Бектас приняла в аут, и Андреева наконец-то взяла свою подачу и подтвердила брейк. Счет в первом сете стал 3:1 в пользу россиянки.

20:30

Больше у Андреевой! Американка приняла в аут.

20:30

Ровно! Классный укороченный удар от Мирры — и Эмина не смогла догнать мяч.

20:29

Больше у Бектас! Совсем чуть-чуть мяч попал в аут после удара Андреевой по боковой линии.

20:28

Ровно! Мирра не попала по боковой линии — аут.

20:28

Больше у россиянки! Шикарная первая подача и внезапный укороченный удар застали Эмину врасплох.

20:27

Ровно! Американка ошиблась на приеме.

20:26

Больше у Бектас! Андреева ошиблась по длине.

20:26

Опять двойная ошибка у Мирры! Ровно.

20:26

Больше у Андреевой! Эйс.

20:25

Ровно! Как же мощно Мирра пробила точно в угол корта. У Эмины не было шансов.

20:24

Двойная ошибка у Мирры! Брейк-поинт получает Эмина — больше у нее.

20:24

40:40! Россиянка ошиблась на резаном ударе — попала в сетку.

20:24

40:30! Невероятная подача Андреевой.

20:23

30:30! Мирра отлично подала, соперница едва успела отбить, а потом россиянка снова провела мощную атаку и вынудила соперницу отразить в аут.

20:23

15:30! Эмина классно попала по задней линии, Андреева не догнала мяч.

20:22

15:15. Россиянка ошиблась по длине.

20:20

15:0! Мирра исполнила эйс.

20:20

Мирра сделала брейк и повела в первом сете со счетом 2:1!

20:20

0:40! Тройной брейк-поинт у Андреевой. Россиянка отлично находит свободное пространство на корте и бьет в самые неудобные точки для Эмины.

20:19

0:30. Эмина отправила мяч в аут.

20:19

0:15! Бектас ошиблась на своей подаче.

20:18

Андреева уверенно забрала свою подачу и сравняла счет в первом сете — 1:1!

20:18

40:15. После небольшого розыгрыша американка не выдержала атак Мирры и отправила мяч в сетку.

20:17

30:15! Эмина опять не смогла принять мощную подачу Мирры.

20:17

15:15! Андреева здорово подала, и Бектас приняла в аут.

20:16

0:15. Мирра здорово подала, но вторым ударом отправила мяч в аут.

20:16

Бектас не без труда взяла свою подачу и повела в первом сете со счетом 1:0!

20:15

Больше у американки! Мирра ошиблась по длине.

20:15

Ровно! Бектас исполнила отличную подачу, но Андреева приняла и заставила соперницу ошибиться по длине.

20:14

Больше у Эмины! Эйс.

20:14

40:40! Эмина отлично подала — точно по линии. Мирра приняла в сетку.

20:14

30:40. Бектас неожиданно попала в сетку. Брейк-поинт у Мирры!

20:13

30:30. Мирра здорово приняла подачу и вынудила Эмину ошибиться и отправить мяч в аут.

20:13

30:15! Бектас решила обострить и попала точно по задней линии.

20:12

15:15! Мирра ошиблась с форхенда.

20:12

0:15! Андреева заработала первые очки в матче, удачно сыграв укороченным. Американка не сумела догнать.

20:11

Матч начался! На подаче Эмина.

20:08

Бектас на 10 сантиметров выше Андреевой. Посмотрим, даст ли это ей какое-то преимущество. Любопытно, что в этом году американка еще не провела ни одного турнира на грунте. Однако в последнее время Бектас успешно выступала на турнирах ITF в Азии, так что она должна быть в хорошем психологическом состоянии.

20:07

Теннисистки появились на корте! Началась разминка.

20:05

Это первая встреча между Миррой и Эминой. В прошлом году Андреева успешно прошла квалификацию и два круга в основной сетке «Ролан Гаррос». А для Бектас это вообще первое участие в основной сетке данного турнира.

20:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Мирра Андреева стартует на «Ролан Гаррос» матчем с опытной американкой Эминой Бектас.

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