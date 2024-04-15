Битва за первое место: Непомнящий играет с 17-летним вундеркиндом. LIVE

Новинка от Гукеша: 10... b5. После этого такие ходы: 11.Bb3 Na5. Размен слонов намечается.
Равная и сложная борьба у Непомнящего с Гукешем. Рокировался индиец, на это россиянин ответил ходом 10.Nd5.
Гукеш не рискнул делать острый ход и сыграл скромно: 8... Be7. Непомнящий ответил 9.Nc3. В целом, позиция белых выглядит перспективной, если все грамотно разыграть. Но пока ничья выглядит наиболее вероятным вариантом. Индиец в раздумьях.
У Непомнящего с Гукешем довольно нетривиальная, но равная завязке. Здесь ожидалась интересная борьба.
Быстро играют Накамура с Абасовым, и американцу на 13-м ходу удалось создать преимущество: 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d3 Nf6 6.d4 d5 7.Bd3 c5 8.c3 c4 9.Bc2 Bd6 10.0-0 0-0 11.h3 Nc6 12.Bg5 h6 13.Bh4 b5.
Каруана пытается создать задел против Фируджи, но тут тоже пока только зачин: 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Rg1 h5.
Вот так началась партия Прагнанандхи с Видитом. Тут пока абсолютно равная позиция: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Bc5 5.Bxc6 dxc6 6.Qe2 Nd7 7.Be3 Qe7 8.Nc3.
Пока равная позиция: 8.Qe3. Но при этом Гукеш впервые задумался. А Непомнящий пошел гулять по залу.
Борьба за инициативу идет у Непомнящего с Гукешем, битва лидеров, напомним! 5.d4 exd4 6.Nxd4 Nxd4 7.Qxd4 Nc6.
Турнирное положение: Гукеш, Непомнящий – по 5,5, Прагнанандха – 5, Видит, Накамура, Каруана – по 4,5, Фируджа – 3,5, Абасов – 3.
10-й тур:
Хикару Накамура (США) – Ниджат Абасов (Азербайджан) Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фируджа (Франция) Ян Непомнящий (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)