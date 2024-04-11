Дотер против стримера: Непомнящий играет с Накамурой на турнире претендентов. LIVE

Очень быстро играет Ян, почти не тратит время на раздумья. 14. Qxb7 Nxf2 15.Bxh7+ Kxh7 16.Qxa8 Nh3+
Пока строго по компьютеру играет Ян, предлагая оппоненту на е4 взять фигуру. 11.c5 Bc7 12.g3 a5 13.Nbd2 е6
На е5 отвечает ЯН, дальше развивается «русская» партия. 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d4d5.
Расписание игрового дня на ваших экранах:
Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия)
Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия)
Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия)