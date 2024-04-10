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Спорт

Битва за лидерство: Непомнящий играет с Каруаной на турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 6-й тур. Непомнящий — Каруана. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В канадском Торонто, где проходит турнир претендентов на мировую шахматную корону, играются партии шестого тура. Лидирующий на пару с индийцем Гукешем россиянин Ян Непомнящий белыми сражается с отстающим всего на полбалла американцем Фабиано Каруаной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:58

Пока Непомнящий думает, отметим, что его со-лидер Гукеш в партии с Хикару Накамурой пытается белыми создать себе перевес: 1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.c3 d5 4.e5 Bg4 5.Bb5+ Nc6 6.Bxc6+ bxc6.

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21:55

Интересно, что этот вариант Непомнящий с Каруаной разыгрывали уже трижды, причем разок даже на турнире претендентов. Всякий раз была ничья.

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21:48

Оба провели рокировку, и после этого слоном на g4 пошел Каруана.

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21:47

Вот так начали: 1... e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bb4 6.Nxc6 bxc6 7.Bd3 d5.

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21:46

Непомнящий пошел пешкой на е4, Каруана ответил симметричным ходом е5. И тут же конь с3 от Яна — защита четырех коней будет!

21:45

Все готово к началу!

21:40

Ну а что касается сегодняшнего поединка, то это партия главных изначальных фаворитов турнира. Непомнящий впереди на полбалла. Впрочем, Гукеш Доммараджу догнал Яна. Интересно, что Каруана накануне тоже ушел от поражения черными — от Алирезы Фируджи.

21:35

Что касается Яна Непомнящего, то свое лидерство он удержал с большими приключениями. В партии с Рамешбабу Прагнанандхой россиянин черными оказался в дебюте в почти безнадежном положении, но довести дело до победы индиец не смог.

21:30

Накануне случился самый пока что долгий тур на этом турнире. При этом в плане качества игры вышло очень средненько. И победа только одна была, хотя на волоске все партии висели.

21:25

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш – по 3,5, Каруана – 3, Прагнанандха, Накамура – по 2,5, Видит – 2, Абасов, Фируджа – по 1,5.

21:20

Расписание шестого тура:

Гукеш Доммараджу (Индия) – Хикару Накамура (США) Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США) Сантош Видит (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В канадском Торонто, где проходит турнир претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону, сегодня состоится шестой тур. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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