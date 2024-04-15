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Спорт

Битва за первое место: Непомнящий играет с 17-летним вундеркиндом. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 10-й тур. Ян Непомнящий — Гукеш Доммараджу. ОНЛАЙН

Россиянин Ян Непомнящий белыми играет с 17-летним индийцем Гукешем Доммараджу в 10-м туре турнира претендентов. Оба соперника набрали по 5,5 очка и на данный момент делят первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию всех партий тура.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:29

Новинка от Гукеша: 10... b5. После этого такие ходы: 11.Bb3 Na5. Размен слонов намечается.

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100%
22:25

Равная и сложная борьба у Непомнящего с Гукешем. Рокировался индиец, на это россиянин ответил ходом 10.Nd5.

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100%
22:15

Гукеш не рискнул делать острый ход и сыграл скромно: 8... Be7. Непомнящий ответил 9.Nc3. В целом, позиция белых выглядит перспективной, если все грамотно разыграть. Но пока ничья выглядит наиболее вероятным вариантом. Индиец в раздумьях.

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100%
22:10

У Непомнящего с Гукешем довольно нетривиальная, но равная завязке. Здесь ожидалась интересная борьба.

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100%
22:05

Быстро играют Накамура с Абасовым, и американцу на 13-м ходу удалось создать преимущество: 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d3 Nf6 6.d4 d5 7.Bd3 c5 8.c3 c4 9.Bc2 Bd6 10.0-0 0-0 11.h3 Nc6 12.Bg5 h6 13.Bh4 b5.

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100%
22:02

Каруана пытается создать задел против Фируджи, но тут тоже пока только зачин: 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Rg1 h5.

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100%
21:58

Вот так началась партия Прагнанандхи с Видитом. Тут пока абсолютно равная позиция: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Bc5 5.Bxc6 dxc6 6.Qe2 Nd7 7.Be3 Qe7 8.Nc3.

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100%
21:49

Пока равная позиция: 8.Qe3. Но при этом Гукеш впервые задумался. А Непомнящий пошел гулять по залу.

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100%
21:47

Борьба за инициативу идет у Непомнящего с Гукешем, битва лидеров, напомним! 5.d4 exd4 6.Nxd4 Nxd4 7.Qxd4 Nc6.

21:46

Испанская партия у Непомнящего с Гукешем: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nge7.

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100%
21:45

Начали. Непомнящий в партии с Гукешем пошел пешкой на е4.

21:35

Турнирное положение: Гукеш, Непомнящий – по 5,5, Прагнанандха – 5, Видит, Накамура, Каруана – по 4,5, Фируджа – 3,5, Абасов – 3.

21:25

10-й тур:

Хикару Накамура (США) – Ниджат Абасов (Азербайджан) Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фируджа (Франция) Ян Непомнящий (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)

21:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию событий 10-го тура турнира претендентов в канадском Торонто. И с пристальным вниманием следим за партией Яна Непомнящего против Гукеша Доммараджу.

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