Вернуть лидерство: Непомнящий играет с Фируджей. LIVE

21:30

Сегодня Непомнящему предстоит играть черными — а значит, вряд ли стоит ждать от него агрессивной игры, если только Фируджа не будет допускать грубых ошибок. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин объяснил «Газете.Ru», почему атаковать черными рискованно:

«Черными навязать борьбу — это дополнительный, часто очень сильный риск, особо не разбежишься. Получается черными за что-то зацепиться — можно подумать, как играть на победу. Но тут все люди непростые, прошедшие сильнейшие турниры, сильнейший отбор. Черными можно выигрывать, если только белыми кто-то заигрывается. Эта стратегия существует сто лет: белыми играешь на победу, черными — уравниваешь и смотришь, как складывается ситуация. Конечно, если будут шансы, Ян будет играть и черными. Но пока у него даже шанса не было», — констатировал Смагин.