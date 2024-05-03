Шаг до финала: Рублев сражается с Фрицем на «Мастерсе» в Мадриде. LIVE

А вот тут классно все делает Андрей. В концовке розыгрыша легко догоняет укороченный и забивает в открытый корт — 15:15.
Атакует Рублев на втором мяче на подаче соперника, но не попадает вторым ударом по длине — 15:0.
Пытался Фриц в движении в угол корта пробить, чтобы затруднить игру Андрею, но не попал — ровно.
Рублев вел розыгрыш, меняя направления ударов, но в итоге пробил в сетку — меньше, снова брейк-пойнт.
Ободом ракетки попадает по мячу Рублев — 30:40, снова брейк-пойнт у американца в первом гейме сета.
Вот так на старте партии обменялись выигранными чужими подачами соперники, после чего уверенно брали свои. Пока счет не стал 5:4 в пользу Рублева. В такой ситуации Фриц дрогнул и проиграл партию.
Не попадает первым мячом Тейлор, а затем не справляется с приемом Андрея — 4:6! Первый сет за Рублевым!
Очень уверенно себя чувствует под атаками соперника Андрей, а когда случается обострение от него, Фриц не справляется — 0:40, три сетбола у россиянина!
Снова был Андрей агрессивен в розыгрыше, но и соперник остро бил. И в итоге россиянин немного ошибся по длине — 15:15.
Хорош был в атаке Фриц, но Рублев везде отбился, потом догнал укороченный и заставил оппонента пробить в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Атаковал Андрей обратными кроссами, но в итоге пробил в коридор — 1:0, Фриц сразу повел с брейком.
В аут сыграл Рублев в простой ситуации, но в следующем розыгрыше добился ошибки соперника — больше.
Еще один брейковый мяч, заработал Фриц, Рублев снова отыгрался, но следующее очко снова осталось за американцем — меньше, уже третий брейк-пойнт.
Рублев и Фриц имеют достаточно богатую историю противостояний. Они встречались аж восемь раз, причем на счету россиянина только три победы, в то время как американец выиграл пять поединков.