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Шаг до финала: Рублев сражается с Фрицем на «Мастерсе» в Мадриде. LIVE

Теннис. «Мастерс». Мадрид. Полуфинал. Тейлор Фриц — Андрей Рублев. ОНЛАЙН

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
В полуфинале «Мастерса» в Мадриде, проходящего на грунтовом покрытии, россиянин Андрей Рублев играет с Тейлором Фрицем из США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:03

Снова шикарная подача и виннер вторым ударом после приема — 1:2.

18:03

Прием в аут — 40:15.

18:02

И тут же эйс — 30:15.

18:02

Двойная ошибка — 15:15.

18:02

Первое очко на своей подаче за Рублевым — 15:0.

18:01

Подачей забирает гейм американец — 1:1.

18:01

Срывает удар Рублев — 30:15.

18:00

Эйс — 30:15.

18:00

А вот тут классно все делает Андрей. В концовке розыгрыша легко догоняет укороченный и забивает в открытый корт — 15:15.

17:59

Атакует Рублев на втором мяче на подаче соперника, но не попадает вторым ударом по длине — 15:0.

17:58

И нет приема — 0:1.

17:58

Еще очко за россиянином благодаря уверенной подаче — больше.

17:58

Пытался Фриц в движении в угол корта пробить, чтобы затруднить игру Андрею, но не попал — ровно.

17:57

Рублев вел розыгрыш, меняя направления ударов, но в итоге пробил в сетку — меньше, снова брейк-пойнт.

17:57

Отличная подача — 15:15.

17:56

Ободом ракетки попадает по мячу Рублев — 30:40, снова брейк-пойнт у американца в первом гейме сета.

17:56

Оперативный обмен очками — 30:30.

17:55

А вот уже и ошибка Фрица — 15:15.

17:55

Ошибается Рублев в первом розыгрыше на своей подаче во втором сете — 0:15.

17:51

Вот так на старте партии обменялись выигранными чужими подачами соперники, после чего уверенно брали свои. Пока счет не стал 5:4 в пользу Рублева. В такой ситуации Фриц дрогнул и проиграл партию.

17:50

Не попадает первым мячом Тейлор, а затем не справляется с приемом Андрея — 4:6! Первый сет за Рублевым!

17:49

Очень уверенно себя чувствует под атаками соперника Андрей, а когда случается обострение от него, Фриц не справляется — 0:40, три сетбола у россиянина!

17:49

Андрей достает тяжелый мяч, а Фриц в ответ бьет в сетку — 0:30.

17:49

Хорошо принимает Рублев и вторым ударом забивает с форхенда по линии — 0:15.

17:46

Аут с приема у Фрица — 4:5.

17:46

А вот и смэш от Рублева — 40:0.

17:46

В розыгрыше со второй мяча не попадает в корт Тейлор — 30:0.

17:45

Рублев начинает с уверенной подачи — 15:0.

17:44

Эйс — 4:4.

17:44

Хорош Фриц с бэкхенда — 40:0.

17:44

Не попадает Рублев с приема — 30:0.

17:43

Снова смэшем выигрывает первое очко на своей подаче американец — 15:0.

17:41

Нет приема — 3:4.

17:40

Фриц вроде бы здорово укоротил, но Рублев догнал и пробил идеально — 40:15.

17:40

Рублев вел игру, и пытавшийся обострить американец не попал по длине — 30:15.

17:39

Ошибается Андрей в розыгрыше — 15:15.

17:39

Эйс Рублева — 15:0.

17:38

Удобно для соперника Рублев принимает вторую, и Фриц тут же забивает по линии — 3:3.

17:38

Отменная подача — больше.

17:37

Снова аут у Фрица в розыгрыше — ровно.

17:36

Нет приема — больше.

17:36

Снова Рублев агрессивен, и Фриц не попадает — 40:40.

17:36

Отличная игра Рублева в атаке. Завершает розыгрыш виннерсом у сетки — 40:30.

17:35

Не успевает россиянин к шикарному укороченному соперника — 40:15.

17:34

Срывает прием Рублев — 30:15.

17:34

Снова был Андрей агрессивен в розыгрыше, но и соперник остро бил. И в итоге россиянин немного ошибся по длине — 15:15.

17:33

Какой форхенд от Рублева в боквую часть корта! Даже не дернулся Фриц — 0:15.

17:31

Выбивает из корта соперник подачей Андрей и забивает в другой угол вторым ударом — 2:3.

17:31

Тут же отличная подача — 40:15.

17:30

А вот уже сам Рублев ошибается с форхенда после приема соперника — 30:15.

17:30

Нет приема — 30:0.

17:30

Аут у Фрица после подачи Рублева — 15:0.

17:29

Под ноль забирает гейм американец — 2:2.

17:29

Эйс — 40:0.

17:28

И еще один смэш. Сразу после приема — 30:0.

17:28

Активно и успешно начинает гейм на подаче Фриц. Смэшем забивает — 15:0.

17:26

Россиянин дожидается ошибки соперника — 1:2.

17:25

В сетку попадает уже сам Андрей вторым ударом — 40:15.

17:25

И снова не попадает в корт Тейлор в размене ударами — 40:0

17:24

Аут по длине с приема — 30:0.

17:24

Отличный кросс с бэкхенда с хафкорта от Рублева, в аут отвечает Фриц — 15:0.

17:23

В сетку пробивает Фриц — 1:1. Тут же обратный брейк делает россиянин!

17:22

Аут с приема — 30:40, есть еще брейк-пойнт у Рублева.

17:22

Хорош был в атаке Фриц, но Рублев везде отбился, потом догнал укороченный и заставил оппонента пробить в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт.

17:21

Виннер от Фрица в размене диагональными бэкхендами — 15:30.

17:20

Андрей берет два первых мяча на подаче соперника — 0:30.

17:18

Атаковал Андрей обратными кроссами, но в итоге пробил в коридор — 1:0, Фриц сразу повел с брейком.

17:18

Двойная ошибка — меньше, четвертый брейк-пойнт у Фрица.

17:17

Еще один аут по длине у Андрея — ровно.

17:17

В аут сыграл Рублев в простой ситуации, но в следующем розыгрыше добился ошибки соперника — больше.

17:16

Быстро отыгрался и повел Андрей — больше.

17:15

Еще один брейковый мяч, заработал Фриц, Рублев снова отыгрался, но следующее очко снова осталось за американцем — меньше, уже третий брейк-пойнт.

17:14

Был брейк-пойнт у американца, но Андрей спас — 40:40.

17:13

Два розыгрыша подряд берет Фриц, но Андрей отыгрывается — 30:30.

17:11

Первое очко за россиянином — 15:0.

17:10

Начинается матч. Рублев выходит на подачу.

17:05

Рублев и Фриц имеют достаточно богатую историю противостояний. Они встречались аж восемь раз, причем на счету россиянина только три победы, в то время как американец выиграл пять поединков.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинальном матче грунтового «Мастерса» в Мадриде встречаются американец Тейлор Фриц и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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