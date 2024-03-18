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Второй год подряд: Медведев и Алькарас бьются в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. LIVE

Теннис. «Мастерс». Индиан-Уэллс. Финал. Медведев (Россия) — Алькарас (Испания). ОНЛАЙН

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Ciro De Luca/Reuters
В финале «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс второй год подряд встречаются россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
00:14

Эйс от Медведева — 1:0.

00:13

Срывает прием второй подачи испанец — 40:0.

00:13

Короткий прием и уверенный виннер с отскока от сетки от Даниила — 30:0.

00:12

В размене кроссам здорово обострил Даниил — 15:0.

00:12

Даниил Медведев выходит на подачу. Алькарас выиграл жеребьевку и выбрал прием.

00:07

Уже вовсю идет разминка. Скоро матч начнется.

00:05

В личных встречах небольшой перевес у Алькараса — 3-2. Сначала на Уимблдоне в 1/32 финала в 2021 году победил Медведев — 6:4, 6:1, 6:2. Дальше Алькарас как раз выиграл в прошлогоднем финале в Индиан-Уэллс — 6:3, 6:2; а затем испанец был еще и сильнее в полуфинале Уимблдона — 6:3, 6:3, 6:3. Зато в шикарнейшем полуфинале US Open Медведев взял впечатляющий реванш — 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3. После этого была победа Алькараса на групповом этапе на прошлогоднем Итоговом турнире, но там испанец был куда более мотивирован из-за турнирной ситуации — 6:4, 6:4.

00:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс второй год подряд встречаются россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас, который победил в прошлом году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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