Нурмагомедов сражается с мощным казахстанцем на турнире UFC. LIVE

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Второй раунд. Опять сражение в стойке продлилось минуту, после чего соперники обменялись хорошими попаданиями, но Нурмагомедов захватил соперника и перевел на канвас. Правда, Алмахан смог через полторы минуты подняться, вскоре снова попал под тейкдаун и еще раз поднимался. Но в стойке долго у казахстанского бойца оставаться так и не получилось. В какой-то момент Нурмагомедов молотил его руками в фулл-маунте, но не дожал.