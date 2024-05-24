Бойцовский вечер: Дацик против Тернера. LIVE

20:36

Два раунда позади. Лихой бокс. Оба и атакуют с удовольствием, и напропускали прилично. И уже начинают уставать визуально. Кажется, чуть получше был Гаврилов, но это, в любом случае, не очевидно. Но последним тоже он попал. Близкий бой.