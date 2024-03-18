На Камчатке туристы попали под снежную лавину. Спасатели не могут добраться до выживших

Оба пропавших туриста обнаружены
Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки. По данным ведомства, туристическая группа из 11 человек приехала на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. В сообщении МЧС отметили, что выбраться смогли все, кроме двоих членов группы.
Спустя некоторое время сами же туристы обнаружили тело женщины, не сумевшей выбраться из-под снежного завала. Ею оказалась 44-летняя Татьяна Некрасова, сообщил Telegram-каналу SHOT заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Telegram-канал 112 утверждает, что также было обнаружено тело 19-летнего Глеба Пылева, который принимал участие в экскурсии. Таким образом, предварительно, тела обоих пропавших без вести были найдены.
По данным Shot, спасатели из-за сложных погодных условий еще не добрались до оставшихся в живых членах туристической команды, продолжая держать связь с ними через спутник.
Группу возглавлял Алексей Чепуштанов. Все ее участники — местные жители. В беседе с «Газетой.Ru» его друг заявил, что инструктор на протяжении нескольких лет занимается туристическими экскурсиями и за это время успел накопить богатый опыт.
«Алексей — очень сильное существо. И профессионал. Группы несколько лет водит. Сам он многими тропами гуляет, где профессионалы не все гуляют. И группа, которую повел, скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев (но это ли группа студентов — нужно проверить). Сам пытаюсь с ним связаться и прояснить все», — сообщил он.
В начале марта 2024 года пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю после схода лавины в Кроноцком заповеднике сообщила, что выходить к сопкам и горным массивам в текущий период крайне опасно.
«Самопроизвольный сход лавин может произойти в любой момент, а причиной трагедии может также стать антропогенное воздействие, например передвижение на снегоходе или спуск на лыжах или сноуборде по склонам сопок и вулканов. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни. Объясните своим детям об опасности игр вблизи сопок», — заявили в ГУ МЧС.
Организаторам тура может грозить до 10 лет тюрьмы
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что после гибели двух членов экскурсионной группы на Камчатке из-за схода лавины ответственность будут нести организаторы ски-тура.
«Чаще всего ответственность несут именно организаторы подобных туристических экскурсий, если их вина будет доказана в ходе следственных действий. Именно они ответственны за то, чтобы все экскурсии отвечали необходимым требованиям безопасности. Возможно, привлечены к ответственности будут и их подчиненные, здесь необходимо смотреть документы, но основная ответственность именно на организаторах», — заявил Калинов.
По его словам, им может грозить реальный тюремный срок за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
«Как правило, подобные происшествия приводят к возбуждению уголовных дел по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если в рассматриваемом случае будет жертва или же человек получит тяжкий вред здоровью, то возможно наказание в виде лишения на срок до шести лет лишения свободы. Если жертв будет несколько, то виновным грозит наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Каждое дело индивидуально, но судебная практика чаще всего именно по этой статье. Когда в Москве затопило людей, которые посещали экскурсию в коллекторах, дело также по 238-й статье возбуждалось. Вероятнее всего, здесь будет так же», — заключил Калинов.