Рублев сражается за престижный титул с дерзким канадцем. LIVE

Невероятная подача Оже-Альяссима по боковой линии принесла ему победу в этом гейме. Счет во втором сете становится 2:2!
30:30. Рублев допустил невынужденную ошибку и отправил мяч в аут в простой ситуации. Россиянин активно ругает сам себя.
Оже-Альяссим решил выйти к сетке, чтобы сыграть укороченным, и поплатился за это — Рублев отправил мяч ему за спину. Арбитр крикнул «Аут!», но россиянин запросил челлендж и оказался прав — он попал по линии. 0:15!
Рублев очень мощно подал, сразу захватил инициативу в розыгрыше, вынудил соперника в панике отбивать «свечой» и в итоге без шансов для Феликса попал в угол. 15:0!
Феликс загонял соперника по разным углам отличными боковыми вращениями, и в итоге Андрей отбил в собственный корт. 30:15.
Рублев прекрасно принял подачу, а затем нанес несколько смэшей подряд в один и тот же угол и в конце концов поймал Оже-Альяссима на противоходе! 0:15.
Рублев шикарным форхендом попал точно в угол корта. Оже-Альяссим догнал мяч, но отбил в сетку. 30:0.
Рублев принял подачу, но Оже-Альяссим вышел к сетке и спокойно развел соперника и мяч по разным углам. Больше у канадца — сетбол!
Невероятная первая подача Оже-Альяссима спасает его — ровно! Рублев начинает ругаться в пустоту.
Шикарный прием от Андрея! Послал мяч точно в угол, и Феликс отразил в сетку! Брейк-поинт у россиянина — 30:40!
Соперники очень долго обменивались шикарными ударами, и Рублев вынудил канадца играть покороче. В итоге Феликс не сдержался и вложил слишком много силы — аут. 0:30!
Рублев взял этот гейм благодаря нескольким прекрасным подачам подряд! Счет в первом сете — 5:4 в пользу Оже-Альяссима.
Благодаря прекрасной первой подаче Оже-Альяссим закрыл этот гейм и повел в первом сете со счетом 5:3.
Больше у Феликса. Андрей с трудом принял подачу, и канадец с очень удобной позиции пробил кроссом, вынудив россиянина отправить мяч в аут.
И снова в аут отбил Оже-Альяссим. Рублев забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 4:3 — впереди по-прежнему канадец.
Оже-Альяссим хотела развести Рублева и мяч по разным углам, но допустил невынужденную ошибку — попал в сетку. 15:15.
Красота! Феликс вышел к сетке и сыграл укороченным, но Андрей догнал мяч и перекинул его за спину канадцу! 40:40!
И еще один шикарный и очень смелый прием от Рублева! Оже-Альяссим оказал небольшое сопротивление, но в итоге отправил мяч в сетку. 40:30!
Канадец второй раз подряд попал по боковой линии — на этот раз после короткого обмена ударами. 30:0.
Феликс внезапно сыграл укороченным, Рублев догнал мяч, но послал его в аут! Андрей попросил челлендж, но видеоповтор подтверждает, что аут был.
Канадец взял гейм на подаче россиянина и повел в первом сете с двойным брейком — 4:1.
Феликс кое-как принял подачу россиянина, и тот загонял его по разным сторонам корта, а затем отправил мяч в недосягаемый угол. 15:0!
Однако канадец быстро сравнял счет — 15:15.
Рублев принял в аут, и Оже-Альяссим все-таки взял гейм на своей подаче. Счет в первом сете стал 3:1 в пользу канадца.
Рублев хорошо принял подачу и затянул соперника в длительную перестрелку. В итоге Оже-Альяссим ошибся — попал в сетку. 40:30.
Рублев здорово принял подачу соперника — попал точно в уголок! Феликс догнал, но отправил мяч в аут. 30:15.
Рублев забрал гейм на своей подаче! Счет в первом сете стал 2:1 — впереди по-прежнему Оже-Альяссим.
Рублев задал быстрый темп своей атаке и заставил соперника отбить в аут. Брейк-поинт отыгран! Ровно.
А вот теперь Феликс очень классно принял — попал точно по линии. Рублев с трудом достал этот мяч, но отправил в сетку. 30:40.
Вторая отличная подача Рублева подряд! Оже-Альяссим кое-как принял, но затем россиянин отправил мяч точно в угол. 30:30!
Рублев хорошо принял подачу, но Оже-Альяссим угадал, куда атакует соперник, и оказался в нужном месте, отбив мяч точно в угол. В итоге Андрею пришлось кое-как догонять мяч и отбивать «свечой». Канадец легко отправил этот мяч в угол без шансов для Рублева. 40:15.
Вау! Рублев принял навылет — острым кроссом! Мяч полетел точно в уголок корта, Феликс даже не попытался достать. 30:15.
Феликс сначала попал в сетку, но затем сумел подать так сильно, что Рублев отбил мяч за пределы корта. 15:0.
Наконец-то Рублев сумел подать, завязалась недолгая перестрелка, победителем которой стал Оже-Альяссим. 0:40 на подаче россиянина.
Рублев на пути к этому финалу обыграл Тейлора Фритца, Карлоса Алькараса, Таллона Грикспора, Алехандро Давидовича-Фокину и Факундо Багниса.
Оже-Альяссим вышел в финал на трех отказах. Из-за травм с матчей против канадца снялись Иржи Легечка, Янник Синнер и Якуб Меншик.