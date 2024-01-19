Главная звезда Тутберидзе сражается за золото на самом необычном турнире России. LIVE

15:07

Арина Чернобавская сразу неплохо исполняет тройной лутц, а вот каскад из тройных флипа и тулупа срывает. Время еще остается (дается минута на все про все), так что она пытается сделать еще прыжок. Падает с тройного акселя, а потом падает с четверного тулупа.