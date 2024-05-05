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Рублев сражается за престижный титул с дерзким канадцем. LIVE

Теннис. «Мастерс». Мадрид. Финал. Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев. ОНЛАЙН

В финале «Мастерса» в Мадриде россиянин Андрей Рублев играет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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20:48

Невероятная подача Оже-Альяссима по боковой линии принесла ему победу в этом гейме. Счет во втором сете становится 2:2!

20:47

Раздраженный Рублев принял в сетку и продолжил покрывать себя ругательствами. 40:30.

20:46

30:30. Рублев допустил невынужденную ошибку и отправил мяч в аут в простой ситуации. Россиянин активно ругает сам себя.

20:45

15:30! Феликс показал прекрасную первую подачу, Андрей не сумел побороться.

20:44

Рублев шикарно пробил в противоход сопернику, и тот занервничал — ошибся по длине. 0:30!

20:43

Оже-Альяссим решил выйти к сетке, чтобы сыграть укороченным, и поплатился за это — Рублев отправил мяч ему за спину. Арбитр крикнул «Аут!», но россиянин запросил челлендж и оказался прав — он попал по линии. 0:15!

20:41

Рублев уверенно взял свою подачу и снова вышел вперед во втором сете — 2:1.

20:41

И снова ошибка по длине у канадца! 40:15.

20:41

30:15! Оже-Альяссим после недолгой перестрелки отправил мяч в аут.

20:40

Эх! Рублев пытался красиво сыграть у сетки, но попал в нее... 15:15.

20:39

Рублев очень мощно подал, сразу захватил инициативу в розыгрыше, вынудил соперника в панике отбивать «свечой» и в итоге без шансов для Феликса попал в угол. 15:0!

20:39

Оже-Альяссим забрал свою подачу и сравнял счет во втором сете — 1:1.

20:38

Россиянин принял в аут. 40:15.

20:37

Феликс загонял соперника по разным углам отличными боковыми вращениями, и в итоге Андрей отбил в собственный корт. 30:15.

20:36

Рублев попытался попасть точно в угол, но ошибся по длине — аут. 15:15.

20:35

Рублев прекрасно принял подачу, а затем нанес несколько смэшей подряд в один и тот же угол и в конце концов поймал Оже-Альяссима на противоходе! 0:15.

20:34

Россиянин под ноль забрал свою подачу и повел во втором сете со счетом 1:0.

20:33

Рублев шикарным форхендом попал точно в угол корта. Оже-Альяссим догнал мяч, но отбил в сетку. 30:0.

20:33

Оже-Альяссим принял подачу и попытался сыграть по боковой линии, но перестарался — аут. 15:0.

20:32

Рублев начинает второй сет на своей подаче.

20:29

Оже-Альяссим забрал гейм на своей подаче и победил в первом сете со счетом 6:4.

20:29

Рублев принял подачу, но Оже-Альяссим вышел к сетке и спокойно развел соперника и мяч по разным углам. Больше у канадца — сетбол!

20:27

Невероятная первая подача Оже-Альяссима спасает его — ровно! Рублев начинает ругаться в пустоту.

20:27

Шикарный прием от Андрея! Послал мяч точно в угол, и Феликс отразил в сетку! Брейк-поинт у россиянина — 30:40!

20:27

30:30! Такую подачу Феликса невозможно взять — прямо по боковой линии.

20:26

15:30 — Феликс продемонстрировал шикарную первую подачу за 200 км/ч.

20:25

Соперники очень долго обменивались шикарными ударами, и Рублев вынудил канадца играть покороче. В итоге Феликс не сдержался и вложил слишком много силы — аут. 0:30!

20:24

Оже-Альяссим начал свою подачу неудачно — угодил в аут, 0:15.

20:22

Рублев взял этот гейм благодаря нескольким прекрасным подачам подряд! Счет в первом сете — 5:4 в пользу Оже-Альяссима.

20:22

Больше у Андрея! Снова прекрасная подача без шансов для соперника.

20:21

Ровно! Рублев невероятно мощно подал точно по боковой линии. Эйс.

20:21

Больше у Оже-Альяссима. Рублев ошибся по длине. Первый сетбол у канадца.

20:20

Да что ж такое! Опять мяч попал в сетку и отскочил в аут после удара Рублева. Ровно.

20:20

30:30 и сразу 40:30! Рублев отлично подал, соперник принял в аут.

20:19

Ух, какой прием от Феликса! Форхендом послал мяч точно по боковой линии — без шансов. 15:30.

20:18

Эх, не повезло Андрею... попал в сетку, и мяч отскочил в аут. 15:15.

20:18

Оже-Альяссим принял в аут. 15:0.

20:17

Благодаря прекрасной первой подаче Оже-Альяссим закрыл этот гейм и повел в первом сете со счетом 5:3.

20:16

Больше у Феликса. Андрей с трудом принял подачу, и канадец с очень удобной позиции пробил кроссом, вынудив россиянина отправить мяч в аут.

20:16

Какой прием от Андрея! Точно в угол! Оже-Альяссим не догнал. Ровно!

20:15

40:30! Рублев догоняет канадца.

20:15

Еще одна шикарная подача Оже-Альяссима. 40:15.

20:14

А вот теперь Андрей уверенно сыграл на приеме и вынудил соперника отбить в аут! 30:15.

20:13

Рублев безнадежно принял в аут мощнейшую подачу Оже-Альяссима. 30:0.

20:12

15:0, Феликс вышел вперед на своей подаче.

20:10

И снова в аут отбил Оже-Альяссим. Рублев забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 4:3 — впереди по-прежнему канадец.

20:19

40:15! Оже-Альяссим никак не может прийти в себя и отбивает в сетку.

20:09

Шикарная подача от Рублева! Мощно и точно по боковой линии. 30:15.

20:08

Оже-Альяссим хотела развести Рублева и мяч по разным углам, но допустил невынужденную ошибку — попал в сетку. 15:15.

20:08

Феликс принял подачу, а затем пробил в противоход россиянину. 0:15.

20:06

Рублев сделал брейк! Счет в первом сете стал 4:2 — впереди по-прежнему канадец.

20:06

Больше у Рублева! Соперник занервничал и отправил мяч в аут!

20:05

Красота! Феликс вышел к сетке и сыграл укороченным, но Андрей догнал мяч и перекинул его за спину канадцу! 40:40!

20:04

И еще один шикарный и очень смелый прием от Рублева! Оже-Альяссим оказал небольшое сопротивление, но в итоге отправил мяч в сетку. 40:30!

20:04

Рублев агрессивно принял подачу, и соперник попал в сетку! 40:15.

20:03

40:0! Оже-Альяссим продолжает бить в один и тот же угол, и Рублев опять не справляется.

20:03

Канадец второй раз подряд попал по боковой линии — на этот раз после короткого обмена ударами. 30:0.

20:02

Феликс выдал невероятную подачу: мяч попал точно в боковую линию. 15:0.

20:00

Феликс внезапно сыграл укороченным, Рублев догнал мяч, но послал его в аут! Андрей попросил челлендж, но видеоповтор подтверждает, что аут был.

Канадец взял гейм на подаче россиянина и повел в первом сете с двойным брейком — 4:1.

20:00

15:40! Оже-Альяссим прекрасным форхендом попал точно в угол корта.

19:59

Эх, 15:30... Рублев на ровном месте попал в сетку.

19:58

Феликс кое-как принял подачу россиянина, и тот загонял его по разным сторонам корта, а затем отправил мяч в недосягаемый угол. 15:0!

Однако канадец быстро сравнял счет — 15:15.

19:57

Рублев принял в аут, и Оже-Альяссим все-таки взял гейм на своей подаче. Счет в первом сете стал 3:1 в пользу канадца.

19:56

Рублев хорошо принял подачу и затянул соперника в длительную перестрелку. В итоге Оже-Альяссим ошибся — попал в сетку. 40:30.

19:56

Рублев принял в аут, но запросил челлендж. Видеоповтор подтвердил правоту арбитра. 40:15.

19:55

Рублев здорово принял подачу соперника — попал точно в уголок! Феликс догнал, но отправил мяч в аут. 30:15.

19:54

Еще одна мощнейшая подача от Феликса — Рублев принял в аут. 30:0.

19:53

Феликс очень мощно подал под ноги Рублеву — тот отбил в собственную часть корта. 15:0.

19:51

Рублев забрал гейм на своей подаче! Счет в первом сете стал 2:1 — впереди по-прежнему Оже-Альяссим.

19:51

Отличная подача Рублева! Больше у россиянина.

19:51

Рублев задал быстрый темп своей атаке и заставил соперника отбить в аут. Брейк-поинт отыгран! Ровно.

19:50

А вот теперь Феликс очень классно принял — попал точно по линии. Рублев с трудом достал этот мяч, но отправил в сетку. 30:40.

19:49

Вторая отличная подача Рублева подряд! Оже-Альяссим кое-как принял, но затем россиянин отправил мяч точно в угол. 30:30!

19:49

Феликс принял в аут! Рублев заработал первое очко в этом гейме. 15:30.

19:48

Андрей подал в корт, но после долгого обмена ударами отправил мяч в аут. 0:30.

19:49

Рублев опять неудачно стартовал на своей подаче — с двойной ошибки. 0:15.

19:48

Оже-Альяссим забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 2:0.

19:47

Рублев хорошо принял подачу, но Оже-Альяссим угадал, куда атакует соперник, и оказался в нужном месте, отбив мяч точно в угол. В итоге Андрею пришлось кое-как догонять мяч и отбивать «свечой». Канадец легко отправил этот мяч в угол без шансов для Рублева. 40:15.

19:46

Вау! Рублев принял навылет — острым кроссом! Мяч полетел точно в уголок корта, Феликс даже не попытался достать. 30:15.

19:45

Рублев снова не смог качественно принять подачу Оже-Альяссима — мяч улетел в аут. 30:0.

19:45

Феликс сначала попал в сетку, но затем сумел подать так сильно, что Рублев отбил мяч за пределы корта. 15:0.

19:44

Оже-Альяссим под ноль забрал подачу Рублева! Счет в первом сете — 0:1.

19:43

Наконец-то Рублев сумел подать, завязалась недолгая перестрелка, победителем которой стал Оже-Альяссим. 0:40 на подаче россиянина.

19:42

Ох ты... вторая двойная ошибка от Рублева подряд — 0:30.

19:41

Матч начался! Рублев стартовал с двойной ошибки — 0:15.

19:40

Рублев выиграл жеребьевку и будет подавать.

19:38

Теннисисты уже активно разминаются!

19:37

Рублев на пути к этому финалу обыграл Тейлора Фритца, Карлоса Алькараса, Таллона Грикспора, Алехандро Давидовича-Фокину и Факундо Багниса.

19:35

Оже-Альяссим вышел в финал на трех отказах. Из-за травм с матчей против канадца снялись Иржи Легечка, Янник Синнер и Якуб Меншик.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев сразится за титул «Мастерса» в Мадриде с Феликсом Оже-Альяссимом.

По личным встречам россиянин ведет 4-1.

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