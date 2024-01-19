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Спорт

Главная звезда Тутберидзе сражается за золото на самом необычном турнире России. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. Квалификация. ОНЛАЙН

В Москве на «ЦСКА Арене» стартует чемпионат России по прыжкам. В первый день турнира проходит квалификация, в которой участвуют многие звезды, включая Аделию Петросян — лидера группы Этери Тутберидзе и сборной России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:58

Арина Калугина заходит на четверной тулуп. Смазала приземление, но не упала. Пытается сделать четверной сальхов, но падает. На флажке делает каскад из двух тройных тулупов, но падает.

15:53

Стартовала четырехминутная третья разминка.

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15:40

Положение в турнире после двух групп участниц. Впереди подготовка льда, после чего выступят еще 13 спортсменок.

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15:39

Ангелина Палагина набирает 12,55. Это пока что седьмое место.

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100%
15:38

Ангелина Палагина прыгает тройной аксель, но падает. Пробует еще раз, но все же на руки приземляется. Заходит на каскад и падает с тройного флипа. И на последней секунде вроде бы успевает начать каскад 3 флип + 2 тулуп уже на последнем издыхании.

15:37

13,38 — это пока шестой результат у Трофимовой.

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15:36

Кира Трофимова делает двойной тулуп вместо четверного, затем чисто прыгает каскад 3 лутц + 3 тулуп. Дальше падает с четверного тулупа, а затем перепрыгивает тот же каскад с улучшением.

15:34

У Алены Жилиной 15,04 баллов. Это четвертое место.

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15:33

Алена Жилина из группы Плющенко, сестра Вероники Жилиной, сначала срывает четверной тулуп, затем срывает тройной лутц. Каскад тоже не выходит. На флажке прыгает каскад 3 лутц + 3 тулуп. Ну хоть его неплохо.

15:31

София Дзепка набирает 8,47. Это последнее на данный момент, седьмое место.

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15:30

София Дзепка начала с тройного лутца и упала. Каскад 3 лутц + 3 тулуп сделала. Четверной сальхов сорвала — вышел двойной. И в конце пошла еще раз на четверной сальхов, но упала.

15:28

Маргарита Базылюк, естественно, выходит на первое место — 29,16!

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15:27

Ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк сразу же делает шикарный четверной тулуп! А затем каскад четверной сальхов + тройной тулуп! Ого! И еще раз делает этот же каскад, причем улучшает!

15:22

На льду вторая группа девушек. Разминка на четыре минуты.

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15:20

Мария Гордеева закономерно выходит в лидеры — 23,24!

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15:18

Мария Гордеева сразу делает чистый четверной сальхов! Каскад не получается, но есть время повторить. Делает 3 лутц + 3 тулуп. Не идеально, но сделано.

15:18

Мария Мазур оказывается на промежуточном третьем месте — 12,49.

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15:17

Мария Мазур из академии Плющенко сразу исполняет четверной тулуп, но падает. Дальше получился только двойной тулуп. Время остается еще, и она делает 3 лутц + 3 тулуп — чисто. Потом пытается четверной тулуп сделать, но падает снова.

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15:15

Екатерина Кольцова выходит на первое место — 17,37.

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15:14

Екатерина Кольцова сразу прилично исполняет тройной флип, а затем делает каскад 3 лутц + 3 тулуп. Но есть еще полминуты, и она пыталась сделать каскад посложнее, но упала с риттбергера. И еще есть попытка: чистый тройной риттбергер.

15:12

Понтелеенко выходит на первое место — 14,05. Чистый четверной чуть не докрутила все же.

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15:11

Надежда Понтелеенко классно прыгнула каскад 3 лутц + 3 тулуп, а вот с четверного тулупа, хоть и докрутила, упала. Но есть время еще на прыжок, и она исполняет ЧЕТВЕРНОЙ ТУЛУП ЧИСТО!

15:09

Арина Чернобавская зарабатывает 9,03 балла в сумме.

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15:07

Арина Чернобавская сразу неплохо исполняет тройной лутц, а вот каскад из тройных флипа и тулупа срывает. Время еще остается (дается минута на все про все), так что она пытается сделать еще прыжок. Падает с тройного акселя, а потом падает с четверного тулупа.

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15:05

Участники соревнований исполняют по два элемента. На каждый дается две попытки.

15:01

Итак, скоро начнутся соревнования. На лед приглашены девушки из первой группы выступающих.

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14:58

Состав участников квалификации в женском турнире:

1. Арина Чернобавская 2. Надежда Понтелеенко 3. Екатерина Кольцова 4. Мария Мазур 5. Мария Гордеева 6. Маргарита Базылюк 7. София Дзепка 8. Алена Жилина 9. Кира Трофимова 10. Ангелина Палагина 11. Арина Калугина 12. Анастасия Уткина 13. Софья Муравьева 14. Камилла Нелюбова 15. Арина Мохова 16. Виктория Морозова 17. Алена Принева 18. Милана Лебедева 19. Варвара Кравчина 20. Елена Костылева 21. Диана Мильто 22. Аделия Петросян

14:55

Состав участников квалификации в парном турнире:

1. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков 3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 4. Влада Селиванова – Виктор Потапов 5. Кира Доможирова – Илья Вегера 6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук 7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

14:50

Состав участников квалификации в мужском турнире:

Максим Автушенко Михаил Алексахин Дмитрий Алиев Матвей Ветлугин Вадим Воронов Владислав Дикиджи Петр Гуменник Макар Игнатов Эдуард Карартынян Николай Колесников Марк Кондратюк Глеб Лутфуллин Михаил Полянский Иван Попов Даниил Постарнаков Макар Пузин Егор Рухин Павел Савченко Александр Самарин Даниил Самсонов Никита Сарновский Евгений Семененко Илья Строганов Михаил Терновский Михаил Тихонов Николай Угожаев Григорий Федоров Арсений Федотов Роман Хамзин

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня стартует чемпионат России по прыжкам — пройдет квалификация на личный и командный турниры среди женщин, мужчин и спортивных пар.

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