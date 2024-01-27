«Смерть от неизвестной причины»: на турнире в Кирове погиб 18-летний боец ММА 18-летний боец ММА умер во время турнира в Кирове

В Кирове на турнире по смешанным единоборствам погиб 18-летний боец. Он получил травму и потерял сознание во время спарринга, а позднее скончался в машине скорой помощи. В региональном министерстве спорта заявили, что констатирована «смерть от неизвестной причины». Главный судья соревнований сообщил, что никто из участников не жаловался на здоровье.

18-летний участник турнира по смешанным единоборствам в Кирове получил тяжелые травмы во время спарринга. Он потерял сознание и позднее скончался в машине скорой помощи, сообщила пресс-служба правительства Кировской области со ссылкой на заявление регионального минспорта.

«Все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное. Во время боя один из спортсменов 2005 г.р., предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание», — говорится в сообщении.

По заявлению пресс-службы, на соревнованиях дежурила бригада скорой помощи, медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Также на место прибыла бригада реанимации с необходимым медицинским оборудованием. Однако спасти жизнь молодого атлета не удалось.

«Констатирована смерть от неизвестной причины», — резюмировали в ведомстве.

По данным kp.ru, по факту гибели юноши проводится доследственная проверка.

«На место происшествия выезжали следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в региональном управлении СК.

«Имел допуск к соревнованиям»

В оргкомитете соревнований рассказали ТАСС, что боец имел все необходимые документы для участия в турнире.

«Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Спортсмен имел допуск к соревнованиям и все необходимые документы. В настоящий момент изучаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили организаторы турнира.

Кроме того, по информации агентства, свое разбирательство начал Союз ММА России.

«Руководство Союза ММА России вылетает в Киров. Создана комиссия. Будут изучаться обстоятельства произошедшего», — сообщил представитель организации.

Главный судья состязаний Андрей Глушков подчеркнул, что никто из бойцов не жаловался на здоровье.

«Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было. На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи. В целом соревнования проходили в штатном режиме, без травм. После того, как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования были остановлены», — рассказал Глушков.