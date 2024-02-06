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Российские фигуристы прилетели в Мордовию. Их Superjet выкатился в сугроб

Sukhoi Superjet с российскими фигуристами выкатился за пределы ВПП в Саранске

Самолет Sukhoi Superjet, в котором тренеры и спортсмены летели на первенство России по фигурному катанию среди юниоров, после приземления в в Саранске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб. Пассажирам не сразу удалось покинуть воздушное судно, а тем, кто вылетал из мордовского аэропорта в Москву, пришлось садиться на автобус в Пензу. Что случилось и что говорят сами пассажиры, — в материале «Газеты.Ru».

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы, во время посадки в Саранске выкатился со взлетно-посадочной полосы (ВПП) и свернул в гору снега, передает агентство РИА Новости.

Как сообщила со ссылкой на пилота пресс-служба авиакомпании «Россия», причиной инцидента стало «несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам».

Этим рейсом в Мордовию летели спортсмены и тренеры, летевшие на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

В самолете, среди прочих, находились легенды фигурного катания — Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Всего на борту было 93 человека: шесть членов экипажа и 87 пассажиров. Предварительно, никто не пострадал. Покинуть самолет людям удалось не сразу, так как спецтехника должна была расчистить дорогу. Пассажиры должны были прибыть в аэропорт Мордовии в 20:30, им пришлось ждать чуть более получаса.

Из Саранска — в Пензу

Пассажиров рейса Саранск — Москва, которые не смогли вылететь из-за инцидента, отвезут на автобусах в аэропорт Пензы — и уже оттуда они вылетят в столицу. Генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» Александр Кистайкин в беседе с ТАСС рассказал, что для этого в Пензу специально пригонят резервный борт. «Пассажиры — 65 человек — ожидают», — сказал он.

По его словам, на 5 февраля больше не запланировано рейсов, аэропорт закрывается по регламенту.

«Самолет окружила снежная пустыня

Среди пассажиров оказался также журналист Sport24 Константин Лесик. По его словам, посадка проходила в стандартном режиме. «Никто не паниковал, не кричал, но все понимали, что что-то пошло не так, когда они увидели за окном снежную пустыню вместо знакомого аэропорта в Саранске».

«Несмотря на большую скорость, все обошлось без серьезных последствий — снег сыграл роль хорошего амортизатора. Пассажиры толком не успели испугаться — никто не кричал и не бегал по салону. Некоторые даже подумали, что так и должно быть — одна девушка начала по привычке аплодировать. Но, глядя в иллюминатор, становилось понятно, что-то пошло не так — самолет окружила снежная пустыня», — рассказал он.

Сразу после приземления сотрудники МЧС осмотрели самолет, а спецтехника начала расчищать площадку. После этого пассажиров пригласили к выходу через заднюю часть самолета. Их доставили на автобусе в терминал, после чего они разъехались по гостиницам, с опозданием в 30-40 минут относительно запланированного времени.

«Самолет куда-то заехал»

Находившийся в самолете тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко рассказал, что никто не пострадал и паники никакой не было.

«Все прошло спокойно. Когда мы приземлились, то в последний момент поняли, что самолет не остановился, а куда-то заехал. В салоне было все спокойно. Бортпроводники сказали оставаться на местах, но все посмотрели в иллюминаторы и поняли, что самолет находится где-то в поле. Никто не пострадал. Мы минут 30-35 подождали. Когда снег расчистили, мы вышли через хвостовую часть, затем нас на автобусе спокойно довезли до здания аэропорта. Я уже в гостинице», — сообщил он.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая также была на борту самолета, в беседе со «Спорт-Экспресс» подтвердила, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Все ли в порядке? Было не в порядке. Мы с полосы съехали вправо. Это уже во всех газетах написали! Сидим, ждем, когда нас спустят. Тридцать минут сидели», — поделилась она.

Следственные органы уже начали проверку. По данным авиационных служб, выкатившийся за пределы ВПП Superjet все еще остается на полосе.

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