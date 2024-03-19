«Наш хоккейный брат»: умер 42-летний тренер «Салавата» Кольцов

«Салават Юлаев» сообщил о смерти тренера команды Константина Кольцова, ему было 42 года. Знаменитый в прошлом хоккеист, обладатель Кубка Гагарина скончался в Майами, куда прилетел поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. По информации СМИ, причиной смерти Кольцова стал оторвавшийся тромб. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «Газете.Ru» назвал Кольцова хоккейным братом, служившим великой игре, и призвал помнить о нем.

«Навсегда вписал себя в историю «Салавата Юлаева»

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды», — говорится в сообщении.

Играл с Лемье и Кросби, выигрывал Кубок Гагарина

Константин Кольцов родился в Минске. В семь лет поступил в школу «Юность», где начал заниматься хоккеем и дошел до молодежной команды. На взрослом уровне он дебютировал в России — молодого игрока подписала «Северсталь». Его первый матч в чемпионате России состоялся в 1998 году, а год спустя он уже был стабильным игроком основы. Тогда же он выступил за сборную Белоруссии на трех чемпионатах мира — в составе юниорской, молодежной и взрослой команд.

Уже в 1999 году нападающего под общим 18-м номером задрафтовал «Питтсбург». Однако путь Кольцова за океан оказался долгим: лишь три года спустя, успев поиграть за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс» и московский «Спартак», игрок присоединился к «Пингвинз». Первую шайбу за новую команду он забросил на выезде в ворота «Чикаго». В общей сложности он провел в НХЛ 144 матча, в которых набрал 38 (12+26) очков. За «Питтсбург» он успел поиграть вместе с легендарными Марио Лемье и Сидни Кросби.

В 2002 году в составе сборной Белоруссии Кольцов принял участие в Олимпийских играх, после которых получил звание заслуженного мастера спорта Республики Беларусь.

В 2006 году он вернулся в Россию, став игроком «Салавата Юлаева». Вскоре он стал чемпионом России, а затем выиграл Кубок Гагарина. После «Салавата» он выступал за мытищинский «Атлант» и минское «Динамо», а затем завершил карьеру. При этом он остался в «Динамо», став помощником главного тренера.

Тренерскую карьеру в 2021 году он продолжил в «Спартаке». А год спустя вошел в штаб Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве», где и проработал до самого конца. Буквально за несколько часов до появления новости о смерти Кольцова стало известно, что он покинет клуб.

Причина смерти не названа

Официальной информации о причинах смерти 42-летнего спортсмена не было. Как сообщает Smartpress.by со ссылкой на пресс-службу «Салавата Юлаева», Кольцов скончался из-за оторвавшегося тромба. Однако клуб эту версию опроверг.

«Информация о том, что якобы белорусской прессе хоккейный клуб «Салават Юлаев» подтвердил информацию о причине смерти (тромб), не соответствует действительности. Мы никому ничего не подтверждали, с нами никто не связывался», — цитирует заявление «СЮ» РИА Новости.

Знаменитый хоккеист и тренер умер в Майами, куда прилетел поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Она должна была выступить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в этом городе, но, по данным портала Tennis365, в связи с трагедией она снялась с соревнований. Соболенко исключена из официального расписания тренировок, а из соцсетей удалены записи о ее участии.

«Еще жить да жить»

Хоккейный мир выражает соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский считает, что Кольцов был перспективным тренером.

«Я знал его, как игрока, близко знакомы не были. Он талантливый парень, серьезный. Соболезную семье и близким. Безусловно, он очень любил хоккей, свою работу, перешел на тренерскую должность и был очень перспективным. Жалко, что мы теряем таких людей в таком возрасте», — сказал Каменский в интервью «Спорт-экспрессу».

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг шокирован известием. Он вспомнил недавнюю встречу с Кольцовым на Кубке Первого канала, где специалист возглавлял белорусскую сборную.

«Сегодня ночью пришла ужасная новость — ушел из жизни Константин Кольцов. Самоотверженный игрок, перспективный тренер. Совсем недавно мы встречались с ним на Кубке Первого канала, где он возглавлял сборную Беларуси. Под руководством Кольцова белорусы показали яркий, интересный хоккей, играть с ними было непросто и очень интересно. Константин был замечательным игроком и, не сомневаюсь, стал бы замечательным тренером», — написал Ротенберг в Telegram.

Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов рассказал, что Кольцов собирался возглавить минское «Динамо». Известный специалист отметил, что виделся с Константином совсем недавно.

«Он был у меня в команде, в сборной. Костя был нормальным парнем. Вот только что он был живой… Тяжело что-то сказать. Нормальный парень, рабочий. Вообще без всяких претензий работал всегда, тренировался. И сейчас вроде бы должен был стать главным тренером «Динамо» Минск. Знаете, как, нельзя везде соломку подстелить…

Не знаю, что случилось с ним. Знаю, что он в Америке. Кто-то говорит, что тромб оторвался. Узнал вот — и в шоке. Только что парень живой, я его только что видел. Молодой, 43 года ему только 17 апреля должно было исполниться. Жить да жить, вся жизнь впереди ещё! С этим надо жить…

Сын сейчас звонил. Уже говорят, что сейчас с машиной что-то связано. Нет сейчас официального заявления», — сказал Крикунов «Чемпионату».

«Наш хоккейный брат»

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов в комментарии «Газете.Ru» назвал Кольцова «хоккейным братом». Он призвал помнить о нем и о том, что он служил великой игре.

«Молодой же парень, что случилось? Соболезную семье, прежде всего.

Наш брат хоккейный, товарищ, верой и правдой служил хоккею — великой игре.

Как жалко... Такой возраст для тренера, период становления. Большая потеря. У него было предложение от минского «Динамо»? Конечно, это было бы перспективно, он уже поработал, получил опыт. Не хотел бы комментировать то, о чем не знаю, слухи и домыслы — это не для меня. Соболезнования семье, это большая трагедия. Будем помнить о человеке, других слов у меня нет», — сказал Фетисов.

Соболезнования в связи со смертью Кольцова выразили Континентальная хоккейная лига, Федерации хоккея России и Белоруссии, «Салават Юлаев», «Ак Барс», минское «Динамо». Пресс-служба «Салавата» сообщила, что болельщики несут цветы к центральному входу «Уфа-Арены».