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Битва за финал «Мастерса»: Медведев сражается с Полом в Индиан-Уэллс. LIVE

Теннис. «Мастерс». Индиан-Уэллс. Полуфинал. Пол (США) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

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IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press
В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде играют американец Томми Пол и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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05:54

Удачно идет Пол к сетке с первой подачи — 15:0.

05:52

Аут на приеме — 0:3, обратная ситуация у нас во втором сете.

05:52

Пол пошел вперед со второй подачи Даниила и поймал того на противоходе с лета вторым ударом — 40:30.

05:51

Двойная ошибка — 40:15.

05:51

К сетке идет Пол, но не справляется — 40:0.

95:50

И кросс, и слайс, и укороченный выполнил Медведев в розыгрыше и в итоге дожал — 30:0.

05:50

Выжал в атаке ошибку соперника россиянин — 15:0.

05:49

Не прошла первая, а после приема Даниила американец дал в аут — 0:2, Медведев повел с брейком во второй партии!

05:48

Медведев снова пошел к сетке, поддавил и заставил оппонента ошибиться — 30:40, брейк-пойнт!

05:47

Пол атаковал, но Медведев продемонстрировал мастерство своей обороны и в итоге ударил так, что соперник отбил с лета далеко в коридор — 30:30.

05:47

Эйс по центру от Томми — 30:15.

05:47

Аут по длине с приема у россиянина — 15:15.

05:46

Двойная ошибка от Пола — 0:15. Пока все очки в сете за Даниилом.

05:45

Опять не было первой подачи, Пол вышел к сетке и держал ситуацию в своих руках, но в итоге ошибся — 0:1, впервые в матче Медведев берет свою подачу, и сразу под «ноль». Это важный момент.

05:45

Нет приема по длине — 40:0.

05:44

Не проходит первая, но после приема второй Медведев исполняет шикарный кросс на вылет — 30:0.

05:43

Начал второй сет с подачи Медведев. Первая не прошла, вторую коротко принял Пол, дальше был обмен воллеями у сетки, в котором американец не попал — 15:0.

05:42

Пожалуй, единственная хорошая новость для российских болельщиков: худший на данный момент сет Даниила Медведева в сезоне позади. Но ситуацию надо исправлять.

05:41

И на этот раз Пол у сетки реализует его — 6:1! Первый сет за американцем.

05:40

Еще удачный серв энд воллей — больше, пятый сет-пойнт.

05:40

Выходит к сетке Пол после выбивающей подачи и закрывает сетку — ровно.

05:39

Медведев вышел к сетке, бросил не очень удачный укороченный, но Пол пробил в сетку, догнав — меньше, брейк-пойнт!

05:39

И снова укороченным отыгрывается россиянин. Соперник догнал мяч, но, тянувшись, не попал — ровно.

05:38

Несколько раз в заднюю линию попал Медведев, но Пол со всем справился и в итоге завершил розыгрыш мощным виннером с форхенда — больше, четвертый сетбол!

05:37

Нет первой подачи. Медведев атакует вторую, а розыгрыш заканчивает шикарным укороченным — ровно.

05:37

Прием Медведева в аут со второй подачи — больше, третий сет-пойнт.

05:36

Пол идет к сетке и ошибается с лета после приема Даниила — 40:40.

05:35

Какой виннер кроссом с форхенда от Медведева в розыгрыше со второй подачи — 40:30, второй сетбол.

05:35

Шикарная подача — 40:15, двойной сет-пойнт. За 24 минуты!

05:34

В сетку бьет с форхенда Даниил при попытке перевода — 30:15.

05:34

Красивый ответ россиянина против вышедшего к сетке оппонента — 15:15.

05:34

Пол выходит подавать на матч, и Медведев ошибается на приеме второй подачи — 15:0.

05:33

Шикарной свечкой Томми завершает гейм в свою пользу — 5:1, так и не может Медведев взять свою подачу.

05:32

Пол идет вперед со второй подачи Медведева, дальше идет немного нелепый розыгрыш, но в конце концов после свечки Медведева американец забивает в свободный корт — 15:40, двойной брейк-пойнт!

05:31

Медведев идет к сетке, но Пол его блестяще обводит — 15:30.

05:31

Ответная ошибка Даниила — 15:15.

05:31

Неудачный перевод от Пола — 15:0.

05:28

В сетку бьет Пол — 4:1, один обратный брейк делает россиянин.

05:28

Шикарный прием Медведева, с которым соперник не справляется — 0:40, тройной брейк-пойнт!

05:27

Очень неудачная попытка укоротить от Томми после приема Даниила — 0:30.

05:27

В первом розыгрыше на подаче Пола он не попадает по длине — 0:15.

05:26

Входит с приемом в корт Пол, а Медведев не перебрасывает сетку — 4:0. уже с двумя брейками впереди американец.

05:25

Ошибка Медведева в розыгрыше — в сетку пробил после острого слайса соперника. Меньше, брейк-пойнт снова.

05:25

Тут не попадает с приема американец — ровно.

05:24

Не проходит первая, а после приема соперником второй Медведев не попадает с бэкхенда — меньше, брейк-пойнт.

05:24

Оба рисковали ударами, но не попал по длине именно Даниил — 40:40.

05:23

Пол принимает в сетку — 40:30.

05:23

Еще ошибка россиянина с задней линии — 30:30.

05:23

Редкое явление: серв энд воллей от Медведева — 30:15.

05:22

Везет американцу — мяч попадает в трос и перелетает через Медведева, летевшего закрывать сетку. 15:15.

05:21

Не прошла первая, со второй Пол вышел к сетке, но ошибся по длине — 15:0.

05:19

И виннерсом в коротком розыгрыше завершает гейм Томми — 3:0.

05:19

Не прошла первая у Пола, но Медведев снова на простом мяче ошибся — 40:0.

05:18

Нет приема — 30:0.

05:17

Оба были у сетки, но Пол сыграл лучше — 15:0.

05:17

И двойная ошибка — 2:0! Пол повел с брейком сразу.

05:16

И еще одна ошибка Медведева, хотя играл правильно, но не попал свечой в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт у американца.

05:16

Даниил вышел к сетке, но не справился с одним из ударов соперника — 15:30.

05:15

И опять долгий обмен ударами. Вроде не очень удачно Пол укоротил, но догнавший мяч Медведев не перебросил сетку — 15:15.

05:14

Долгий первый розыгрыш на подаче Даниила заканчивается его красивым виннером справа — 15:0.

05:13

А на этот раз не попадает в корт острым приемом — 1:0.

05:13

Прием на вылет — 40:15.

05:12

Завязывается розыгрыш на второй подаче, но снова россиянин не попадает по длине — 40:0.

05:11

Не принимает по длине Даниил вторую подачу — 30:0.

05:11

Сразу же выбивающая подача и выход к сетке с завершением с лета в свободный корт — 15:0.

05:10

Закончилась разминка. Томми Пол выходит на подачу.

05:06

Прошла жеребьевка, ее выиграл Медведев и выбрал, как обычно, принимать первым.

05:05

Интересно, что в случае победы Медведева в этом матче в Индиан-Уэллс повторится прошлогодний финал. Тогда Алькарас был сильнее в решающем поединке — 6:3, 6:2. Но для начала россиянину надо пройти Пола еще все-таки.

05:03

Теннисисты появились на корте. Сейчас будет разминка.

05:00

Медведев и Пол встречались до сих пор дважды, и обе встречи остались за россиянином. В 2021 году он победил в 1/32 финала «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Ну а в прошлом году Даниил оформил разгром в 1/16 финала турнира в Пекине — 6:2, 6:1.

04:55

Несколько минут назад наконец завершился первый полуфинал, в котором вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл третью ракетку мира итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:3, 6:2. Причем для Синнера это поражение стало первым в сезоне. А еще матч прерывался на три часа из-за дождя. Потому встреча Медведева с Полом начнется так поздно. Ну или рано, если говорить о московском времени.

04:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде играют американец Томми Пол и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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