Медведева, Туктамышева, Ягудин и другие звезды: турнир шоу-программ. LIVE

16:55

Победитель турнира получил 5 млн рублей! За второе место — 3 млн рублей, за третье — 1 млн рублей. Но предусмотрена целая россыпь различных призов, каждый из которых по 500 тыс. рублей:

1. За изящество и артистизм 2. За яркое воплощение идеи 3. За актерское мастерство 4. За доброту и душевность 5. За единение музыки и катания 6. За оригинальную идею 7. За верность памяти 8. За подаренное хорошее настроение 9. За соответствие образа и костюма 10. За чувство юмораждый из которых — 500 тыс. рублей.