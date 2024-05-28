17-летняя вундеркинд из России сражается с американкой на «Ролан Гаррос». LIVE

20:08

Бектас на 10 сантиметров выше Андреевой. Посмотрим, даст ли это ей какое-то преимущество. Любопытно, что в этом году американка еще не провела ни одного турнира на грунте. Однако в последнее время Бектас успешно выступала на турнирах ITF в Азии, так что она должна быть в хорошем психологическом состоянии.