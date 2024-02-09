Овечкин забил в третьем матче подряд, установил рекорд и ударил дерзкого американца

Александр Овечкин забросил свою 833-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в третьем матче подряд. Россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 61 гола, установил два новых рекорда и даже успел ударить клюшкой американца Мэттью Ткачука, известного своими провокациями. Несмотря на активность своего капитана, «Вашингтон» проиграл «Флориде» со счетом 2:4 и потерпел шестое поражение подряд.

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2

«Вашингтон» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате НХЛ — на этот раз «столичные» проиграли на выезде «Флориде». Команда Александра Овечкина обновила антирекордную для текущего сезона серию, потерпев поражение в шестой игре кряду.

При этом персональные поклонники Овечкина могут быть довольны: российский нападающий после нескольких длительных серий без заброшенных шайб забивает уже в третьем матче подряд.

Именно Овечкин стал автором первой шайбы в матче с «Флоридой». Капитан «Вашингтона» отличился на 17-й минуте, реализовав большинство, и на первый перерыв гости ушли, ведя в счете 1:0. Примечательно, что это лишь первый гол Овечкина в этом сезоне из его любимого «офиса» — левого круга вбрасывания.

Помимо заброшенной шайбы россиянин отличился в матче еще и стычкой с американцем Мэттью Ткачуком, который известен своей грязной игрой и ударами исподтишка. В начале третьего периода Ткачук начал толкать одноклубника Овечкина — Дилана Строума — возле скамейки запасных. За это Ови ткнул соперника клюшкой и получил в ответ по спине.

Во втором периоде Мэттью Ткачук отыграл для «Флориды» одну шайбу (1:1), а затем Энтони Манта вновь вывел «Вашингтон» вперед (2:1). Но зацепиться за преимущество «Кэпс» не смогли: за две с половиной минуты до окончания второго игрового отрезка Сэм Райнхарт вновь сравнял счет (2:2).

А в третьем периоде забивали только игроки «Флориды»: Райан Ломберг и Ээту Луостаринен забросили еще по шайбе (4:2), а «Вашингтон» вновь проиграл. На счету «столичных» осталось 51 очко, они идут на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, на семь баллов отставая от зоны плей-офф.

Прямая речь

Манта после матча не стал посыпать голову пеплом, заявив, что у команды есть все, чтобы переломить неудачную серию.

«Мы упорно боролись. Нам надо оставаться сплоченными — это единственный способ преодолеть неудачи. У нас достаточно таланта, есть правильное отношение к делу — мы знаем, что у нас получится», — цитирует игрока пресс-служба «Вашингтона».

В свою очередь, главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери посетовал на нестабильную игру своих подопечных.

«Нам нужно придумать, как обрести уверенность и сохранять ее. Нужно найти способ играть более стабильно на протяжении 60 минут», — констатировал специалист.

Достижения Овечкина

Капитан «Вашингтона», несмотря на поражение своей команды, обновил персональную статистику. Он установил уникальный клубный рекорд: забросив в третьем матче подряд, он стал автором самой длинной голевой серии в истории «Вашингтона» среди игроков в возрасте 38 лет и старше. Отметим, что в последний раз Ови забивал в трех и более матчах кряду с 19 по 25 марта 2023 года — тогда он отличился в четырех играх подряд.

Также Овечкин обновил собственный рекорд по голам в ворота «Флориды» (44) — никто из игроков не забивал этому клубу больше за всю историю НХЛ.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 33 (11+22) очка в 46 матчах. Он еще на гол приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: на счету Ови стало 833 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах заокеанской лиги, и он отстает от великого канадца на 61 точный бросок.

Положение «Вашингтона» и игру Овечкина оценил бывший защитник «Спартака» Никита Щитов. Он заметил, что для команды может быть неверным решение строить игру вокруг своего капитана.

«Думаю, Овечкин — патриот «Вашингтона». Это знаковая фигура для клуба, города. Александр — лидер, который делает огромные деньги для организации, его знает весь мир. Его погоня за рекордом Гретцки подогревает интерес всей лиги. Зачем ради рекорда строить игру вокруг него? Я не считаю, что вокруг какого-то игрока должно все вертеться.

Лидеров должно быть несколько. Понятно, что в «Кэпиталз» все играют на Овечкина, но это такое стечение обстоятельств. Результат был бы лучше, если бы на лед выходил Никлас Бекстрем. Он бы снабжал Овечкина передачами, а тот забивал бы больше. Надо искать хоккеистов, которые будут делать результат, надеяться не только на Овечкина», — сказал Щитов в интервью Legalbet.