Вернуть лидерство: Непомнящий играет с Фируджей. LIVE

Снова задумался Алиреза и в итоге сделал рокировку. Ян ответил моментально. 6.0-0 e6.
Тем временем, Доммараджу и Прагнанандха разыгрывают спокойную испанскую партию. 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d3 Bc5 6.Bxc6 dxc6 7.c3.
На другой доске Каруана черными всерьез озадачил дебютом Абасова. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 Nf6 6.e3 c6 7.a4 0-0.
Сегодня Непомнящему предстоит играть черными — а значит, вряд ли стоит ждать от него агрессивной игры, если только Фируджа не будет допускать грубых ошибок. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин объяснил «Газете.Ru», почему атаковать черными рискованно:
«Черными навязать борьбу — это дополнительный, часто очень сильный риск, особо не разбежишься. Получается черными за что-то зацепиться — можно подумать, как играть на победу. Но тут все люди непростые, прошедшие сильнейшие турниры, сильнейший отбор. Черными можно выигрывать, если только белыми кто-то заигрывается. Эта стратегия существует сто лет: белыми играешь на победу, черными — уравниваешь и смотришь, как складывается ситуация. Конечно, если будут шансы, Ян будет играть и черными. Но пока у него даже шанса не было», — констатировал Смагин.
Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени. Но трансляции идут с задержкой — организаторы идут на это, чтобы избежать любой возможности читерства со стороны участников турнира. Никто не сможет в режиме реального времени узнать, как обстоят дела на других досках. Таким образом, мы узнаем первые ходы Непомнящего и Фируджи 15-ю минутами позже.
После восьми туров Непомнящий, в предыдущей партии не сумевший белыми обыграть аутсайдера Ниджата Абасова, делит лидерство с Гукешем Доммараджу из Индии, на счету обоих по 5 очков. Гукеш сегодня сыграет с соотечественником Рамешбабу Прагнанандхой. Еще один индус, Видит Гуджрати, белыми будет бороться с американцем Хикару Накамурой. Другому же шахматисту из США, Фабиано Каруане, предстоит черными играть с Абасовым.