Забрать свое: Непомнящий играет с Абасовым белыми на турнире претендентов. LIVE

Ну что, все готово к началу. Очень важный раунд. Против Абасова белыми побеждать надо обязательно, а победа может помочь Непомнящему серьезно укрепить лидерство.
Турнирное положение: Непомнящий – 4,5, Гукеш, Каруана, Прагнанандха – по 4, Накамура, Видит – по 3,5, Фируджа – 2,5, Абасов – 2.
Пары 8-го тура:
Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США) Ян Непомнящий (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция) Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия)