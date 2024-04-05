На пути к первой победе: Непомнящий играет с Фируджей на турнире претендентов. LIVE

Тем временем, медленно развивается партия Каруаны и Абасова. 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e5 4.0-0 Bd6 5.d3 Nf6 6.Nc3 0-0 7.h3 a6 8.Bxc6 dxc6 9.Nh4 Re8 10.Qf3 g6.
До сих пор не может Фируджа решить, как ему вывести ферзя из-под удара. Или форсировать на d5, или подстраховаться и отойти на е8.
Долгие раздумья Фируджи позволяют нам проверить, как дела в партии Прагнанандха — Доммараджу. Там также неторопливый дебют: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g3 Bb4+ 5.Nc3 dxc4 6.Bg2 0-0 7.0-0 Nc6 8.a3 Be7 9.e4.
Тем временем, лишь девять ходов сделано в партии Накамуры и Гуджрати. 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Bc5 5.c3 0-0 6.0-0 d6 7.h3 Ne7 8.d4 c6 9.Bd3 Bb6.
У Фируджи было почти шесть минут преимущества над Яном, и от него мало что осталось. 17.Kg2 Qd7 18.Rd1.
Пока Фируджа думает над ходом, заглянем на доску Каруаны и Абасова. Там дебют гораздо медленнее разыгрывается. 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e5 4.0-0 Bd6 5.d3 Nf6 6.Nc3 0-0 7.h3 a6 8.Bxc6.
Пытаются соперники подловить друг друга на ошибке. Француз предложил Яну размен на f3, россиянин принял это предложение. 14.Qa2 Nb6 15.Bb3 Bxf3 16.gxf3 Qxd3.
Начинаются паузы. минуты три думал Ян, прежде чем выдвинуть пешку на d2. Алиреза ответил пешкой на а6.
Ферзя на d8 уводит Алиреза, Ян в ответ пытается захватить пространство на ферзевом фланге. 7.exd5 Qxd5 8.Bc4 Qd8 9.b4 Be7.
С небольшой задержкой начались партии, Непомнящий стартовал белыми! 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6
Все партии первого тура завершились вничью. Вот как выглядят сегодняшние пары:
Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа
Хикару Накамура — Видит Гуджрати
Рамешбабу Прагнанандха — Гукеш Доммараджу
Фабиано Каруана — Ниджат Абасов