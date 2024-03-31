«В спорте тяжелее, чем на телевидении»: интервью с чемпионкой мира Стубайло Чемпионка мира Стубайло рассказала об участии в новом шоу «Утро.ТНТ»

1 апреля на телевидении стартует новое информационно-развлекательное шоу «Утро.ТНТ». Одной из его ведущих стала Анжелика Стубайло — двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России, а также ведущая «Матч ТВ». В интервью «Газете.Ru» она рассказала, почему согласилась вести утреннее шоу, как спорт и полученные благодаря ему навыки продолжают помогать ей в жизни и работе, а также о своей большой мечте.

— Расскажите, как вам поступило предложение работать в шоу «Утро.ТНТ»?

— Хотела начать отвечать на этот вопрос фразой «Мне поступил неожиданный звонок», но, буду честной, на самом деле я знала о том, что планируется этот проект и что в него ищут ярких, креативных, молодых, красивых ведущих. Мой коллега с «Матч ТВ» Максим Васильчук уже был на собеседовании с продюсерами и по секрету сказал мне, что мою кандидатуру там тоже рассматривают.

Конечно, я была безумно рада. И, скрестив пальцы, ждала, когда меня пригласят поговорить. Так и произошло. Мне написали, назначили встречу, я приехала счастливая, заряженная, и все прошло замечательно. Но тогда меня еще никуда не утвердили.

— Чего ждете от этого проекта?

— Я всегда хотела реализовывать свои творческие ресурсы, и проект «Утро.ТНТ» идеально для этого подходит. Уже на начальном этапе съемок я получила то, чего ждала от проекта: выход из зоны комфорта — это главное. Креативная команда авторов, сценаристов, режиссеров, продюсеров, всех участников шоу – от этих людей я получаю новые знания, вдохновляюсь, учусь у них.

— В чем отличие шоу «Утро.ТНТ» от других утренних шоу? На ваш взгляд, чем оно будет интересно и полезно зрителю?

— Считаю, что у шоу «Утро.ТНТ» есть одно главное отличие от всех остальных – это то, что нам разрешают быть собой в кадре, шутить от себя, выходить за рамки сценария, жить в кадре. Зрителям стоит ждать искрометного юмора, который может быть запланирован по сценарию, а может быть полной импровизацией ведущих.

— Легко ли было влиться в новый формат утреннего шоу на развлекательном канале после спортивного? Возможно, столкнулись с какими-то новыми трудностями или подметили интересные различия?

— Влиться в формат утреннего шоу было легко, потому что позади опыт утренних эфиров на «Матч ТВ». Я не могу сказать, что столкнулась с какими-то трудностями или сложностями. Скорее это «выход из зоны комфорта» из-за нового формата шоу, но я такое очень люблю. Когда я занимаюсь делом, которое мне нравится – а это именно то, – я прикладываю максимум усилий, с удовольствием учусь новому и получаю от этого колоссальное удовольствие. Вокруг меня много ребят, которые уже давно работают с развлекательным контентом, и я у них многому учусь.

Да, безусловно, что в профессиональном спорте, что на телевидении требуется постоянное развитие, постоянная работа над собой. Нужно бесконечно стремиться к лучшей версии себя и никогда не останавливаться, и я живу по таким принципам.

Я очень самокритичный человек, поэтому всегда найду, над чем поработать.

— У вас за плечами профессиональная карьера с вершиной в виде победы на чемпионате мира. Сейчас вы работаете на телевидении. И там, и там требуется постоянное развитие. Сравните эти профессии, где сложнее?

— Могу сказать об одном сходстве. Когда выходишь в прямой эфир на многомиллионную аудиторию и когда выходишь на гимнастический ковер на многотысячные трибуны — есть схожесть ощущений этого адреналина внутри, и ты на него подсаживаешься. Со мной согласны многие ведущие, которым я об этом рассказывала. После спорта я нашла для себя альтернативу, где я могу восполнить эти эмоции – это выход в прямой эфир. Если сравнивать профессии по критерию, где сложнее, без объяснений скажу, что это профессиональный спорт.

Спорт помогает мне не только на телевидении, но и в жизни. Безусловно, профессиональный спорт воспитывает в тебе дисциплину, воспитывает невероятную стрессоустойчивость, способность быстро реагировать и принимать решения в каких-то стрессовых ситуациях. Это сила воли, это умение преодолевать себя. Я могу очень много перечислять, потому что спорт сделал из меня того человека, которым я являюсь. И, не пройдя тот огромный путь в спорте, не думаю, что дальнейшие профессии я осваивала бы так легко, как сейчас.

close 100% Пресс-служба ТНТ

— Вы говорили, что Ирина Винер во время первого эфира чуть ли не стояла рядом. Насколько она вообще помогает своим воспитанницам по жизни после гимнастики? Можете назвать ее второй мамой или это отношения какого-то иного рода?

— Ирина Александровна Винер – это человек, про которого я могу говорить очень много. Я безмерно уважаю и люблю ее, горжусь, что была и остаюсь ее ученицей. У нас с ней очень теплые человеческие отношения, я ими очень дорожу. Да, я считаю, что она моя вторая мама, и это не просто слова, это я говорю от души. Я беру с нее пример во всем. Она невероятно мудрая женщина, я ее просто обожаю всем сердцем, и она меня сопровождает, ведет. Ирина Александровна дает мне и рабочие советы, и жизненные, личные.

— Вы работаете и в футболе, и в хоккее. Полюбили эти виды спорта?

— Уже полгода я являюсь участником и ведущей шоу «Это хоккей, брат!» на YouTube. Хоккей действительно стал моим любимым видом спорта после художественной гимнастики. У меня появилось очень много знакомых из мира хоккея, очень много поддержки из мира хоккея мне приходит, и мне реально интересно наблюдать за этим видом спорта, прийти домой, включить какой-нибудь хоккейный матч, поболеть за команду.

— В последнее время вы активно ворвались в медийный спорт. Как это получилось? Что в медиаспорте нравится и не нравится? Какие планы лично у вас?

— Это действительно то, что мне нравится! Идея медиалиги, мне кажется, очень интересной и актуальной сейчас. Это популяризация спорта, привлечение зрителей, дружеская атмосфера. Я не вижу минусов в медиаспорте. Нужно привлекать в спорт звезд и людей из абсолютно разных жизненных направлений. Мне нравится наблюдать за тем, как люди, едва знакомые, в начале первой игры становятся одной сплоченной командой, преследуют одну цель, и становятся такой семьей, хотя буквально сегодня они познакомились.

В хоккейной Медиалиге я стала тренером в команде «Титан». Говорят, у меня неплохо получается, я поддерживаю ребят, очень активно болею за них. Планов в медиаспорте у меня нет. Я просто делаю то, что мне в кайф.

— Вы с трех лет занимались спортом. Никогда не хотелось бросить? Как справлялись?

— Да, в три года родители принесли меня на руках в гимнастический зал, и с этого момента до завершения своей карьеры я ни разу не хотела бросить спорт. Я безумно любила художественную гимнастику, и мне всегда приятно вспоминать свою профессиональную карьеру. Я горела этим делом. Именно поэтому у меня получилось добиться таких больших высот в спорте, стать двукратной чемпионкой мира. Я завершила свою спортивную карьеру не из-за того, что захотела бросить спорт, а из-за множества операций и травм. Если бы не это, уверена, что я продолжала бы еще выступать, тренироваться и защищать честь нашей страны.

— На кого равняетесь в профессии телеведущей и почему? Помогают ли коллеги в работе, если да, то как?

— Я равняюсь, вдохновляюсь и заряжаюсь, когда смотрю на Тину Канделаки. Это человек, который бесконечно работает над собой. Каждый раз, когда я ее вижу, я думаю: куда еще лучше? Как можно выглядеть еще лучше, как можно говорить еще лучше, как можно подавать себя еще лучше, но Тина всегда работает над собой. И я беру с нее пример!

Коллеги, конечно, помогают. Передаю привет всем своим соведущим-мужчинам на «Матч ТВ». Мне всегда помогали и отвечали на мои глупые вопросы, объясняли футбольные нюансы.

— Наверняка за время карьеры в спорте и на ТВ было немало веселых историй. Расскажите что-нибудь из обеих сфер.

— В спорте было невероятное количество веселых историй. Многие я не могу рассказать, поэтому поверьте на слово, историй огромное количество. А вот самые смешные истории с телевидением – это, конечно же, оговорки во время прямых эфиров. У меня их тоже было большое количество.

Первая оговорка была в самом начале моей карьеры. Вместо CNN в спортивных новостях я сказала CCN. В ухо тут же раздался смех из монтажки, где сидят режиссеры и редакторы. И я не поняла даже в моменте, что я сказала, а когда пересмотрела, чуть не сгорела от стыда. А после была еще одна очень смешная оговорка: вместо «лудомании» я сказала «лудодония». И в этот момент я сама не сдержала смех, мой соведущий — тоже, и мы в прямом эфире начали смеяться.

— Как вы считаете, красота в работе больше помогает или мешает?

— Конечно же, красота помогает везде, и в работе, и в жизни. Не буду лукавить.

— В спорте вы стали чемпионкой мира, а какая у вас цель на ТВ и в журналистике?

— Планы и цели, конечно же, у меня есть, но я не любитель рассказывать о них, оставлю их при себе и буду к ним идти. Но могу рассказать вам про свою мечту. Я мечтаю попробовать себя в качестве актрисы, сняться в фильме или сериале.