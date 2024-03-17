Битва за финал «Мастерса»: Медведев сражается с Полом в Индиан-Уэллс. LIVE

04:55

Несколько минут назад наконец завершился первый полуфинал, в котором вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл третью ракетку мира итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:3, 6:2. Причем для Синнера это поражение стало первым в сезоне. А еще матч прерывался на три часа из-за дождя. Потому встреча Медведева с Полом начнется так поздно. Ну или рано, если говорить о московском времени.