В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал первый раунд розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В борьбу за самый престижный трофей мирового хоккея вступили лучшая команда регулярного сезона — «Нью-Йорк Рейнджерс», а также «Вашингтон Кэпиталз», который пробрался в игры на выбывание лишь по итогам последнего матча в регулярке. Ожидаемо победу одержали нью-йоркцы, хотя «столичные» боролись за победу в первой игре плей-офф вплоть до финальной сирены.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1 (1-0 в серии)

По итогам регулярного чемпионата команда из Нью-Йорка заняла первое место и стала обладателем Президентского кубка. Благодаря этому достижению «Рейнджерс» получат преимущество домашней площадки на каждой стадии плей-офф 2024 года, до которой смогут добраться. Всего же они набрали 114 очков в 82 матчах, в то время как «Вашингтон» заработал 91 очко и вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.

Сама по себе победа в регулярном чемпионате не дает ничего — «Кэпс» вместе с Овечкиным выигрывали его трижды (в 2010, 2016 и 2017 годах), но каждый раз спотыкались в плей-офф и не добирались дальше второго раунда.

А свою единственную на данный момент победу в Кубке Стэнли «столичные» одержали как раз тогда, когда уступили гонку за Президентский трофей команде «Нэшвилл Предаторз».

Последними, кому удавалось сделать своеобразный дубль, выиграв и гладкий чемпионат, и плей-офф, был «Чикаго Блэкхокс» в 2013-м году. По мнению многих экспертов, в этом году подобное может осуществить «Рейнджерс», которые долго комплектовали команду для борьбы за Кубок Стэнли и выжидали своего момента. О большом психологическом давлении перед стартом плей-офф журналистам рассказывал Артемий Панарин — безусловная суперзвезда «синерубашечников», сумевшая выбить 120 очков по итогам регулярки.

«Чувствую себя хорошо, но впереди у нас самое важное время. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть эмоционально готовым к плей-офф. Ощущаю давление — мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только личное, но и командное давление», — заявил Панарин lohud.

Для «Вашингтона» же само по себе попадание в топ-16 команд НХЛ — большое достижения. Команда, потерявшая значительную часть ключевых игроков по ходу сезона из-за обменов и травм, только к середине дистанции смогла нащупать игру, встать на победный путь, помогла Александру Овечкину настрелять 31 шайбу в борьбе за вечный рекорд Уэйна Гретцки и достигла желаемого. Для тренерского штаба «Кэпс» во главе со Спенсером Карбери этот плей-офф вообще первый в карьере, из-за чего ставки на вашингтонцев в этой серии предельно невелики.

«Забудем об этом поражении и будем двигаться вперед»

Ключевым звеном успеха «Вашингтона» на решающем этапе стал голкипер Чарли Линдгрен — именно его сейвы помогли затащить команду на желаемую восьмую строчку в таблице, и именно от его игры будет зависеть насколько долго «Кэпиталз» протянут в плей-офф. В первом периоде игры с «Рейнджерс» все складывалось для него и его партнеров как нельзя лучше — семь отраженных бросков в створ из семи и три нейтрализации численного преимущества оппонентов позволили столичному клубу отправиться на перерыв с нулем в графе «пропущенные».

Но все изменилось буквально за две минуты второго периода: сначала счет открыл нападающий команды из Нью-Йорка Мэттью Ремпе, а всего через 33 секунды преимущество «Рейнджерс» упрочил российский форвард Артемий Панарин. Третью шайбу хозяев спустя еще полторы минуты забросил Джимми Веси.

3:0 — и казалось, что все в этой игре уже решено, но «Вашингтон» ответил через минуту — защитник Мартин Фехервари удачно завершил атаку своей команды и поразил ворота Игоря Шестеркина. В середине матча у Овечкина была потрясающая возможность забить в большинстве, но он не стал бросать из своего фирменного «офиса», выдав передачу партнеру на дальнюю штангу, которую тот не смог обработать.

В третьем периоде «Кэпиталз» попытались насесть на ворота «Рейнджерс», но совершили всего шесть бросков по воротам соперника. Окончательный счет игры установил нападающий Крис Крайдер, реализовавший выход один на один за менее чем четыре минуты до финальной сирены. 4:1 — первая игра осталась за нью-йоркцами.

После матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был предельно лаконичен и спокоен, призвав одноклубников как можно скорее выбросить из головы прошедшую игру. По ходу встречи россиянин не нанес в створ ворот ни одного броска, отметился двумя хитами и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Первый период прошел нормально. Во втором периоде мы допускаем пару ошибок, и они забивают голы. Но мы все понимаем, что это плей-офф. Всем нужно играть намного лучше, так что забудем об этом поражении и будем двигаться вперед», — заявил Овечкин.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии со счетом 1:0. Вторая встреча между этими командами пройдет также в Нью-Йорке. Игра состоится в ночь на 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени.