«Ян изменил своей игре»: Непомнящий бесславно завершил турнир претендентов

Россиянин Ян Непомнящий не смог выиграть третий подряд турнир претендентов, разделив второе место с Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой. В комментариях «Газете.Ru» экс-претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин назвал форму соотечественника неоптимальной, а вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин констатировал, что Ян изменил своей манере игры, и объяснил, в чем феномен победителя турнира — 17-летнего Гукеша Доммараджу.

Уверенный старт и смазанный финиш

Турнир претендентов на право побороться за мировую шахматную корону с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем завершился в Торонто. Соревнования выиграл тот, от кого этого ожидали немногие, —17-летний индиец Гукеш Доммараджу. Россиянин Ян Непомнящий долгое время удерживал лидерство, но в итоге упустил победу на соревнованиях.

А начиналось все для Яна более чем позитивно: в первых пяти турах он одержал две победы, огорчив совсем не похожего на себя француза Алирезу Фируджу и одного из трех представителей Индии на турнире — Видита Гуджрати. К концу первого круга Непомнящий уверенно лидировал.

Однако затем в игре россиянина наступил явный спад, и несколько раз он вытаскивал ничью только за счет того, что соперники его фактически прощали. Единственную во втором круге победу — вновь над Видитом — Непомнящий одержал в тяжелейшей, почти шестичасовой партии, при этом несколько раз он был в проигрышной позиции, но индиец каким-то чудом упускал возможности развить преимущество и в итоге в концовке занервничал сам и проиграл.

Тем временем набирали свои очки и конкуренты. Очевидные фавориты — американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана — наступали Яну на пятки. Но гораздо острее выступил фаворит неочевидный — Гукеш Доммараджу, который к последнему туру не только догнал, но и обошел и Яна, и двух представителей США. Индийцу в заключительной партии было достаточно сыграть вничью с Накамурой, чтобы обеспечить себе как минимум тай-брейк, — что и произошло. Ян, в свою очередь, мог надеяться на тай-брейк только в случае победы над Каруаной, но черными он не только не сумел навязать борьбу, но и вновь с трудом избежал проигрыша.

Таким образом, россиянин стал единственным на турнире, кто не проиграл ни одной партии, но это не помогло ему добиться итогового успеха.

«Ян был не в оптимальной форме»

Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП), бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин объяснил неудачу Непомнящего неоптимальной формой. В комментарии «Газете.Ru» он похвалил Яна за то, что тот старался использовать свои шансы, подчеркнув при этом, что победитель турнира продемонстрировал более высокую стабильность, чем Непомнящий.

«Мне кажется, Ян в целом, как это ни странно, был не до конца в оптимальной форме. И он боролся поначалу: когда он выиграл пару партий, казалось, что все отлично. Но потом он просел, у него было несколько абсолютно проигранных позиций, в которых соперники просто чудом его амнистировали.

То есть глобально, по качеству игры Ян был объективно слабее, чем Гукеш, — но это не только Яна касается. Когда человек проводит такой блестящий турнир, с ним сложно конкурировать.

Ян на самом деле молодец с точки зрения того, что он боролся, использовал все свои шансы и в каждой партии старался набирать максимальное количество очков. Но Гукеш действительно был более стабильным», — констатировал Карякин.

«Непомнящий изменил своей игре»

По мнению вице-президента Федерации шахмат России (ФШР) Сергея Смагина, Яна подвело стремление удержать результат, добытый в первом круге. Он заявил «Газете.Ru», что в итоге Непомнящий играл не в свою игру.

«Все комментаторы отмечали, что начало второго круга выдалось для Яна крайне тяжелым. И дальше позитивных изменений не произошло. Почему так? Возможно, было подспудное решение удержать тот спортивный результат, который был достигнут в первом круге. Мне кажется, оно и предопределило очевидную скованность Яна. Все-таки он шахматист живой, подвижный, любит широкую игру — а здесь закрывался прямо с дебюта. То есть, если в дебюте ничего не получалось, сворачивал игру.

И главной причиной неудачи мне кажется то, что он своей манере игры изменил.

В конце концов, видимо, он посчитал — а он имел такие основания, все-таки выиграл два турнира претендентов, — что спортивные +3 гарантируют ему как минимум попадание в тай-брейк. Но все пошло не так. Новое поколение молодых индийских шахматистов совсем себя не щадит. Во втором круге вообще была жесточайшая сеча. Накамура сыграл пять результативных партий, Каруана — четыре. Словом, все, кроме Яна. Ему еще надо благодарить бога, что у него осталось +3, потому что по игре и по позициям он вполне мог вывалиться за тройку», — считает Смагин.

«Гукеш произвел фурор»

Отдельно эксперты отметили 17-летнего индийца. Карякин признался, что не ожидал столь скорого возвращения индийской шахматной школы на лидирующие позиции.

«Я и раньше считал, что индийская шахматная школа развивается семимильными шагами, что появились молодые гроссмейстеры, которые будут бороться за выход на матч за первенство мира. Но я не думал, что это произойдет настолько быстро. Уже в 17 лет человек отбирается на матч — раньше такого невозможно было представить. Может быть, исключением был Карлсен — но это действительно уникум.

Не знаю, как дальше пойдет Гукеш в плане повторения результатов Карлсена, но потенциал у него действительно чемпионский, и я считаю его фаворитом в матче за первенство мира с Дин Лижэнем.

Гукеш больше всех удивил. До турнира я считал фаворитами Непомнящего, Каруану и Накамуру, и мог бы выиграть любой из них.

Но 17-летний Гукеш произвел настоящий фурор. Думаю, это даст дополнительный стимул развитию шахмат в Индии.

А нам нужно делать выводы и идти дальше. Турнир получился интересным», — сказал Карякин.

«Индиец для многих будет фаворитом в матче с Дин Лижэнем»

Смагин выразил солидарность с мнением Карякина, назвав Гукеша фаворитом предстоящего чемпионского матча.

«Удивила игра Гукеша, которая шла по восходящей. Во втором круге он здорово прибавил, стала ощущаться универсальность совсем юного шахматиста. В последней партии он блестяще разобрался в тонкостях не такой простой позиции и делал ничью с Накамурой с позиции силы. Не только спортивный результат, но и его игра говорит о том, что пришел шахматист большого дарования. Думаю, и в матче с Дин Лижэнем он однозначно будет для многих фаворитом», — заключил Смагин.