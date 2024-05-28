17-летняя вундеркинд из России сражается с американкой на «Ролан Гаррос». LIVE

Больше у Мирры! Россиянка очень здорово попала в самый уголок корта, соперница ответила в сетку.
Ровно! Мирра исполнила классную первую подачу, захватила инициативу и вынудила Эмину отбить в сетку.
Бектас внезапно сыграла укороченным, но Андреева успела догнать мяч у сетки и забросила его за спину американке! 15:0.
Розыгрыш длился очень долго. В конце концов Мирра решилась обострить сильным ударом по боковой линии, и американка отбила в сетку. 0:15!
Бектас все-таки с трудом забрала свою подачу. Счет в первом сете стал 3:2 — впереди по-прежнему Андреева.
30:15! Мирра действовала очень агрессивно, перехватила инициативу в розыгрыше и заставила Эмину отбить в аут.
15:0! Бектас каким-то чудом сумела догнать мяч после мощного удара Андреевой и попасть точно по боковой линии. Это было невозможно отразить.
Бектас приняла в аут, и Андреева наконец-то взяла свою подачу и подтвердила брейк. Счет в первом сете стал 3:1 в пользу россиянки.
Больше у россиянки! Шикарная первая подача и внезапный укороченный удар застали Эмину врасплох.
30:30! Мирра отлично подала, соперница едва успела отбить, а потом россиянка снова провела мощную атаку и вынудила соперницу отразить в аут.
0:40! Тройной брейк-поинт у Андреевой. Россиянка отлично находит свободное пространство на корте и бьет в самые неудобные точки для Эмины.
Ровно! Бектас исполнила отличную подачу, но Андреева приняла и заставила соперницу ошибиться по длине.
0:15! Андреева заработала первые очки в матче, удачно сыграв укороченным. Американка не сумела догнать.
Бектас на 10 сантиметров выше Андреевой. Посмотрим, даст ли это ей какое-то преимущество. Любопытно, что в этом году американка еще не провела ни одного турнира на грунте. Однако в последнее время Бектас успешно выступала на турнирах ITF в Азии, так что она должна быть в хорошем психологическом состоянии.
Это первая встреча между Миррой и Эминой. В прошлом году Андреева успешно прошла квалификацию и два круга в основной сетке «Ролан Гаррос». А для Бектас это вообще первое участие в основной сетке данного турнира.