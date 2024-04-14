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Спорт

Вернуть лидерство: Непомнящий играет с Фируджей. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов, 9-й тур. Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия). ОНЛАЙН

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Turar Kazangapov/Reuters
Россиянин Ян Непомнящий черными играет с Алирезой Фируджей из Франции в 9-м туре турнира претендентов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий тура.
Трансляция
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22:03

Снова задумался Алиреза и в итоге сделал рокировку. Ян ответил моментально. 6.0-0 e6.

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22:00

Тем временем, Доммараджу и Прагнанандха разыгрывают спокойную испанскую партию. 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d3 Bc5 6.Bxc6 dxc6 7.c3.

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21:58

Россиянин вернулся и ожидаемо поставил коня на с6.

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21:55

Нашел свой ход Фируджа, слон идет на g2. Яна пока нет за доской.

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21:54

На другой доске Каруана черными всерьез озадачил дебютом Абасова. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 Nf6 6.e3 c6 7.a4 0-0.

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21:52

И после этого хода россиянина Фируджа подозрительно надолго задумался.

21:48

Соперники выводят пешки вперед. 4.g3 c5.

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21:45

Поехали! Быстро отвечает Ян. 1.Nf3 d5 2.b3 Nf6 3.Bb2 Bf5.

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21:30

Сегодня Непомнящему предстоит играть черными — а значит, вряд ли стоит ждать от него агрессивной игры, если только Фируджа не будет допускать грубых ошибок. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин объяснил «Газете.Ru», почему атаковать черными рискованно:

«Черными навязать борьбу — это дополнительный, часто очень сильный риск, особо не разбежишься. Получается черными за что-то зацепиться — можно подумать, как играть на победу. Но тут все люди непростые, прошедшие сильнейшие турниры, сильнейший отбор. Черными можно выигрывать, если только белыми кто-то заигрывается. Эта стратегия существует сто лет: белыми играешь на победу, черными — уравниваешь и смотришь, как складывается ситуация. Конечно, если будут шансы, Ян будет играть и черными. Но пока у него даже шанса не было», — констатировал Смагин.

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ChessPro
21:25

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени. Но трансляции идут с задержкой — организаторы идут на это, чтобы избежать любой возможности читерства со стороны участников турнира. Никто не сможет в режиме реального времени узнать, как обстоят дела на других досках. Таким образом, мы узнаем первые ходы Непомнящего и Фируджи 15-ю минутами позже.

21:20

После восьми туров Непомнящий, в предыдущей партии не сумевший белыми обыграть аутсайдера Ниджата Абасова, делит лидерство с Гукешем Доммараджу из Индии, на счету обоих по 5 очков. Гукеш сегодня сыграет с соотечественником Рамешбабу Прагнанандхой. Еще один индус, Видит Гуджрати, белыми будет бороться с американцем Хикару Накамурой. Другому же шахматисту из США, Фабиано Каруане, предстоит черными играть с Абасовым.

21:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию событий 9-го тура турнира претендентов в канадском Торонто. И с пристальным вниманием следим за партией Яна Непомнящего против француза Алирезы Фируджи.

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