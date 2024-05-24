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Спорт

Бойцовский вечер: Дацик против Тернера. LIVE

Бокс. «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Дацик (Россия) — Тернер (Ирландия). ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» российский боксер Вячеслав Дацик сражается с ирландцем Шоном Тернером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:36

Два раунда позади. Лихой бокс. Оба и атакуют с удовольствием, и напропускали прилично. И уже начинают уставать визуально. Кажется, чуть получше был Гаврилов, но это, в любом случае, не очевидно. Но последним тоже он попал. Близкий бой.

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20:28

А теперь настало время двух боксеров из Балашихи. Для обоих это домашний турнир, поскольку проходит он на «Арена Балашиха», хоккейном стадионе. Итак, дебютант Александр Гаврилов против другого дебютанта Захара Бахтина. Категория до 62,5 кг, тоже четыре раунда по три минуты.

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20:25

Единогласным решением судей победил Худобахш Авджамилов! Все закономерно.

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20:23

Завершился поединок. Хороший третий раунд, оба старались быть активны, но Авджамилов и тут как минимум не проиграл.

20:20

Три из четырех раундов позади. Первый активностью забрал Мнацаканян, но затем Авджамилов вошел в поединок и был лучше во втором раунде, а уж третий выиграл вообще без вопросов. К тому же Мнацаканян подустал.

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20:15

Ну а пока идет первый поединок предварительного карда. Сражаются два российских дебютанта: Тигран Мнацаканян и Худобахш Авджамилов.

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20:10

Ну и еще один бой основного карда: Роман Андреев (Россия) — Терелл Бостик (США).

20:05

В соглавном поединке вечера сойдутся Алексей Папин и Айзек Чилемба. Это бой россиянина с малавийцем.

20:00

Здравствуйте, уважаемые зрители! В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит вечер боев, главным событием которого будет поединок россиянина Вячеслава Дацика с ирландцем Шоном Тернером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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