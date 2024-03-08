Легенда бокса Джошуа сражается с дерзким выходцем из UFC. LIVE

22:40

А что говорят знаменитости в мире бокса?

«Я думаю, что на Энтони сейчас большое давление. Он представляет всех нас в данный момент, тем более выходя на бой с человеком, который представляет другой вид спорта. К тому же вспомните, что Фрэнсис смог отправить в нокдаун Тайсона. Поэтому сейчас для Энтони это будет самый тяжелый бой, — приводит слова Дерека Чисоры talkSPORT.

— У Фрэнсиса на самом деле довольно высокий боксерский IQ, плюс он хорош на контратаках. Фрэнсис занимается боксом полтора года. Когда ты профессиональный боксер, то у тебя появляются плохие привычки. Когда ты только начинаешь заниматься боксом и изучать технические аспекты, то у тебя нет вредных привычек. Мое мнение, что это будет тяжелый бой для Энтони, но нокаутирует ли он его — сложно сказать».