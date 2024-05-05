Рублев сражается за престижный титул с дерзким канадцем. LIVE

20:00

Феликс внезапно сыграл укороченным, Рублев догнал мяч, но послал его в аут! Андрей попросил челлендж, но видеоповтор подтверждает, что аут был.

Канадец взял гейм на подаче россиянина и повел в первом сете с двойным брейком — 4:1.