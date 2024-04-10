Овечкин установил абсолютный рекорд в НХЛ и затащил «Вашингтон» в плей-офф Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз» и помог своей команде подняться в зону плей-офф НХЛ. Кроме того, россиянин установил новый рекорд: он стал первым игроком в истории лиги, которому удалось забросить 30 и более шайб в 18 розыгрышах регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю Овечкин превзошел легенду лиги — знаменитого канадца Майка Гартнера.

Овечкин тащит «Вашингтон» в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу в последних пяти матчах. Однако долгое время всех усилий российского капитана было недостаточно, и «Вашингтон» угодил в кризис из шести поражений подряд.

Когда казалось, что надежды на попадание в плей-офф уже нет, случилось чудо: «столичные» одержали долгожданную победу, причем сделали это на выезде и против прямого конкурента за спасительную восьмую строчку Восточной конференции — «Детройт Ред Уингз» (2:1).

Без везения не обошлось: «крылья» играли в атаке гораздо лучше, но голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен включил режим бога и отразил 42 броска из 43-х, за что был признан третьей звездой дня НХЛ.

Только благодаря его стараниям «Кэпиталз» долгое время оставались в игре и в конце второго периода наказали «Детройт» за все упущенные моменты.

На 38-й минуте отличился лучший бомбардир «Вашингтона» Дилан Строум, а на 40-й преимущество «столичных» удвоил Овечкин.

Ти Джей Оши перехватил шайбу в центре площадки и отпасовал на Овечкина, который вошел в свой любимый левый круг вбрасывания и отправил снаряд в ближнюю «девятку» — 2:0!

Впоследствии именно этот гол оказался победным, поскольку за две секунды до финальной сирены «Дейтройт» все-таки сумел забросить свою шайбу (1:2) и сорвать Линдгрену «сухой» матч.

Благодаря этой победе «Вашингтон» набрал 85 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции НХЛ, а «Детройт» остался с 84 баллами и откатился на 10-ю строчку.

До конца регулярного чемпионата осталось провести всего четыре матча, и «столичным» нужно приложить все усилия, чтобы сохранить свое положение в турнирной таблице.

Овечкин установил новый рекорд

Обычно каждое взятие ворот в исполнении Овечкина сопровождается рекордом. Так получилось и на этот раз.

Шайба в ворота «Ред Уингз» стала для уже него 30-й в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом,

в активе Овечкина теперь 18 сезонов с 30 и более голами, и он установил абсолютный рекорд по этому показателю.

Ранее подобное достижение принадлежало канадской легенде НХЛ Майку Гартнеру, который успел побыть капитаном в «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс»: на его счету было 17 сезонов с 30 и более голами.

В связи с этим достижением Гартнер записал Овечкину видеопоздравление, которое выложила пресс-служба «столичных».

«Ови, я поздравляю тебя с 18-м сезоном, в котором ты забросил 30 и более шайб. Мы делили этот рекорд в течение очень короткого периода (один год. — «Газета.Ru»), и я очень ценю это. Теперь это достижение принадлежит тебе. У тебя много рекордов в НХЛ, и есть еще один великий, который тебе предстоит покорить. Желаю удачи!» — сказал Гартнер.

Кстати, о «вечном» рекорде Уэйна Гретцки по голам в НХЛ: Овечкину осталось забросить 42 шайбы для его повторения. Сейчас на счету россиянина 852 гола за всю карьеру в лиге, а у Гретцки — 894.

Также стоит отметить, что россиянин стал всего шестым игроком в истории НХЛ, который начал сезон в возрасте 38 лет и старше и сумел записать на свой счет 30 голов. Ранее это удавалось только Горди Хоу, Джонни Бьюсику, Бретту Халлу, Теэму Селянне и Мартену Сан-Луи.

Более того, по информации QuantHockey, Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голов в возрасте 38 лет, сравнявшись с Сан-Луи. На второй строчке — Бьюсик (31), а на первой — Халл (37). Судя по всему, совсем скоро россиянин побьет и этот рекорд.

Всего в текущем сезоне Великая Восьмерка забросил 30 шайб и отдал 33 голевые передачи в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин поблагодарил партнеров за помощь

Капитан «Вашингтона» не забыл похвалить автора голевой передачи Ти Джея Оши, который поспособствовал его новым достижениям.

«Оши проделал потрясающую работу на синей линии (подхватил шайбу после неточного паса соперника. — «Газета.Ru»), и мы вышли «два в одного». Я знал, что до сирены на перерыв осталось 15-20 секунд. Поэтому я попытался нанести бросок и просто надеялся, что шайба залетит в ворота. Так и произошло», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Также россиянин порадовался, что смог забросить 30 шайб в возрасте 38 лет на таком высоком уровне.

«Это довольно большая цифра. У меня получилось добиться этого благодаря стабильности, здоровью, а также моим партнерам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду», — отметил нападающий.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Баффало Сэйбрз» 12 апреля. Будем надеяться на продолжение голевых подвигов Овечкина.