Медведева, Туктамышева, Ягудин и другие звезды: турнир шоу-программ. LIVE

Драматическое катание фигуриста под музыку композитора Александра Скрябина. И прыжки были, и другие элементы, и достаточно артистично все показал. Фигурист передавал те самые «силу цвета, света и звука». Сложная задумка.
Тут актуальная сейчас (да и всегда) тема из «Мастера и Маргариты». Непростые образы и номер, но ребятам удалось задать тон и передать настроение, погрузив всех, кто наблюдал выступление, в происходящее. Ты словно оказываешься внутри этих звуков, эмоций и самого бала, забывая обо всем. Очень сильно и стильно.
Здесь очень тяжелый и драматичный образ девочки Тани из блокадного Ленинграда, оставшейся в 11 лет без семьи. Выступление, рассчитанное не на смех, а на переживание и воспоминания публики. Синицына выбрала очень сложные и спорные для такого шоу темы и образ, но справилась потрясающе!
Тут отыгран образ Шарикова из «Собачьего сердца». Надо сказать, что персонаж у Романа получился очень живой и яркий. В образ Шарикова фигурист вошел прекрасно. Кажется, это пока самое яркое выступление вечера. Хотя то ли еще будет!
Классическая музыка из любимейшего фильма и отыгрыш сценок из него с традиционными танцевальными элементами фигурного катания — яркий номер пары, напоминающий, что накануне было 8 марта.
Следующим выступает дуэт Елизавета Шанаева — Павел Дрозд. Просматриваются образы из «Служебного романа».
Сложное выступление, в котором аллюзии и на «Мертвые души», и на «Вий», и в целом показан сложные душевные метания писателя, роль которого исполнил Игнатов. Это, наверное, не про настроение номер, но очень концептуально. А лихие вращения под драматичную музыку только добавили антуража. И в конце еще и потанцевал после слов «Александр Сергеич просто помрет от зависти». Ну и в конце сжег второй том «Мертвых душ».
Все оценки будут в конце, а пока Макар Игнатов в образе Николая Васильевича Гоголя.
Выступление под «Король Оранжевое лето» в исполнении Валерия Сюткина и группы «Браво» по ходу дела сменилось ремиксом другой композиции этой группы — «Вася». Зажигательно катали спортсмены, даже покувыркались на льду и шуточно повырывали друг у друга гитару. Задали настроение.
Ведущий мероприятия Максим Траньков представил звездное жюри, рассказал о призовом фонде и пригласил на лед Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано.
Победитель турнира получил 5 млн рублей! За второе место — 3 млн рублей, за третье — 1 млн рублей. Но предусмотрена целая россыпь различных призов, каждый из которых по 500 тыс. рублей:
1. За изящество и артистизм 2. За яркое воплощение идеи 3. За актерское мастерство 4. За доброту и душевность 5. За единение музыки и катания 6. За оригинальную идею 7. За верность памяти 8. За подаренное хорошее настроение 9. За соответствие образа и костюма 10. За чувство юмораждый из которых — 500 тыс. рублей.
Давайте взглянем на состав участников и расписание их выступлений.
Первое отделение
1. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано 2. Макар Игнатов 3. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд 4. Роман Савосин 5. Ксения Синицына 6. Василиса Кагановская – Максим Некрасов 7. Петр Гуменник 8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин 9. Софья Муравьева 10. Евгений Семененко 11. Андрей Мозалев 12. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов 13. Даниил Самсонов 14. Анна Фролова
Второе отделение
15. Александра Степанова – Иван Букин 16. Дмитрий Алиев 17. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 18. Михаил Коляда 19. Елизавета Туктамышева 20. Оксана Домнина – Максим Шабалин 21. Мария Петрова – Алексей Тихонов 22. Марк Кондратюк 23. Виктория Синицина – Никита Кацалапов 24. Евгения Медведева 25. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 26. Алексей Ягудин