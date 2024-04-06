Овечкин установил великий рекорд в НХЛ, но «Вашингтон» подставил его Александр Овечкин первым в истории НХЛ забросил 850 шайб за одну команду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил шестой дубль в сезоне и установил рекорд в НХЛ — стал первым игроком в истории, которому удалось забросить 850 шайб за один клуб. От «вечного» рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянина отделяют теперь 43 шайбы. Однако даже этого не хватило для успеха: «Вашингтон» проиграл «Каролине» (2:4) и рискует не попасть в плей-офф.

«Вашингтон» уничтожает свои шансы на выход в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» продолжает отчаянно сражаться за попадание в плей-офф НХЛ. Для этого «столичным» необходимо подняться в топ-8 турнирной таблицы Восточной конференции, а сейчас они занимают девятую строчку, на одно очко отставая от «Филадельфии Флайерз» (но при этом у «Вашингтона» остался один матч в запасе).

Таким образом, шансы на плей-офф у «Кэпс» все еще есть, но ситуация с каждым днем становится хуже: «столичные» проиграли уже пять матчей подряд, и конца этому кризису не видно.

Выезд в гости к «Каролине Харрикейнз» тоже завершился плачевно для команды Овечкина, хотя начало выдалось многообещающим.

Овечкин установил новый рекорд

38-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин взял инициативу на себя и уже на четвертой минуте открыл счет.

«Столичные» выиграли вбрасывание в чужой зоне, и Тревор Ван Римсдайк накинул шайбу на пятак «Каролины», где россиянин занял грамотную позицию и отправил снаряд в ворота — 1:0.

Под конец второго периода Овечкин оформил дубль. «Кэпс» опять оказались расторопнее на вбрасывании в чужой зоне, после чего Джон Карлсон нанес дальний бросок, а российский нападающий в одно касание переправил шайбу в ворота — 2:0.

Овечкин имел все шансы оформить хет-трик в матче против «Каролины», но в третьем периоде после дальнего броска угодил в перекладину.

На счету россиянина теперь 851 гол за всю карьеру в НХЛ — и все были забиты в составе «Вашингтона». Это позволило Великой Восьмерке стать первым игроком в истории лиги, которому удалось забросить 850 шайб и более в составе одного клуба.

Что касается погони за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894), то Овечкину осталось забросить 43 шайбы для повторения достижения. Впереди у Александра Великого еще два сезона по контракту с «Вашингтоном», так что этот рекорд с большой долей вероятности ему покорится.

Всего в текущем сезоне россиянин забросил 29 шайб (причем 21 — за последние 30 матчей) и отдал 33 голевые передачи.

«Вашингтон» развалился после бенефиса Овечкина

К сожалению, партнеры по команде не поддержали запал российского капитана. За весь второй и третий период «столичные» нанесли всего десять бросков в створ, а игроки «Каролины» — больше 30-ти.

«Вашингтон» почти не навязывал контригры, а в те редкие моменты, когда это все же случалось, российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков творил чудеса.

Так, он отразил бросок Тома Уилсона после выхода один на один, а также спас команду после выстрела в упор от Коннора Макмайкла.

Закономерно, что «ураганам» удалось сравнять счет, а затем и забить победный гол на 59-й минуте (3:2). После этого «столичные» сняли вратаря и выпустили шестого полевого, чтобы попытаться уйти от поражения, но вместо этого лишь пропустили в пустые ворота (2:4).

Таким образом, «Вашингтон» остался с 82 очками на девятой строчке Восточной конференции. На заветном восьмом месте располагается «Филадельфия» (83).

«Кэпс» осталось провести шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Больше очки терять нельзя.