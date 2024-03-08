Легенда бокса Джошуа сражается с дерзким выходцем из UFC. LIVE

Ну, это должно было случиться. В четвертом раунде Чемберлен стал еще ярче использовать свои преимущества в точности и резкости, пошел в атаку, прижал оппонента к канатам и лупил, пока рефери не остановил бой — техническим нокаутом побеждает британец!
Третий раунд: оба попадали, но работа первым номером Гвинну на пользу не идет. Все время он в ответ получает жестче, чем бьет сам.
Второй раунд: очень много клинчей по-прежнему, а бокс очень закрытый. Гвинн снова пытался давить, но Чемберлен попадал явно почетче. В итоге у соперника уже приличная шишка над правым глазом.
Очень вязкий первый раунд. Работали не очень быстро соперники и в очень закрытой манере, клинчей не избегали. Пока разведка идет. Гвинн чуть поддавливал, но и только.
А что говорят знаменитости в мире бокса?
«Я думаю, что на Энтони сейчас большое давление. Он представляет всех нас в данный момент, тем более выходя на бой с человеком, который представляет другой вид спорта. К тому же вспомните, что Фрэнсис смог отправить в нокдаун Тайсона. Поэтому сейчас для Энтони это будет самый тяжелый бой, — приводит слова Дерека Чисоры talkSPORT.
— У Фрэнсиса на самом деле довольно высокий боксерский IQ, плюс он хорош на контратаках. Фрэнсис занимается боксом полтора года. Когда ты профессиональный боксер, то у тебя появляются плохие привычки. Когда ты только начинаешь заниматься боксом и изучать технические аспекты, то у тебя нет вредных привычек. Мое мнение, что это будет тяжелый бой для Энтони, но нокаутирует ли он его — сложно сказать».
Пока на арене в Саудовской Аравии пауза. Эксперты обсуждают предстоящий главный поединок вечера — бой Джошуа и Нганну.
Турнир уже начался. Джастис Хуни единогласным решением в шикарной 10-раундовой рубке победил Лерену. Причем Кевин вышел в ринг, хотя накануне у него скончалась мать. Боксер обещал биться за нее и смотрелся очень достойно.
Вот так выглядит полный кард турнира от главного боя: Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну; Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер; Рэй Варгас — Ник Болл; Исраил Мадримов — Магомед Курбанов; Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн; Джастис Хани — Кевин Лерена.