«Хочу найти урода, продавшего машину ребенку». Погиб самый сильный подросток России

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту 16-летний Сергей Батяев разбился в ДТП, он скончался в реанимации на следующий день после аварии. Отец спортсмена признался, что не знал о покупке сыном автомобиля. «Газета.Ru» — о подробностях трагедии.

Столкновение с грузовиком

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в возрасте 16 лет в автомобильной аварии. Трагедия случилась 8 января на 1356-м км автотрассы «М-5» Урал, за 80 км от города Октябрьского в Республике Башкортостан.

Согласно данным регионального главка ГИБДД, подросток управлял машиной ВАЗ-2109.

По предварительной информации, юноша не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

В это время с ним в автомобиле был 14-летний мальчик. Он получил серьезные травмы. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

«По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз», — добавили в ведомстве.

«Хочу найти урода, который продал машину ребенку»

Как сообщает «КП-Уфа», Сергей Батяев приобрел автомобиль накануне аварии, через день после своего 16-летия. Отец спортсмена Андрей Батяев признался, что не знал об этой покупке, иначе не позволил бы сыну садиться за руль.

«Сейчас пишут грязь: мол, я подписал разрешение на покупку этой машины. Что за бред! Сейчас идет следствие, оно разберется, зачем и почему Сережа сел за руль.

Я хочу сейчас всего лишь одного: найти этого урода, который продал машину ребенку!

Моего сына уже не вернешь, но если я смогу сделать хоть что-то, чтобы подобная трагедия не повторилась, будет уже хорошо», — заявил мужчина.

«Врачи были в шоке, откуда в ребенке столько силы»

Подросток, который ехал с Батяевым в машине, получил серьезные травмы, но выжил. На вертолете санитарной авиации его перевезли в Уфу, он находится в Республиканской детской клинической больнице. Сергея же врачи спасти не смогли. Юноша был госпитализирован в критическом состоянии со множественными переломами, его ввели в искусственною кому, но на следующий день он скончался в реанимации.

«Он до конца был сильный, настоящий, мой мальчик. Я видел его в его в больнице — столько переломов, каждая нога в нескольких местах сломана, а он улыбался…

Говорил, что ему больно, но все равно улыбался. Врачи в шоке были, откуда в ребенке столько силы, стойкости…

Я не могу поверить, что это все случилось именно с ним», — сказал отец погибшего подростка.

«Взрослых спортсменов на раз-два уделывал»

Сергей Батяев в 2019 году выиграл Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ», мальчику тогда было 11 лет. Он стал лучшим среди более чем 300 школьников со всей страны. К тому моменту он уже был известным спортсменом. Сергей являлся абсолютным чемпионом по воркауту Всероссийских пляжных игр, не раз выигрывал республиканскую олимпиаду школьников «Кубок имени Юрия Гагарина» по физической культуре. Он также был кандидатом в мастера спорта по стритлифтингу. Как рассказал его отец, юноша успел поучиться в Москве, его приглашали спортивные школы и из других городов.

«В 13 лет Сережа попал в школу Олимпийского резерва в Москве, где проучился два года. Потом его буквально вымолили в Санкт-Петербург.

Звонили из Мордовии, отовсюду — все хотели, чтобы он занимался именно в их спортивных школах. Он же взрослых спортсменов на раз-два уделывал, сколько красных значков ГТО — такой талантливый он был. Мой сын…» — рассказывает отец спортсмена.

Церемония прощания с Сергеем Батяевым пройдет 11 января. Она состоится в Октябрьской ДЮСШ №1 Уфы, где учился чемпион.