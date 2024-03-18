На Камчатке туристы попали под снежную лавину. Спасатели не могут добраться до выживших МЧС: на Камчатке группа туристов оказалась под завалами после схода лавины

18 марта на Камчатке произошел сход лавины, под которую попала туристическая группа из 11 человек. Девяти из них удалось выжить. Спасатели не могут пробраться к тургруппе из-за сложных погодных условий, темного времени суток и возможного схода еще одной лавины. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что организаторам тура грозит до десяти лет тюремного заключения.

Оба пропавших туриста обнаружены

Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки. По данным ведомства, туристическая группа из 11 человек приехала на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. В сообщении МЧС отметили, что выбраться смогли все, кроме двоих членов группы.

Спустя некоторое время сами же туристы обнаружили тело женщины, не сумевшей выбраться из-под снежного завала. Ею оказалась 44-летняя Татьяна Некрасова, сообщил Telegram-каналу SHOT заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Telegram-канал 112 утверждает, что также было обнаружено тело 19-летнего Глеба Пылева, который принимал участие в экскурсии. Таким образом, предварительно, тела обоих пропавших без вести были найдены.

По данным Shot, спасатели из-за сложных погодных условий еще не добрались до оставшихся в живых членах туристической команды, продолжая держать связь с ними через спутник.

Группу возглавлял Алексей Чепуштанов. Все ее участники — местные жители. В беседе с «Газетой.Ru» его друг заявил, что инструктор на протяжении нескольких лет занимается туристическими экскурсиями и за это время успел накопить богатый опыт.

«Алексей — очень сильное существо. И профессионал. Группы несколько лет водит. Сам он многими тропами гуляет, где профессионалы не все гуляют. И группа, которую повел, скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев (но это ли группа студентов — нужно проверить). Сам пытаюсь с ним связаться и прояснить все», — сообщил он.

В начале марта 2024 года пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю после схода лавины в Кроноцком заповеднике сообщила, что выходить к сопкам и горным массивам в текущий период крайне опасно.

«Самопроизвольный сход лавин может произойти в любой момент, а причиной трагедии может также стать антропогенное воздействие, например передвижение на снегоходе или спуск на лыжах или сноуборде по склонам сопок и вулканов. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни. Объясните своим детям об опасности игр вблизи сопок», — заявили в ГУ МЧС.

Организаторам тура может грозить до 10 лет тюрьмы

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что после гибели двух членов экскурсионной группы на Камчатке из-за схода лавины ответственность будут нести организаторы ски-тура.

«Чаще всего ответственность несут именно организаторы подобных туристических экскурсий, если их вина будет доказана в ходе следственных действий. Именно они ответственны за то, чтобы все экскурсии отвечали необходимым требованиям безопасности. Возможно, привлечены к ответственности будут и их подчиненные, здесь необходимо смотреть документы, но основная ответственность именно на организаторах», — заявил Калинов.

По его словам, им может грозить реальный тюремный срок за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Как правило, подобные происшествия приводят к возбуждению уголовных дел по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если в рассматриваемом случае будет жертва или же человек получит тяжкий вред здоровью, то возможно наказание в виде лишения на срок до шести лет лишения свободы. Если жертв будет несколько, то виновным грозит наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Каждое дело индивидуально, но судебная практика чаще всего именно по этой статье. Когда в Москве затопило людей, которые посещали экскурсию в коллекторах, дело также по 238-й статье возбуждалось. Вероятнее всего, здесь будет так же», — заключил Калинов.