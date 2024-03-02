Нурмагомедов сражается с мощным казахстанцем на турнире UFC. LIVE

Пересу 31 год, Мокаеву — 23. У российского британца рекорд — 11-0! Что касается опытного американца, то у него 24 победы при семи поражениях.
Ну а теперь в октагон выйдут американец Алекс Перес и представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев.
Единогласным решением победил Нурмагомедов, который попал 152 раза против семи попаданий оппонента. 17-я подряд победа Умара Нурмагомедова!
Третий раунд. В стойке опять поначалу был опасен Алмахан, но как только у Нурмагомедова получилось перевести его на канвас, дальше все было односторонним. Тем не менее казахстанский боец смог выдержать до гонга! Это уже заслуга дебютанта UFC. Но исход сомнений не вызывает.
Второй раунд. Опять сражение в стойке продлилось минуту, после чего соперники обменялись хорошими попаданиями, но Нурмагомедов захватил соперника и перевел на канвас. Правда, Алмахан смог через полторы минуты подняться, вскоре снова попал под тейкдаун и еще раз поднимался. Но в стойке долго у казахстанского бойца оставаться так и не получилось. В какой-то момент Нурмагомедов молотил его руками в фулл-маунте, но не дожал.
Первый раунд. Довольно неожиданное начало. После попыток размена ударами ногами Алмахан попал рукой в лицо, и Нурмагомедов упал. Правда, россиянин тут же пошел в борьбу и в ней доминировал до конца пятиминутного отрезка, заставив оппонента изо всех сил трудиться в обороне. Еще и локтями Нурмагомедов как следует соперника побил и помучил.
Нурмагомедову 28 лет, его сопернику — 26. Нурмагомедов ростом 173 см, его соперник — 170 см. Весят они одинаково — 61,68 кг.
Умар Нурмагомедов выиграл все свои 16 боев в карьере. Он двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и родной брат Усмана Нурмагомедова. Сегодня он очень уверенный фаворит поединка.
Второй раунд. Продолжили бойцы перестрелку, и уже через полминуты после начала отрезка Эрцегу удался зубодробительный нокаутирующий удар слева! Шикарно!
Первый раунд. Весь отрезок провели в стойке, размениваясь атаками руками со средней дистанции, практически не подключая ноги. Настоящая рубка, в которой оба попадали хорошие панчи, но Шнелл с середины раунда примерно работал, получив серьезное рассечение. Да и попадал Эрцег почаще. Раунд за австралийцем.
Итак, сейчас начнется поединок Мэтта Шнелла и Стива Эрцега. Шнеллу 34 года, его соперник на шексть лет младше. У них одинаковый рост (173 см) и вес (57,15 кг). У американца чуть больше размах рук.
Нас ждут следующие бои:
Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл (США) — Стив Эрцег (Австралия). Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Наилегчайший вес: Алекс Перес (США) — Мухаммад Мокаев (Россия/Великобритания). Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) — Тайсон Педро (Австралия). Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) — Шамиль Газиев (Россия/Бахрейн).
Ну что ж, вот предварительный кард и завершился. В его последнем бою Эрик Андерс единогласным решением победил Джейми Пикетта. Теперь впереди основной кард.
Пока что идет последний бой предварительного карда, ну а основной стартует после полуночи по московскому времени.
Сегодня мы с вами встретились на UFC Fight Night 238. Главным боем здесь будет поединок тяжеловесов суринамца Жаирзиньо Розенстрайка с россиянином Шамилем Газиевым. Но в основном карде также состоится бой младшего брата Хабиба — Умара Нурмагомедова. Он встретится с Бекзатом Алмаханом из Казахстана. А потом еще один россиянин Мухаммад Мокаев сразится с американцем Алексом Пересом в наилегчайшем весе.