Главная звезда Тутберидзе сражается за золото на самом необычном турнире России. LIVE

Арина Калугина заходит на четверной тулуп. Смазала приземление, но не упала. Пытается сделать четверной сальхов, но падает. На флажке делает каскад из двух тройных тулупов, но падает.
Положение в турнире после двух групп участниц. Впереди подготовка льда, после чего выступят еще 13 спортсменок.
Ангелина Палагина прыгает тройной аксель, но падает. Пробует еще раз, но все же на руки приземляется. Заходит на каскад и падает с тройного флипа. И на последней секунде вроде бы успевает начать каскад 3 флип + 2 тулуп уже на последнем издыхании.
Кира Трофимова делает двойной тулуп вместо четверного, затем чисто прыгает каскад 3 лутц + 3 тулуп. Дальше падает с четверного тулупа, а затем перепрыгивает тот же каскад с улучшением.
Алена Жилина из группы Плющенко, сестра Вероники Жилиной, сначала срывает четверной тулуп, затем срывает тройной лутц. Каскад тоже не выходит. На флажке прыгает каскад 3 лутц + 3 тулуп. Ну хоть его неплохо.
София Дзепка начала с тройного лутца и упала. Каскад 3 лутц + 3 тулуп сделала. Четверной сальхов сорвала — вышел двойной. И в конце пошла еще раз на четверной сальхов, но упала.
Ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк сразу же делает шикарный четверной тулуп! А затем каскад четверной сальхов + тройной тулуп! Ого! И еще раз делает этот же каскад, причем улучшает!
Мария Гордеева сразу делает чистый четверной сальхов! Каскад не получается, но есть время повторить. Делает 3 лутц + 3 тулуп. Не идеально, но сделано.
Мария Мазур из академии Плющенко сразу исполняет четверной тулуп, но падает. Дальше получился только двойной тулуп. Время остается еще, и она делает 3 лутц + 3 тулуп — чисто. Потом пытается четверной тулуп сделать, но падает снова.
Екатерина Кольцова сразу прилично исполняет тройной флип, а затем делает каскад 3 лутц + 3 тулуп. Но есть еще полминуты, и она пыталась сделать каскад посложнее, но упала с риттбергера. И еще есть попытка: чистый тройной риттбергер.
Понтелеенко выходит на первое место — 14,05. Чистый четверной чуть не докрутила все же.
Надежда Понтелеенко классно прыгнула каскад 3 лутц + 3 тулуп, а вот с четверного тулупа, хоть и докрутила, упала. Но есть время еще на прыжок, и она исполняет ЧЕТВЕРНОЙ ТУЛУП ЧИСТО!
Арина Чернобавская сразу неплохо исполняет тройной лутц, а вот каскад из тройных флипа и тулупа срывает. Время еще остается (дается минута на все про все), так что она пытается сделать еще прыжок. Падает с тройного акселя, а потом падает с четверного тулупа.
Итак, скоро начнутся соревнования. На лед приглашены девушки из первой группы выступающих.
Состав участников квалификации в женском турнире:
1. Арина Чернобавская 2. Надежда Понтелеенко 3. Екатерина Кольцова 4. Мария Мазур 5. Мария Гордеева 6. Маргарита Базылюк 7. София Дзепка 8. Алена Жилина 9. Кира Трофимова 10. Ангелина Палагина 11. Арина Калугина 12. Анастасия Уткина 13. Софья Муравьева 14. Камилла Нелюбова 15. Арина Мохова 16. Виктория Морозова 17. Алена Принева 18. Милана Лебедева 19. Варвара Кравчина 20. Елена Костылева 21. Диана Мильто 22. Аделия Петросян
Состав участников квалификации в парном турнире:
1. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков 3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 4. Влада Селиванова – Виктор Потапов 5. Кира Доможирова – Илья Вегера 6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук 7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Состав участников квалификации в мужском турнире:
Максим Автушенко Михаил Алексахин Дмитрий Алиев Матвей Ветлугин Вадим Воронов Владислав Дикиджи Петр Гуменник Макар Игнатов Эдуард Карартынян Николай Колесников Марк Кондратюк Глеб Лутфуллин Михаил Полянский Иван Попов Даниил Постарнаков Макар Пузин Егор Рухин Павел Савченко Александр Самарин Даниил Самсонов Никита Сарновский Евгений Семененко Илья Строганов Михаил Терновский Михаил Тихонов Николай Угожаев Григорий Федоров Арсений Федотов Роман Хамзин