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Спорт

На пути к первой победе: Непомнящий играет с Фируджей на турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов на титул чемпиона мира. Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция). ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В рамках второго тура турнира претендентов на мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий играет с французом Алирезой Фируджей. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:26

Тем временем, медленно развивается партия Каруаны и Абасова. 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e5 4.0-0 Bd6 5.d3 Nf6 6.Nc3 0-0 7.h3 a6 8.Bxc6 dxc6 9.Nh4 Re8 10.Qf3 g6.

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22:25

Теперь уже Непомнящий всерьез задумался.

22:18

Почти 15 минут прикидывал расклады француз и все же ушел в защиту на е8!

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22:15

До сих пор не может Фируджа решить, как ему вывести ферзя из-под удара. Или форсировать на d5, или подстраховаться и отойти на е8.

22:11

Долгие раздумья Фируджи позволяют нам проверить, как дела в партии Прагнанандха — Доммараджу. Там также неторопливый дебют: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g3 Bb4+ 5.Nc3 dxc4 6.Bg2 0-0 7.0-0 Nc6 8.a3 Be7 9.e4.

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22:09

Тем временем, лишь девять ходов сделано в партии Накамуры и Гуджрати. 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Bc5 5.c3 0-0 6.0-0 d6 7.h3 Ne7 8.d4 c6 9.Bd3 Bb6.

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22:05

У Фируджи было почти шесть минут преимущества над Яном, и от него мало что осталось. 17.Kg2 Qd7 18.Rd1.

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22:02

Пока Фируджа думает над ходом, заглянем на доску Каруаны и Абасова. Там дебют гораздо медленнее разыгрывается. 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e5 4.0-0 Bd6 5.d3 Nf6 6.Nc3 0-0 7.h3 a6 8.Bxc6.

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21:58

Пытаются соперники подловить друг друга на ошибке. Француз предложил Яну размен на f3, россиянин принял это предложение. 14.Qa2 Nb6 15.Bb3 Bxf3 16.gxf3 Qxd3.

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21:56

Быстрый обмен ходами. 11.a4 Bf5 12.Qc2 Nd5 13.Ne4 Bg4.

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21:52

Начинаются паузы. минуты три думал Ян, прежде чем выдвинуть пешку на d2. Алиреза ответил пешкой на а6.

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21:49

Ферзя на d8 уводит Алиреза, Ян в ответ пытается захватить пространство на ферзевом фланге. 7.exd5 Qxd5 8.Bc4 Qd8 9.b4 Be7.

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21:47

Ян ответил тем же. 6.0-0 d5.

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21:47

Рокировку провел француз. 4.d3 Bc5 5.c3 0-0.

21:45

С небольшой задержкой начались партии, Непомнящий стартовал белыми! 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6

21:30

Итак, с минуты на минуту начнется второй тур!

21:25

Очередные партии должны стартовать в 21:30 мск.

21:20

Все партии первого тура завершились вничью. Вот как выглядят сегодняшние пары:

Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа

Хикару Накамура — Видит Гуджрати

Рамешбабу Прагнанандха — Гукеш Доммараджу

Фабиано Каруана — Ниджат Абасов

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию второго дня турнира претендентов в Торонто.

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