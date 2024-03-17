Битва за финал «Мастерса»: Медведев сражается с Полом в Индиан-Уэллс. LIVE

Пол пошел вперед со второй подачи Даниила и поймал того на противоходе с лета вторым ударом — 40:30.
Не прошла первая, а после приема Даниила американец дал в аут — 0:2, Медведев повел с брейком во второй партии!
Пол атаковал, но Медведев продемонстрировал мастерство своей обороны и в итоге ударил так, что соперник отбил с лета далеко в коридор — 30:30.
Опять не было первой подачи, Пол вышел к сетке и держал ситуацию в своих руках, но в итоге ошибся — 0:1, впервые в матче Медведев берет свою подачу, и сразу под «ноль». Это важный момент.
Начал второй сет с подачи Медведев. Первая не прошла, вторую коротко принял Пол, дальше был обмен воллеями у сетки, в котором американец не попал — 15:0.
Пожалуй, единственная хорошая новость для российских болельщиков: худший на данный момент сет Даниила Медведева в сезоне позади. Но ситуацию надо исправлять.
Медведев вышел к сетке, бросил не очень удачный укороченный, но Пол пробил в сетку, догнав — меньше, брейк-пойнт!
И снова укороченным отыгрывается россиянин. Соперник догнал мяч, но, тянувшись, не попал — ровно.
Несколько раз в заднюю линию попал Медведев, но Пол со всем справился и в итоге завершил розыгрыш мощным виннером с форхенда — больше, четвертый сетбол!
Нет первой подачи. Медведев атакует вторую, а розыгрыш заканчивает шикарным укороченным — ровно.
Какой виннер кроссом с форхенда от Медведева в розыгрыше со второй подачи — 40:30, второй сетбол.
Шикарной свечкой Томми завершает гейм в свою пользу — 5:1, так и не может Медведев взять свою подачу.
Пол идет вперед со второй подачи Медведева, дальше идет немного нелепый розыгрыш, но в конце концов после свечки Медведева американец забивает в свободный корт — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Входит с приемом в корт Пол, а Медведев не перебрасывает сетку — 4:0. уже с двумя брейками впереди американец.
Ошибка Медведева в розыгрыше — в сетку пробил после острого слайса соперника. Меньше, брейк-пойнт снова.
Не проходит первая, а после приема соперником второй Медведев не попадает с бэкхенда — меньше, брейк-пойнт.
Везет американцу — мяч попадает в трос и перелетает через Медведева, летевшего закрывать сетку. 15:15.
И еще одна ошибка Медведева, хотя играл правильно, но не попал свечой в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт у американца.
И опять долгий обмен ударами. Вроде не очень удачно Пол укоротил, но догнавший мяч Медведев не перебросил сетку — 15:15.
Интересно, что в случае победы Медведева в этом матче в Индиан-Уэллс повторится прошлогодний финал. Тогда Алькарас был сильнее в решающем поединке — 6:3, 6:2. Но для начала россиянину надо пройти Пола еще все-таки.
Медведев и Пол встречались до сих пор дважды, и обе встречи остались за россиянином. В 2021 году он победил в 1/32 финала «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Ну а в прошлом году Даниил оформил разгром в 1/16 финала турнира в Пекине — 6:2, 6:1.
Несколько минут назад наконец завершился первый полуфинал, в котором вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл третью ракетку мира итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:3, 6:2. Причем для Синнера это поражение стало первым в сезоне. А еще матч прерывался на три часа из-за дождя. Потому встреча Медведева с Полом начнется так поздно. Ну или рано, если говорить о московском времени.