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Нурмагомедов сражается с мощным казахстанцем на турнире UFC. LIVE

ММА. UFC Fight Nights 238. Нурмагомедов — Алмахан. ОНЛАЙН

На турнире UFC Fight Nights 238, проходящем в ночь со 2 на 3 марта, встречаются россиянин Умар Нурмагомедов и казахстанец Бекзат Алмахан. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
01:17

Пересу 31 год, Мокаеву — 23. У российского британца рекорд — 11-0! Что касается опытного американца, то у него 24 победы при семи поражениях.

01:10

Ну а теперь в октагон выйдут американец Алекс Перес и представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев.

01:01

Единогласным решением победил Нурмагомедов, который попал 152 раза против семи попаданий оппонента. 17-я подряд победа Умара Нурмагомедова!

01:00

Третий раунд. В стойке опять поначалу был опасен Алмахан, но как только у Нурмагомедова получилось перевести его на канвас, дальше все было односторонним. Тем не менее казахстанский боец смог выдержать до гонга! Это уже заслуга дебютанта UFC. Но исход сомнений не вызывает.

00:54

Второй раунд. Опять сражение в стойке продлилось минуту, после чего соперники обменялись хорошими попаданиями, но Нурмагомедов захватил соперника и перевел на канвас. Правда, Алмахан смог через полторы минуты подняться, вскоре снова попал под тейкдаун и еще раз поднимался. Но в стойке долго у казахстанского бойца оставаться так и не получилось. В какой-то момент Нурмагомедов молотил его руками в фулл-маунте, но не дожал.

00:48

Первый раунд. Довольно неожиданное начало. После попыток размена ударами ногами Алмахан попал рукой в лицо, и Нурмагомедов упал. Правда, россиянин тут же пошел в борьбу и в ней доминировал до конца пятиминутного отрезка, заставив оппонента изо всех сил трудиться в обороне. Еще и локтями Нурмагомедов как следует соперника побил и помучил.

00:41

Нурмагомедову 28 лет, его сопернику — 26. Нурмагомедов ростом 173 см, его соперник — 170 см. Весят они одинаково — 61,68 кг.

00:39

Умар Нурмагомедов выиграл все свои 16 боев в карьере. Он двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и родной брат Усмана Нурмагомедова. Сегодня он очень уверенный фаворит поединка.

00:33

Ну а теперь Умар Нурмагомедов против Бекзата Алмахана!

00:24

Второй раунд. Продолжили бойцы перестрелку, и уже через полминуты после начала отрезка Эрцегу удался зубодробительный нокаутирующий удар слева! Шикарно!

00:22

Первый раунд. Весь отрезок провели в стойке, размениваясь атаками руками со средней дистанции, практически не подключая ноги. Настоящая рубка, в которой оба попадали хорошие панчи, но Шнелл с середины раунда примерно работал, получив серьезное рассечение. Да и попадал Эрцег почаще. Раунд за австралийцем.

00:16

Рекорд Шнелла — 16-7. И один бой был признан несостоявшимся. Эрцег имеет рекорд — 11-1.

00:15

Итак, сейчас начнется поединок Мэтта Шнелла и Стива Эрцега. Шнеллу 34 года, его соперник на шексть лет младше. У них одинаковый рост (173 см) и вес (57,15 кг). У американца чуть больше размах рук.

00:10

Нас ждут следующие бои:

Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл (США) — Стив Эрцег (Австралия). Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Наилегчайший вес: Алекс Перес (США) — Мухаммад Мокаев (Россия/Великобритания). Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) — Тайсон Педро (Австралия). Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) — Шамиль Газиев (Россия/Бахрейн).

00:04

Ну что ж, вот предварительный кард и завершился. В его последнем бою Эрик Андерс единогласным решением победил Джейми Пикетта. Теперь впереди основной кард.

23:55

Пока что идет последний бой предварительного карда, ну а основной стартует после полуночи по московскому времени.

23:50

Сегодня мы с вами встретились на UFC Fight Night 238. Главным боем здесь будет поединок тяжеловесов суринамца Жаирзиньо Розенстрайка с россиянином Шамилем Газиевым. Но в основном карде также состоится бой младшего брата Хабиба — Умара Нурмагомедова. Он встретится с Бекзатом Алмаханом из Казахстана. А потом еще один россиянин Мухаммад Мокаев сразится с американцем Алексом Пересом в наилегчайшем весе.

23:45

Добрый вечер, уважаемые любители ММА! Мы представляем текстовую трансляцию турнира UFC Fight Nights, в котором сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан!

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