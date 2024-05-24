Бойцовский вечер: Дацик против Тернера. LIVE

Два раунда позади. Лихой бокс. Оба и атакуют с удовольствием, и напропускали прилично. И уже начинают уставать визуально. Кажется, чуть получше был Гаврилов, но это, в любом случае, не очевидно. Но последним тоже он попал. Близкий бой.
А теперь настало время двух боксеров из Балашихи. Для обоих это домашний турнир, поскольку проходит он на «Арена Балашиха», хоккейном стадионе. Итак, дебютант Александр Гаврилов против другого дебютанта Захара Бахтина. Категория до 62,5 кг, тоже четыре раунда по три минуты.
Завершился поединок. Хороший третий раунд, оба старались быть активны, но Авджамилов и тут как минимум не проиграл.
Три из четырех раундов позади. Первый активностью забрал Мнацаканян, но затем Авджамилов вошел в поединок и был лучше во втором раунде, а уж третий выиграл вообще без вопросов. К тому же Мнацаканян подустал.
Ну а пока идет первый поединок предварительного карда. Сражаются два российских дебютанта: Тигран Мнацаканян и Худобахш Авджамилов.
В соглавном поединке вечера сойдутся Алексей Папин и Айзек Чилемба. Это бой россиянина с малавийцем.