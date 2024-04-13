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Спорт

Забрать свое: Непомнящий играет с Абасовым белыми на турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 8-й тур. Непомнящий — Абасов. ОНЛАЙН

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Turar Kazangapov/Reuters
В проходящем в канадском Торонто турнире претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону лидирующий россиянин Ян Непомнящий играет белыми против аутсайдера Ниджата Абасова из Азербайджана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию восьмого тура.
Трансляция
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21:40

Ну что, все готово к началу. Очень важный раунд. Против Абасова белыми побеждать надо обязательно, а победа может помочь Непомнящему серьезно укрепить лидерство.

21:35

Турнирное положение: Непомнящий – 4,5, Гукеш, Каруана, Прагнанандха – по 4, Накамура, Видит – по 3,5, Фируджа – 2,5, Абасов – 2.

21:25

Пары 8-го тура:

Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США) Ян Непомнящий (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция) Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В канадском Торонто, где проходит турнир претендентов на матч за мировую шахматную корону, проходит восьмой тур. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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