Овечкин приблизился к рекорду Гретцки, но пережил позор с «Вашингтоном» Овечкин заявил, что «Вашингтон» после поражения сохраняет шансы на плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 849-ю шайбу за всю карьеру в НХЛ и приблизился к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 45 голов. Однако команда Овечкина проиграла «Питтсбург Пингвинз» на своей домашней арене со счетом 1:4, потерпела четвертое поражение подряд и теперь рискует не попасть в плей-офф НХЛ.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наступила жаркая концовка. За последние путевки в плей-офф яростно сражаются сразу пять команд Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвиз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Дейтройт Ред Уингз».

Все эти клубы расположились в турнирной таблице в пределах двух очков и борются за седьмое и восьмое место Восточной конференции — последние строчки, которые позволяют принять участие в борьбе за Кубок Стэнли.

По этой причине кризис «Вашингтона», который проиграл четыре последних матча, случился совершенно не вовремя.

Поражение на своей домашней арене от одного из главных конкурентов — «Питтсбурга» — получилось особенно болезненным.

Уже на 12-й минуте «пингвины» повели со счетом 2:0, причем счет открыл защитник Райан Ши, который до этого никогда не забивал в НХЛ, а удвоил преимущество другой игрок обороны «Питтсбурга» — Пьер-Оливье Жозеф, для которого этот гол стал лишь вторым в сезоне.

Овечкин всеми силами пытался забить — даже грубо снес на «пятаке» легендарного защитника «Пингвинз» Криса Летанга в попытке занести шайбу в ворота, — но ничего не помогало.

«Вашингтон» упустил еще несколько хороших шансов (в том числе дважды сыграв в большинстве), а «Питтсбург» поймал соперника на контратаке и без особого напряжения довел счет до 3:0 усилиями канадского нападающего Майкла Бантинга.

Только в третьем периоде «столичные» наконец сумели забросить собственную шайбу — для этого им понадобилось заработать большинство «пять на три».

Овечкин подкараулил удачный отскок шайбы на чужом «пятаке» после броска Сонни Милано и занес снаряд в ворота с метра — 1:3.

Для российского капитана «Вашингтона» эта шайба стала 849-й за всю карьеру в НХЛ. До «вечного» рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, ему осталось забросить еще 45 шайб.

Учитывая, что контракт Овечкина действует до конца сезона-2025/26, у него остается еще два сезона и семь игр в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, чтобы побить достижение Гретцки.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил уже 27 шайб и отдал 33 голевых передачи в 72 сыгранных матчах.

Жаль, что гол россиянина не помог «Вашингтону» совершить камбэк: больше «столичные» шайб не забросили, а нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер поставил точку в матче, поразив пустые ворота, — 4:1.

Из-за этого поражения «Кэпс» вылетели из топ-8 Восточной конференции, а значит, на данный момент не попадают в плей-офф НХЛ. В активе команды Овечкина осталось 82 очка, и она располагается на девятом месте в турнирной таблице.

Из позитивных новостей: в запасе у «Вашингтона» есть один матч по сравнению с «Айлендерс» (83 очка, восьмое место) и «Филадельфией» (83 очка, седьмое место). Так что борьба еще не проиграна, однако серию из поражений необходимо срочно прервать.

Овечкин заявил о везении «Питтсбурга»

Овечкин объяснил поражение от «Питтсбурга» тем, что соперникам очень сильно повезло в эпизодах с двумя первыми заброшенными шайбами, а также призвал партнеров действовать быстрее и делать меньше пасов перед воротами соперников.

«В первом периоде у нас были хорошие моменты, а игроки «Питтсбурга» нанесли два броска, после которых шайба попала в конек, в клюшку и залетела в ворота. Мы пытались отыграться, создавали хорошие моменты, но их вратарь здорово проявил себя.

На мой взгляд, мы стараемся сделать лишнюю передачу, чуть дольше держим шайбу, пытаемся красиво разыграть. Но такой подход не сработает — особенно в этот момент сезона, когда все думают только о победе и играют быстрее. Мы должны оперативнее принимать решения. Завтра новый день и важный матч», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

При этом капитан «Вашингтона» уверен, что его команда сохраняет шансы на плей-офф.

«Мы еще в игре. Нам просто нужно продолжать бороться. Вот и все», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

6 апреля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз», которая набрала 101 балл и занимает третье место в Восточной конференции.