Не выдержала расставания: в Москве покончила с собой 21-летняя надежда волейбола России Тренер Урядова заявила о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной

22 апреля стало известно, что член сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина погибла в возрасте 21 года. Тренер спортсменки Наталья Урядова заявила «Газете.Ru», что Михайлина совершила самоубийство из-за расставания с молодым человеком. За час до трагедии к волейболистке приезжала скорая, но посчитала ее состояние удовлетворительным и оставила девушку одну.

Скорая пыталась успокоить Михайлину перед смертью

О том, что 21-летняя спортсменка подмосковной команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина ушла из жизни, первой сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Там уточнили, что спортсменка скончалась вечером 21 апреля.

«Смерть наступила скоропостижно, точные причины произошедшего не уточняются. Выражаем соболезнования родным и близким», — заявили в пресс-службе.

По данным издания «МК», тело спортсменки нашел дворник возле здания общежития Московского энергетического института (МЭИ) на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы, где она проживала.

Как сообщает собеседник издания, у спортсменки была депрессия после серьезной травмы колена, из-за которой она пропустила длительный отрезок сезона. После того как девушка восстановилась, медики нашли у нее другое заболевание, из-за которого Михайлиной было предписано оставаться вне спорта до середины лета.

Как сообщает Baza, 21 апреля спортсменка переписывалась со своим молодым человеком, которому показалось, что девушка с ним прощается. Он вызвал скорую медицинскую помощь к общежитию МЭИ в Москве, где жила Михайлина, и сам направился к ней.

Медики осмотрели спортсменку, решили, что помощь ей не требуется, и уехали. Спустя час Михайлину нашли возле общежития. Спортсменка была еще жива, однако от полученных травм скончалась в больнице. У девушки, помимо матери, осталась младшая сестра, которая тоже занимается волейболом.

«Нужно было вызвать другую бригаду, которая бы знала, как вести себя»

Тренер клуба «Заречье-Одинцово» Наталья Урядова, которая работала со спортсменкой, в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в профессиональном спорте Михайлина не привыкла сдаваться и отдавалась любимому делу до конца.

«Да, это было самоубийство на почве расставания с молодым человеком. Арина — это добрый, светлый, жизнерадостный, очень отзывчивый и порядочный человек! Как спортсмен — с далеко идущими планами, целеустремленная, не привыкшая опускать руки!» — заявила Урядова.

По ее словам, Михайлину можно было бы спасти, если бы на вызов выехала бригада психологической, а не скорой медицинской помощи.

«Они в этот же день и расстались — в день трагедии. То есть они, видно, переговорили, расстались по каким-то причинам, и судя по тому, что он читал или слышал в ответ по телефону, он счел нужным вызвать скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла на место, когда Арина еще была жива, им удалось ее вызволить, она спустилась вниз, побыла какое-то время в скорой.

К медикам, которые были на вызове, нет претензий. Наверное, они компетентны. Но там требовалась именно психологическая помощь. Наверное, нужно было вызвать другую бригаду, которая бы знала, как вести себя.

То есть они с ней просто по-человечески поговорили, напоили чаем — ну вроде бы и все, вызов принят, ничего страшного не произошло. А ей требовалась именно психологическая помощь, и нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии. [Надо было] с кем-то связаться и дождаться компетентных специалистов», — заключила Урядова.

Михайлина — чемпионка первенства России среди девушек до 17 лет 2018 года и обладательница бронзовой медали Спартакиады учащихся 2019 года. Также спортсменка выступала в молодежной сборной России. Вице-президент ВФВ Андрей Горбенко в интервью ТАСС заявил, что федерация продолжит дальнейшее выяснение обстоятельств случившегося, а генеральный секретарь организации Александр Яременко уже пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшей.